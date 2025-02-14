SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / AUD Specialist
Tedi Andriansah

AUD Specialist

Tedi Andriansah
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
61 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2024 115%
OctaFX-Real8
1:50
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
2 565
Gewinntrades:
1 775 (69.20%)
Verlusttrades:
790 (30.80%)
Bester Trade:
249.71 USD
Schlechtester Trade:
-37.44 USD
Bruttoprofit:
6 710.84 USD (246 546 pips)
Bruttoverlust:
-2 764.72 USD (222 127 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
34 (26.06 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
443.35 USD (9)
Sharpe Ratio:
0.14
Trading-Aktivität:
100.00%
Max deposit load:
48.88%
Letzter Trade:
29 Minuten
Trades pro Woche:
11
Durchschn. Haltezeit:
1 Tag
Erholungsfaktor:
13.38
Long-Positionen:
1 176 (45.85%)
Short-Positionen:
1 389 (54.15%)
Profit-Faktor:
2.43
Mathematische Gewinnerwartung:
1.54 USD
Durchschnittlicher Profit:
3.78 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-3.50 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
11 (-294.96 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-294.96 USD (11)
Wachstum pro Monat :
2.63%
Jahresprognose:
31.89%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
32.25 USD
Maximaler:
294.96 USD (4.52%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
6.04% (294.96 USD)
Kapital:
74.27% (4 795.88 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
AUDCAD 2565
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
AUDCAD 3.9K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
AUDCAD 24K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +249.71 USD
Schlechtester Trade: -37 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 9
Max. aufeinandergehende Verluste: 11
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +26.06 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -294.96 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "OctaFX-Real8" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

OctaFX-Real9
0.00 × 1
OctaFX-Real8
0.00 × 1
RoboForex-ECN-2
0.45 × 22
OneFinancialMarkets-US11-Live
8.70 × 294
FBS-Real-7
12.18 × 56
Ex4 file available for sell.

Telegram : @TukangMining

Keine Bewertungen
Kopieren

Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 4 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.