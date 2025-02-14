- 자본
- 축소
트레이드:
2 595
이익 거래:
1 797 (69.24%)
손실 거래:
798 (30.75%)
최고의 거래:
249.71 USD
최악의 거래:
-37.44 USD
총 수익:
6 761.72 USD (249 422 pips)
총 손실:
-2 779.18 USD (223 739 pips)
연속 최대 이익:
34 (26.06 USD)
연속 최대 이익:
443.35 USD (9)
샤프 비율:
0.14
거래 활동:
100.00%
최대 입금량:
48.88%
최근 거래:
8 시간 전
주별 거래 수:
32
평균 유지 시간:
1 일
회복 요인:
13.50
롱(주식매수):
1 195 (46.05%)
숏(주식차입매도):
1 400 (53.95%)
수익 요인:
2.43
기대수익:
1.53 USD
평균 이익:
3.76 USD
평균 손실:
-3.48 USD
연속 최대 손실:
11 (-294.96 USD)
연속 최대 손실:
-294.96 USD (11)
월별 성장률:
2.14%
연간 예측:
25.96%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
32.25 USD
최대한의:
294.96 USD (4.52%)
상대적 삭감:
잔고별:
6.04% (294.96 USD)
자본금별:
74.27% (4 795.88 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|2595
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|AUDCAD
|4K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|AUDCAD
|26K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +249.71 USD
최악의 거래: -37 USD
연속 최대 이익: 9
연속 최대 손실: 11
연속 최대 이익: +26.06 USD
연속 최대 손실: -294.96 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "OctaFX-Real8"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
Ex4 file available for sell.
Telegram : @TukangMining
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
117%
0
0
USD
USD
5.2K
USD
USD
62
100%
2 595
69%
100%
2.43
1.53
USD
USD
74%
1:50