Oleksandr Skurikhin

KGSkalping

Oleksandr Skurikhin
0 inceleme
Güvenilirlik
32 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 451%
NMarkets-Real-2
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 082
Kârla kapanan işlemler:
928 (85.76%)
Zararla kapanan işlemler:
154 (14.23%)
En iyi işlem:
7 402.20 USD
En kötü işlem:
-3 344.44 USD
Brüt kâr:
101 320.16 USD (249 709 996 pips)
Brüt zarar:
-32 188.93 USD (53 884 572 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
58 (11 043.28 USD)
Maksimum ardışık kâr:
17 417.43 USD (23)
Sharpe oranı:
0.12
Alım-satım etkinliği:
94.44%
Maks. mevduat yükü:
85.26%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
42
Ort. tutma süresi:
4 gün
Düzelme faktörü:
6.17
Alış işlemleri:
778 (71.90%)
Satış işlemleri:
304 (28.10%)
Kâr faktörü:
3.15
Beklenen getiri:
63.89 USD
Ortalama kâr:
109.18 USD
Ortalama zarar:
-209.02 USD
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-3 078.16 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-6 290.40 USD (5)
Aylık büyüme:
18.11%
Yıllık tahmin:
220.60%
Algo alım-satım:
18%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
11 208.56 USD (14.90%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
27.16% (11 208.56 USD)
Varlığa göre:
72.16% (24 803.25 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GBPAUD 70
CADJPY 70
XAGUSD 66
GBPJPY 63
BTCUSD 62
EURJPY 57
GBPNZD 55
XBRUSD 55
XRPUSD 47
CHFJPY 42
USDJPY 42
ETHUSD 41
USDNOK 38
USDCHF 36
GBPCHF 34
USDCAD 27
XAUUSD 27
GBPUSD 23
GBPCAD 22
EURGBP 20
USDZAR 17
S&P500 17
EURCAD 15
NZDUSD 15
DAX30 15
AUDUSD 13
TONUSD 13
NASDAQ100 10
XTIUSD 10
EURUSD 9
EURNZD 8
AUDJPY 7
NZDCAD 6
EURAUD 5
CADCHF 5
AUDCAD 5
AUDCHF 4
NZDJPY 4
AUDNZD 4
NZDCHF 2
EURCHF 1
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GBPAUD 7.6K
CADJPY 1.6K
XAGUSD 5K
GBPJPY 1.4K
BTCUSD 7.1K
EURJPY 1.3K
GBPNZD 2K
XBRUSD 2.8K
XRPUSD 1.9K
CHFJPY 946
USDJPY 1.6K
ETHUSD 2K
USDNOK 1.5K
USDCHF 1.6K
GBPCHF 1.3K
USDCAD 571
XAUUSD 879
GBPUSD 725
GBPCAD 85
EURGBP 764
USDZAR -1.2K
S&P500 16K
EURCAD -1.2K
NZDUSD 283
DAX30 4.2K
AUDUSD 179
TONUSD 2K
NASDAQ100 4.7K
XTIUSD 1K
EURUSD 352
EURNZD 70
AUDJPY 70
NZDCAD 57
EURAUD 46
CADCHF 58
AUDCAD 37
AUDCHF 37
NZDJPY 33
AUDNZD 26
NZDCHF 29
EURCHF 9
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GBPAUD -38K
CADJPY 16K
XAGUSD 54K
GBPJPY 13K
BTCUSD 62M
EURJPY 12K
GBPNZD 19K
XBRUSD 1.9K
XRPUSD 181K
CHFJPY 11K
USDJPY 18K
ETHUSD 133M
USDNOK 104K
USDCHF 7.8K
GBPCHF 7.9K
USDCAD 5.2K
XAUUSD 210K
GBPUSD 6.9K
GBPCAD 5.8K
EURGBP 3.6K
USDZAR 114K
S&P500 9.4K
EURCAD -15K
NZDUSD 3.2K
DAX30 15K
AUDUSD 1.3K
TONUSD 101K
NASDAQ100 32K
XTIUSD 656
EURUSD 1.5K
EURNZD 1.3K
AUDJPY 1.1K
NZDCAD 973
EURAUD 764
CADCHF 484
AUDCAD 581
AUDCHF 306
NZDJPY 539
AUDNZD 524
NZDCHF 243
EURCHF 76
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M 225M 250M 275M 300M
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M 225M 250M 275M 300M
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M 225M 250M 275M 300M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +7 402.20 USD
En kötü işlem: -3 344 USD
Maksimum ardışık kazanç: 23
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +11 043.28 USD
Maksimum ardışık zarar: -3 078.16 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "NMarkets-Real-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Скальпинг KGtrading.
İnceleme yok
