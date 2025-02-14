- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
2 563
盈利交易:
1 773 (69.17%)
亏损交易:
790 (30.82%)
最好交易:
249.71 USD
最差交易:
-37.44 USD
毛利:
6 709.38 USD (246 348 pips)
毛利亏损:
-2 764.72 USD (222 127 pips)
最大连续赢利:
34 (26.06 USD)
最大连续盈利:
443.35 USD (9)
夏普比率:
0.14
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
48.88%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
18
平均持有时间:
1 一天
采收率:
13.37
长期交易:
1 174 (45.81%)
短期交易:
1 389 (54.19%)
利润因子:
2.43
预期回报:
1.54 USD
平均利润:
3.78 USD
平均损失:
-3.50 USD
最大连续失误:
11 (-294.96 USD)
最大连续亏损:
-294.96 USD (11)
每月增长:
2.68%
年度预测:
32.56%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
32.25 USD
最大值:
294.96 USD (4.52%)
相对跌幅:
结余:
6.04% (294.96 USD)
净值:
74.27% (4 795.88 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|2563
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|AUDCAD
|3.9K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|AUDCAD
|24K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +249.71 USD
最差交易: -37 USD
最大连续赢利: 9
最大连续失误: 11
最大连续盈利: +26.06 USD
最大连续亏损: -294.96 USD
Ex4 file available for sell.
Telegram : @TukangMining
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
115%
0
0
USD
USD
5.2K
USD
USD
60
100%
2 563
69%
100%
2.42
1.54
USD
USD
74%
1:50