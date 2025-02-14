- Wachstum
Trades insgesamt:
2 565
Gewinntrades:
1 775 (69.20%)
Verlusttrades:
790 (30.80%)
Bester Trade:
249.71 USD
Schlechtester Trade:
-37.44 USD
Bruttoprofit:
6 710.84 USD (246 546 pips)
Bruttoverlust:
-2 764.72 USD (222 127 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
34 (26.06 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
443.35 USD (9)
Sharpe Ratio:
0.14
Trading-Aktivität:
100.00%
Max deposit load:
48.88%
Letzter Trade:
29 Minuten
Trades pro Woche:
11
Durchschn. Haltezeit:
1 Tag
Erholungsfaktor:
13.38
Long-Positionen:
1 176 (45.85%)
Short-Positionen:
1 389 (54.15%)
Profit-Faktor:
2.43
Mathematische Gewinnerwartung:
1.54 USD
Durchschnittlicher Profit:
3.78 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-3.50 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
11 (-294.96 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-294.96 USD (11)
Wachstum pro Monat :
2.63%
Jahresprognose:
31.89%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
32.25 USD
Maximaler:
294.96 USD (4.52%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
6.04% (294.96 USD)
Kapital:
74.27% (4 795.88 USD)
Bester Trade: +249.71 USD
Schlechtester Trade: -37 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 9
Max. aufeinandergehende Verluste: 11
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +26.06 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -294.96 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "OctaFX-Real8" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
OctaFX-Real9
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real8
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN-2
|0.45 × 22
|
OneFinancialMarkets-US11-Live
|8.70 × 294
|
FBS-Real-7
|12.18 × 56
Ex4 file available for sell.
Telegram : @TukangMining
Keine Bewertungen
