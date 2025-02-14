- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
2 181
Profit Trade:
1 507 (69.09%)
Loss Trade:
674 (30.90%)
Best Trade:
249.71 USD
Worst Trade:
-37.44 USD
Profitto lordo:
5 775.50 USD (209 637 pips)
Perdita lorda:
-2 408.48 USD (189 831 pips)
Vincite massime consecutive:
34 (26.06 USD)
Massimo profitto consecutivo:
443.35 USD (9)
Indice di Sharpe:
0.14
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
48.88%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
26
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
11.42
Long Trade:
970 (44.48%)
Short Trade:
1 211 (55.52%)
Fattore di profitto:
2.40
Profitto previsto:
1.54 USD
Profitto medio:
3.83 USD
Perdita media:
-3.57 USD
Massime perdite consecutive:
11 (-294.96 USD)
Massima perdita consecutiva:
-294.96 USD (11)
Crescita mensile:
4.62%
Previsione annuale:
56.10%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
32.25 USD
Massimale:
294.96 USD (4.52%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
6.04% (294.96 USD)
Per equità:
74.27% (4 795.88 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|2181
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|AUDCAD
|3.4K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|AUDCAD
|20K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +249.71 USD
Worst Trade: -37 USD
Vincite massime consecutive: 9
Massime perdite consecutive: 11
Massimo profitto consecutivo: +26.06 USD
Massima perdita consecutiva: -294.96 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "OctaFX-Real8" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
OctaFX-Real9
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real8
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN-2
|0.45 × 22
|
OneFinancialMarkets-US11-Live
|8.70 × 294
|
FBS-Real-7
|12.18 × 56
