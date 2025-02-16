- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
1 746
Negociações com lucro:
1 506 (86.25%)
Negociações com perda:
240 (13.75%)
Melhor negociação:
7 402.20 USD
Pior negociação:
-3 344.44 USD
Lucro bruto:
143 664.25 USD (323 676 683 pips)
Perda bruta:
-42 365.35 USD (97 288 608 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
58 (11 043.28 USD)
Máximo lucro consecutivo:
17 417.43 USD (23)
Índice de Sharpe:
0.12
Atividade de negociação:
95.44%
Depósito máximo carregado:
85.26%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
28
Tempo médio de espera:
4 dias
Fator de recuperação:
9.04
Negociações longas:
1 165 (66.72%)
Negociações curtas:
581 (33.28%)
Fator de lucro:
3.39
Valor esperado:
58.02 USD
Lucro médio:
95.39 USD
Perda média:
-176.52 USD
Máximo de perdas consecutivas:
8 (-3 078.16 USD)
Máxima perda consecutiva:
-6 290.40 USD (5)
Crescimento mensal:
3.36%
Previsão anual:
41.09%
Algotrading:
47%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
11 208.56 USD (14.90%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
27.16% (11 208.56 USD)
Pelo Capital Líquido:
72.16% (24 803.25 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|GBPAUD
|116
|XAGUSD
|112
|GBPNZD
|95
|CADJPY
|92
|GBPJPY
|88
|EURJPY
|85
|BTCUSD
|72
|XBRUSD
|69
|USDJPY
|65
|CHFJPY
|62
|USDCHF
|56
|GBPCAD
|55
|XRPUSD
|47
|ETHUSD
|47
|GBPUSD
|45
|EURNZD
|42
|GBPCHF
|40
|EURAUD
|40
|USDNOK
|38
|EURGBP
|36
|USDCAD
|32
|NZDJPY
|32
|XAUUSD
|31
|AUDJPY
|31
|AUDUSD
|30
|DAX30
|28
|NZDUSD
|27
|S&P500
|26
|AUDCAD
|26
|XTIUSD
|23
|NASDAQ100
|21
|NZDCAD
|19
|AUDCHF
|18
|CADCHF
|18
|USDZAR
|17
|EURCAD
|15
|TONUSD
|15
|EURCHF
|15
|EURUSD
|9
|NZDCHF
|7
|AUDNZD
|4
|
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|GBPAUD
|8.1K
|XAGUSD
|7.8K
|GBPNZD
|2.3K
|CADJPY
|1.8K
|GBPJPY
|2K
|EURJPY
|1.6K
|BTCUSD
|7.4K
|XBRUSD
|3.5K
|USDJPY
|2K
|CHFJPY
|1.2K
|USDCHF
|1.9K
|GBPCAD
|502
|XRPUSD
|1.9K
|ETHUSD
|2.2K
|GBPUSD
|1K
|EURNZD
|622
|GBPCHF
|1.8K
|EURAUD
|610
|USDNOK
|1.5K
|EURGBP
|1K
|USDCAD
|508
|NZDJPY
|412
|XAUUSD
|4.9K
|AUDJPY
|293
|AUDUSD
|574
|DAX30
|8.6K
|NZDUSD
|393
|S&P500
|22K
|AUDCAD
|277
|XTIUSD
|1.4K
|NASDAQ100
|11K
|NZDCAD
|259
|AUDCHF
|415
|CADCHF
|325
|USDZAR
|-1.2K
|EURCAD
|-1.2K
|TONUSD
|818
|EURCHF
|121
|EURUSD
|352
|NZDCHF
|140
|AUDNZD
|26
|
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|GBPAUD
|-29K
|XAGUSD
|111K
|GBPNZD
|27K
|CADJPY
|20K
|GBPJPY
|22K
|EURJPY
|17K
|BTCUSD
|68M
|XBRUSD
|3K
|USDJPY
|24K
|CHFJPY
|16K
|USDCHF
|10K
|GBPCAD
|13K
|XRPUSD
|181K
|ETHUSD
|158M
|GBPUSD
|10K
|EURNZD
|11K
|GBPCHF
|11K
|EURAUD
|9.7K
|USDNOK
|104K
|EURGBP
|5.4K
|USDCAD
|7.6K
|NZDJPY
|7K
|XAUUSD
|351K
|AUDJPY
|4.8K
|AUDUSD
|5.6K
|DAX30
|33K
|NZDUSD
|4.9K
|S&P500
|12K
|AUDCAD
|4.9K
|XTIUSD
|1.1K
|NASDAQ100
|53K
|NZDCAD
|4.1K
|AUDCHF
|3.2K
|CADCHF
|2.7K
|USDZAR
|114K
|EURCAD
|-15K
|TONUSD
|95K
|EURCHF
|964
|EURUSD
|1.5K
|NZDCHF
|803
|AUDNZD
|524
|
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +7 402.20 USD
Pior negociação: -3 344 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 23
Máximo de perdas consecutivas: 5
Máximo lucro consecutivo: +11 043.28 USD
Máxima perda consecutiva: -3 078.16 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "NMarkets-Real-2" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sem dados
Скальпинг KGtrading.
Sem comentários