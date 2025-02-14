Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "OctaFX-Real8" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

OctaFX-Real9 0.00 × 1 OctaFX-Real8 0.00 × 1 RoboForex-ECN-2 0.45 × 22 OneFinancialMarkets-US11-Live 8.70 × 294 FBS-Real-7 12.18 × 56 Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика илии получите доступ к текущим сделкам поставщика