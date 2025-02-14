SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / AUD Specialist
Tedi Andriansah

AUD Specialist

Tedi Andriansah
0 recensioni
Affidabilità
48 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2024 92%
OctaFX-Real8
1:50
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
2 181
Profit Trade:
1 507 (69.09%)
Loss Trade:
674 (30.90%)
Best Trade:
249.71 USD
Worst Trade:
-37.44 USD
Profitto lordo:
5 775.50 USD (209 637 pips)
Perdita lorda:
-2 408.48 USD (189 831 pips)
Vincite massime consecutive:
34 (26.06 USD)
Massimo profitto consecutivo:
443.35 USD (9)
Indice di Sharpe:
0.14
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
48.88%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
26
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
11.42
Long Trade:
970 (44.48%)
Short Trade:
1 211 (55.52%)
Fattore di profitto:
2.40
Profitto previsto:
1.54 USD
Profitto medio:
3.83 USD
Perdita media:
-3.57 USD
Massime perdite consecutive:
11 (-294.96 USD)
Massima perdita consecutiva:
-294.96 USD (11)
Crescita mensile:
4.62%
Previsione annuale:
56.10%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
32.25 USD
Massimale:
294.96 USD (4.52%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
6.04% (294.96 USD)
Per equità:
74.27% (4 795.88 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
AUDCAD 2181
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
AUDCAD 3.4K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
AUDCAD 20K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +249.71 USD
Worst Trade: -37 USD
Vincite massime consecutive: 9
Massime perdite consecutive: 11
Massimo profitto consecutivo: +26.06 USD
Massima perdita consecutiva: -294.96 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "OctaFX-Real8" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

OctaFX-Real9
0.00 × 1
OctaFX-Real8
0.00 × 1
RoboForex-ECN-2
0.45 × 22
OneFinancialMarkets-US11-Live
8.70 × 294
FBS-Real-7
12.18 × 56
Ex4 file available for sell.

Telegram : @TukangMining

Non ci sono recensioni
2025.09.18 07:53
No swaps are charged
2025.09.18 07:53
No swaps are charged
2025.09.12 11:53
No swaps are charged on the signal account
2025.09.04 13:56
No swaps are charged
2025.09.04 13:56
No swaps are charged
2025.08.29 05:54
No swaps are charged on the signal account
2025.08.17 20:21
No swaps are charged
2025.08.17 20:21
No swaps are charged
2025.08.13 07:06
No swaps are charged on the signal account
2025.07.04 08:33
No swaps are charged
2025.07.04 08:33
No swaps are charged
2025.06.30 17:49
No swaps are charged on the signal account
2025.06.25 21:45
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:50 - 1:500
2025.05.13 09:28
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.13 05:16
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.18 09:01
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.15 13:35
No swaps are charged
2025.04.15 13:35
No swaps are charged
2025.04.15 12:31
No swaps are charged
2025.04.15 12:31
No swaps are charged
Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.