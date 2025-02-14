- Прирост
Всего трейдов:
2 563
Прибыльных трейдов:
1 773 (69.17%)
Убыточных трейдов:
790 (30.82%)
Лучший трейд:
249.71 USD
Худший трейд:
-37.44 USD
Общая прибыль:
6 709.38 USD (246 348 pips)
Общий убыток:
-2 764.72 USD (222 127 pips)
Макс. серия выигрышей:
34 (26.06 USD)
Макс. прибыль в серии:
443.35 USD (9)
Коэффициент Шарпа:
0.14
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
48.88%
Последний трейд:
19 часов
Трейдов в неделю:
23
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
13.37
Длинных трейдов:
1 174 (45.81%)
Коротких трейдов:
1 389 (54.19%)
Профит фактор:
2.43
Мат. ожидание:
1.54 USD
Средняя прибыль:
3.78 USD
Средний убыток:
-3.50 USD
Макс. серия проигрышей:
11 (-294.96 USD)
Макс. убыток в серии:
-294.96 USD (11)
Прирост в месяц:
2.97%
Годовой прогноз:
36.30%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
32.25 USD
Максимальная:
294.96 USD (4.52%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
6.04% (294.96 USD)
По эквити:
74.27% (4 795.88 USD)
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|2563
|
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|AUDCAD
|3.9K
|
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|AUDCAD
|24K
|
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "OctaFX-Real8" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
OctaFX-Real9
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real8
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN-2
|0.45 × 22
|
OneFinancialMarkets-US11-Live
|8.70 × 294
|
FBS-Real-7
|12.18 × 56
Ex4 file available for sell.
Telegram : @TukangMining
