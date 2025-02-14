SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 4 / AUD Specialist
Tedi Andriansah

AUD Specialist

Tedi Andriansah
0 comentarios
Fiabilidad
60 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2024 115%
OctaFX-Real8
1:50
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
2 563
Transacciones Rentables:
1 773 (69.17%)
Transacciones Irrentables:
790 (30.82%)
Mejor transacción:
249.71 USD
Peor transacción:
-37.44 USD
Beneficio Bruto:
6 709.38 USD (246 348 pips)
Pérdidas Brutas:
-2 764.72 USD (222 127 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
34 (26.06 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
443.35 USD (9)
Ratio de Sharpe:
0.14
Actividad comercial:
100.00%
Carga máxima del depósito:
48.88%
Último trade:
2 días
Trades a la semana:
18
Tiempo medio de espera:
1 día
Factor de Recuperación:
13.37
Transacciones Largas:
1 174 (45.81%)
Transacciones Cortas:
1 389 (54.19%)
Factor de Beneficio:
2.43
Beneficio Esperado:
1.54 USD
Beneficio medio:
3.78 USD
Pérdidas medias:
-3.50 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
11 (-294.96 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-294.96 USD (11)
Crecimiento al mes:
2.65%
Pronóstico anual:
32.56%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
32.25 USD
Máxima:
294.96 USD (4.52%)
Reducción relativa:
De balance:
6.04% (294.96 USD)
De fondos:
74.27% (4 795.88 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
AUDCAD 2563
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
AUDCAD 3.9K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
AUDCAD 24K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +249.71 USD
Peor transacción: -37 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 9
Máximo de pérdidas consecutivas: 11
Beneficio máximo consecutivo: +26.06 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -294.96 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "OctaFX-Real8" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

OctaFX-Real9
0.00 × 1
OctaFX-Real8
0.00 × 1
RoboForex-ECN-2
0.45 × 22
OneFinancialMarkets-US11-Live
8.70 × 294
FBS-Real-7
12.18 × 56
Ex4 file available for sell.

Telegram : @TukangMining

