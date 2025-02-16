- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
1 082
Kârla kapanan işlemler:
928 (85.76%)
Zararla kapanan işlemler:
154 (14.23%)
En iyi işlem:
7 402.20 USD
En kötü işlem:
-3 344.44 USD
Brüt kâr:
101 320.16 USD (249 709 996 pips)
Brüt zarar:
-32 188.93 USD (53 884 572 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
58 (11 043.28 USD)
Maksimum ardışık kâr:
17 417.43 USD (23)
Sharpe oranı:
0.12
Alım-satım etkinliği:
94.44%
Maks. mevduat yükü:
85.26%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
42
Ort. tutma süresi:
4 gün
Düzelme faktörü:
6.17
Alış işlemleri:
778 (71.90%)
Satış işlemleri:
304 (28.10%)
Kâr faktörü:
3.15
Beklenen getiri:
63.89 USD
Ortalama kâr:
109.18 USD
Ortalama zarar:
-209.02 USD
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-3 078.16 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-6 290.40 USD (5)
Aylık büyüme:
18.11%
Yıllık tahmin:
220.60%
Algo alım-satım:
18%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
11 208.56 USD (14.90%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
27.16% (11 208.56 USD)
Varlığa göre:
72.16% (24 803.25 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|GBPAUD
|70
|CADJPY
|70
|XAGUSD
|66
|GBPJPY
|63
|BTCUSD
|62
|EURJPY
|57
|GBPNZD
|55
|XBRUSD
|55
|XRPUSD
|47
|CHFJPY
|42
|USDJPY
|42
|ETHUSD
|41
|USDNOK
|38
|USDCHF
|36
|GBPCHF
|34
|USDCAD
|27
|XAUUSD
|27
|GBPUSD
|23
|GBPCAD
|22
|EURGBP
|20
|USDZAR
|17
|S&P500
|17
|EURCAD
|15
|NZDUSD
|15
|DAX30
|15
|AUDUSD
|13
|TONUSD
|13
|NASDAQ100
|10
|XTIUSD
|10
|EURUSD
|9
|EURNZD
|8
|AUDJPY
|7
|NZDCAD
|6
|EURAUD
|5
|CADCHF
|5
|AUDCAD
|5
|AUDCHF
|4
|NZDJPY
|4
|AUDNZD
|4
|NZDCHF
|2
|EURCHF
|1
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|GBPAUD
|7.6K
|CADJPY
|1.6K
|XAGUSD
|5K
|GBPJPY
|1.4K
|BTCUSD
|7.1K
|EURJPY
|1.3K
|GBPNZD
|2K
|XBRUSD
|2.8K
|XRPUSD
|1.9K
|CHFJPY
|946
|USDJPY
|1.6K
|ETHUSD
|2K
|USDNOK
|1.5K
|USDCHF
|1.6K
|GBPCHF
|1.3K
|USDCAD
|571
|XAUUSD
|879
|GBPUSD
|725
|GBPCAD
|85
|EURGBP
|764
|USDZAR
|-1.2K
|S&P500
|16K
|EURCAD
|-1.2K
|NZDUSD
|283
|DAX30
|4.2K
|AUDUSD
|179
|TONUSD
|2K
|NASDAQ100
|4.7K
|XTIUSD
|1K
|EURUSD
|352
|EURNZD
|70
|AUDJPY
|70
|NZDCAD
|57
|EURAUD
|46
|CADCHF
|58
|AUDCAD
|37
|AUDCHF
|37
|NZDJPY
|33
|AUDNZD
|26
|NZDCHF
|29
|EURCHF
|9
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|GBPAUD
|-38K
|CADJPY
|16K
|XAGUSD
|54K
|GBPJPY
|13K
|BTCUSD
|62M
|EURJPY
|12K
|GBPNZD
|19K
|XBRUSD
|1.9K
|XRPUSD
|181K
|CHFJPY
|11K
|USDJPY
|18K
|ETHUSD
|133M
|USDNOK
|104K
|USDCHF
|7.8K
|GBPCHF
|7.9K
|USDCAD
|5.2K
|XAUUSD
|210K
|GBPUSD
|6.9K
|GBPCAD
|5.8K
|EURGBP
|3.6K
|USDZAR
|114K
|S&P500
|9.4K
|EURCAD
|-15K
|NZDUSD
|3.2K
|DAX30
|15K
|AUDUSD
|1.3K
|TONUSD
|101K
|NASDAQ100
|32K
|XTIUSD
|656
|EURUSD
|1.5K
|EURNZD
|1.3K
|AUDJPY
|1.1K
|NZDCAD
|973
|EURAUD
|764
|CADCHF
|484
|AUDCAD
|581
|AUDCHF
|306
|NZDJPY
|539
|AUDNZD
|524
|NZDCHF
|243
|EURCHF
|76
|
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M 225M 250M 275M 300M
|
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M 225M 250M 275M 300M
|
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M 225M 250M 275M 300M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +7 402.20 USD
En kötü işlem: -3 344 USD
Maksimum ardışık kazanç: 23
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +11 043.28 USD
Maksimum ardışık zarar: -3 078.16 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "NMarkets-Real-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
Скальпинг KGtrading.
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
451%
0
0
USD
USD
36K
USD
USD
32
18%
1 082
85%
94%
3.14
63.89
USD
USD
72%
1:500