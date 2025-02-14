SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / AUD Specialist
Tedi Andriansah

AUD Specialist

Tedi Andriansah
0 avis
Fiabilité
48 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2024 92%
OctaFX-Real8
1:50
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
2 181
Bénéfice trades:
1 507 (69.09%)
Perte trades:
674 (30.90%)
Meilleure transaction:
249.71 USD
Pire transaction:
-37.44 USD
Bénéfice brut:
5 775.50 USD (209 637 pips)
Perte brute:
-2 408.48 USD (189 831 pips)
Gains consécutifs maximales:
34 (26.06 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
443.35 USD (9)
Ratio de Sharpe:
0.14
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
48.88%
Dernier trade:
12 il y a des heures
Trades par semaine:
29
Temps de détention moyen:
1 jour
Facteur de récupération:
11.42
Longs trades:
970 (44.48%)
Courts trades:
1 211 (55.52%)
Facteur de profit:
2.40
Rendement attendu:
1.54 USD
Bénéfice moyen:
3.83 USD
Perte moyenne:
-3.57 USD
Pertes consécutives maximales:
11 (-294.96 USD)
Perte consécutive maximale:
-294.96 USD (11)
Croissance mensuelle:
4.62%
Prévision annuelle:
56.10%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
32.25 USD
Maximal:
294.96 USD (4.52%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
6.04% (294.96 USD)
Par fonds propres:
74.27% (4 795.88 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
AUDCAD 2181
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
AUDCAD 3.4K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
AUDCAD 20K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +249.71 USD
Pire transaction: -37 USD
Gains consécutifs maximales: 9
Pertes consécutives maximales: 11
Bénéfice consécutif maximal: +26.06 USD
Perte consécutive maximale: -294.96 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "OctaFX-Real8" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

OctaFX-Real9
0.00 × 1
OctaFX-Real8
0.00 × 1
RoboForex-ECN-2
0.45 × 22
OneFinancialMarkets-US11-Live
8.70 × 294
FBS-Real-7
12.18 × 56
Ex4 file available for sell.

Telegram : @TukangMining

Aucun avis
2025.09.18 07:53
No swaps are charged
2025.09.18 07:53
No swaps are charged
2025.09.12 11:53
No swaps are charged on the signal account
2025.09.04 13:56
No swaps are charged
2025.09.04 13:56
No swaps are charged
2025.08.29 05:54
No swaps are charged on the signal account
2025.08.17 20:21
No swaps are charged
2025.08.17 20:21
No swaps are charged
2025.08.13 07:06
No swaps are charged on the signal account
2025.07.04 08:33
No swaps are charged
2025.07.04 08:33
No swaps are charged
2025.06.30 17:49
No swaps are charged on the signal account
2025.06.25 21:45
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:50 - 1:500
2025.05.13 09:28
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.13 05:16
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.18 09:01
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.15 13:35
No swaps are charged
2025.04.15 13:35
No swaps are charged
2025.04.15 12:31
No swaps are charged
2025.04.15 12:31
No swaps are charged
