シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / AUD Specialist
Tedi Andriansah

AUD Specialist

Tedi Andriansah
レビュー0件
信頼性
60週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2024 115%
OctaFX-Real8
1:50
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
2 563
利益トレード:
1 773 (69.17%)
損失トレード:
790 (30.82%)
ベストトレード:
249.71 USD
最悪のトレード:
-37.44 USD
総利益:
6 709.38 USD (246 348 pips)
総損失:
-2 764.72 USD (222 127 pips)
最大連続の勝ち:
34 (26.06 USD)
最大連続利益:
443.35 USD (9)
シャープレシオ:
0.14
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
48.88%
最近のトレード:
4 日前
1週間当たりの取引:
18
平均保有時間:
1 日
リカバリーファクター:
13.37
長いトレード:
1 174 (45.81%)
短いトレード:
1 389 (54.19%)
プロフィットファクター:
2.43
期待されたペイオフ:
1.54 USD
平均利益:
3.78 USD
平均損失:
-3.50 USD
最大連続の負け:
11 (-294.96 USD)
最大連続損失:
-294.96 USD (11)
月間成長:
2.60%
年間予想:
32.56%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
32.25 USD
最大の:
294.96 USD (4.52%)
比較ドローダウン:
残高による:
6.04% (294.96 USD)
エクイティによる:
74.27% (4 795.88 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
AUDCAD 2563
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
AUDCAD 3.9K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
AUDCAD 24K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +249.71 USD
最悪のトレード: -37 USD
最大連続の勝ち: 9
最大連続の負け: 11
最大連続利益: +26.06 USD
最大連続損失: -294.96 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"OctaFX-Real8"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

OctaFX-Real9
0.00 × 1
OctaFX-Real8
0.00 × 1
RoboForex-ECN-2
0.45 × 22
OneFinancialMarkets-US11-Live
8.70 × 294
FBS-Real-7
12.18 × 56
Ex4 file available for sell.

Telegram : @TukangMining

レビューなし
2025.12.18 03:00
No swaps are charged on the signal account
2025.06.25 21:45
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:50 - 1:500
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
AUD Specialist
30 USD/月
115%
0
0
USD
5.2K
USD
60
100%
2 563
69%
100%
2.42
1.54
USD
74%
1:50
コピー

MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 4トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください