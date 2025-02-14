- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
2 563
Negociações com lucro:
1 773 (69.17%)
Negociações com perda:
790 (30.82%)
Melhor negociação:
249.71 USD
Pior negociação:
-37.44 USD
Lucro bruto:
6 709.38 USD (246 348 pips)
Perda bruta:
-2 764.72 USD (222 127 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
34 (26.06 USD)
Máximo lucro consecutivo:
443.35 USD (9)
Índice de Sharpe:
0.14
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
48.88%
Último negócio:
3 dias atrás
Negociações por semana:
18
Tempo médio de espera:
1 dia
Fator de recuperação:
13.37
Negociações longas:
1 174 (45.81%)
Negociações curtas:
1 389 (54.19%)
Fator de lucro:
2.43
Valor esperado:
1.54 USD
Lucro médio:
3.78 USD
Perda média:
-3.50 USD
Máximo de perdas consecutivas:
11 (-294.96 USD)
Máxima perda consecutiva:
-294.96 USD (11)
Crescimento mensal:
2.63%
Previsão anual:
32.56%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
32.25 USD
Máximo:
294.96 USD (4.52%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
6.04% (294.96 USD)
Pelo Capital Líquido:
74.27% (4 795.88 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|2563
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|AUDCAD
|3.9K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|AUDCAD
|24K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +249.71 USD
Pior negociação: -37 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 9
Máximo de perdas consecutivas: 11
Máximo lucro consecutivo: +26.06 USD
Máxima perda consecutiva: -294.96 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "OctaFX-Real8" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
OctaFX-Real9
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real8
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN-2
|0.45 × 22
|
OneFinancialMarkets-US11-Live
|8.70 × 294
|
FBS-Real-7
|12.18 × 56
