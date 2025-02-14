- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
2 563
利益トレード:
1 773 (69.17%)
損失トレード:
790 (30.82%)
ベストトレード:
249.71 USD
最悪のトレード:
-37.44 USD
総利益:
6 709.38 USD (246 348 pips)
総損失:
-2 764.72 USD (222 127 pips)
最大連続の勝ち:
34 (26.06 USD)
最大連続利益:
443.35 USD (9)
シャープレシオ:
0.14
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
48.88%
最近のトレード:
4 日前
1週間当たりの取引:
18
平均保有時間:
1 日
リカバリーファクター:
13.37
長いトレード:
1 174 (45.81%)
短いトレード:
1 389 (54.19%)
プロフィットファクター:
2.43
期待されたペイオフ:
1.54 USD
平均利益:
3.78 USD
平均損失:
-3.50 USD
最大連続の負け:
11 (-294.96 USD)
最大連続損失:
-294.96 USD (11)
月間成長:
2.60%
年間予想:
32.56%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
32.25 USD
最大の:
294.96 USD (4.52%)
比較ドローダウン:
残高による:
6.04% (294.96 USD)
エクイティによる:
74.27% (4 795.88 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|2563
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|AUDCAD
|3.9K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|AUDCAD
|24K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +249.71 USD
最悪のトレード: -37 USD
最大連続の勝ち: 9
最大連続の負け: 11
最大連続利益: +26.06 USD
最大連続損失: -294.96 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"OctaFX-Real8"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
OctaFX-Real9
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real8
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN-2
|0.45 × 22
|
OneFinancialMarkets-US11-Live
|8.70 × 294
|
FBS-Real-7
|12.18 × 56
