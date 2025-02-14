Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "OctaFX-Real8" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

OctaFX-Real9 0.00 × 1 OctaFX-Real8 0.00 × 1 RoboForex-ECN-2 0.45 × 22 OneFinancialMarkets-US11-Live 8.70 × 294 FBS-Real-7 12.18 × 56 s'identifier ou S'inscrire Pour voir les trades en temps réel, veuillezou