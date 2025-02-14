СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / AUD Specialist
Tedi Andriansah

AUD Specialist

Tedi Andriansah
0 отзывов
Надежность
60 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2024 115%
OctaFX-Real8
1:50
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
2 563
Прибыльных трейдов:
1 773 (69.17%)
Убыточных трейдов:
790 (30.82%)
Лучший трейд:
249.71 USD
Худший трейд:
-37.44 USD
Общая прибыль:
6 709.38 USD (246 348 pips)
Общий убыток:
-2 764.72 USD (222 127 pips)
Макс. серия выигрышей:
34 (26.06 USD)
Макс. прибыль в серии:
443.35 USD (9)
Коэффициент Шарпа:
0.14
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
48.88%
Последний трейд:
19 часов
Трейдов в неделю:
23
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
13.37
Длинных трейдов:
1 174 (45.81%)
Коротких трейдов:
1 389 (54.19%)
Профит фактор:
2.43
Мат. ожидание:
1.54 USD
Средняя прибыль:
3.78 USD
Средний убыток:
-3.50 USD
Макс. серия проигрышей:
11 (-294.96 USD)
Макс. убыток в серии:
-294.96 USD (11)
Прирост в месяц:
2.97%
Годовой прогноз:
36.30%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
32.25 USD
Максимальная:
294.96 USD (4.52%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
6.04% (294.96 USD)
По эквити:
74.27% (4 795.88 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
AUDCAD 2563
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
AUDCAD 3.9K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
AUDCAD 24K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +249.71 USD
Худший трейд: -37 USD
Макс. серия выигрышей: 9
Макс. серия проигрышей: 11
Макс. прибыль в серии: +26.06 USD
Макс. убыток в серии: -294.96 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "OctaFX-Real8" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

OctaFX-Real9
0.00 × 1
OctaFX-Real8
0.00 × 1
RoboForex-ECN-2
0.45 × 22
OneFinancialMarkets-US11-Live
8.70 × 294
FBS-Real-7
12.18 × 56
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика

Ex4 file available for sell.

Telegram : @TukangMining

Нет отзывов
2025.12.18 03:00
No swaps are charged on the signal account
2025.12.07 19:11
No swaps are charged
2025.12.07 19:11
No swaps are charged
2025.12.02 19:30
No swaps are charged on the signal account
2025.10.08 07:33
No swaps are charged
2025.10.08 07:33
No swaps are charged
2025.10.06 01:14
No swaps are charged on the signal account
2025.09.18 07:53
No swaps are charged
2025.09.18 07:53
No swaps are charged
2025.09.12 11:53
No swaps are charged on the signal account
2025.09.04 13:56
No swaps are charged
2025.09.04 13:56
No swaps are charged
2025.08.29 05:54
No swaps are charged on the signal account
2025.08.17 20:21
No swaps are charged
2025.08.17 20:21
No swaps are charged
2025.08.13 07:06
No swaps are charged on the signal account
2025.07.04 08:33
No swaps are charged
2025.07.04 08:33
No swaps are charged
2025.06.30 17:49
No swaps are charged on the signal account
2025.06.25 21:45
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:50 - 1:500
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
AUD Specialist
30 USD в месяц
115%
0
0
USD
5.2K
USD
60
100%
2 563
69%
100%
2.42
1.54
USD
74%
1:50
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.