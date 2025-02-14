- Incremento
Total de Trades:
2 563
Transacciones Rentables:
1 773 (69.17%)
Transacciones Irrentables:
790 (30.82%)
Mejor transacción:
249.71 USD
Peor transacción:
-37.44 USD
Beneficio Bruto:
6 709.38 USD (246 348 pips)
Pérdidas Brutas:
-2 764.72 USD (222 127 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
34 (26.06 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
443.35 USD (9)
Ratio de Sharpe:
0.14
Actividad comercial:
100.00%
Carga máxima del depósito:
48.88%
Último trade:
2 días
Trades a la semana:
18
Tiempo medio de espera:
1 día
Factor de Recuperación:
13.37
Transacciones Largas:
1 174 (45.81%)
Transacciones Cortas:
1 389 (54.19%)
Factor de Beneficio:
2.43
Beneficio Esperado:
1.54 USD
Beneficio medio:
3.78 USD
Pérdidas medias:
-3.50 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
11 (-294.96 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-294.96 USD (11)
Crecimiento al mes:
2.65%
Pronóstico anual:
32.56%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
32.25 USD
Máxima:
294.96 USD (4.52%)
Reducción relativa:
De balance:
6.04% (294.96 USD)
De fondos:
74.27% (4 795.88 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|2563
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|AUDCAD
|3.9K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|AUDCAD
|24K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +249.71 USD
Peor transacción: -37 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 9
Máximo de pérdidas consecutivas: 11
Beneficio máximo consecutivo: +26.06 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -294.96 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "OctaFX-Real8" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
OctaFX-Real9
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real8
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN-2
|0.45 × 22
|
OneFinancialMarkets-US11-Live
|8.70 × 294
|
FBS-Real-7
|12.18 × 56
