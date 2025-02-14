SinaisSeções
Tedi Andriansah

AUD Specialist

Tedi Andriansah
Confiabilidade
60 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2024 115%
OctaFX-Real8
1:50
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
2 563
Negociações com lucro:
1 773 (69.17%)
Negociações com perda:
790 (30.82%)
Melhor negociação:
249.71 USD
Pior negociação:
-37.44 USD
Lucro bruto:
6 709.38 USD (246 348 pips)
Perda bruta:
-2 764.72 USD (222 127 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
34 (26.06 USD)
Máximo lucro consecutivo:
443.35 USD (9)
Índice de Sharpe:
0.14
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
48.88%
Último negócio:
3 dias atrás
Negociações por semana:
18
Tempo médio de espera:
1 dia
Fator de recuperação:
13.37
Negociações longas:
1 174 (45.81%)
Negociações curtas:
1 389 (54.19%)
Fator de lucro:
2.43
Valor esperado:
1.54 USD
Lucro médio:
3.78 USD
Perda média:
-3.50 USD
Máximo de perdas consecutivas:
11 (-294.96 USD)
Máxima perda consecutiva:
-294.96 USD (11)
Crescimento mensal:
2.63%
Previsão anual:
32.56%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
32.25 USD
Máximo:
294.96 USD (4.52%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
6.04% (294.96 USD)
Pelo Capital Líquido:
74.27% (4 795.88 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
AUDCAD 2563
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
AUDCAD 3.9K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
AUDCAD 24K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +249.71 USD
Pior negociação: -37 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 9
Máximo de perdas consecutivas: 11
Máximo lucro consecutivo: +26.06 USD
Máxima perda consecutiva: -294.96 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "OctaFX-Real8" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

OctaFX-Real9
0.00 × 1
OctaFX-Real8
0.00 × 1
RoboForex-ECN-2
0.45 × 22
OneFinancialMarkets-US11-Live
8.70 × 294
FBS-Real-7
12.18 × 56
Ex4 file available for sell.

Telegram : @TukangMining

