Всего трейдов:
1 743
Прибыльных трейдов:
1 503 (86.23%)
Убыточных трейдов:
240 (13.77%)
Лучший трейд:
7 402.20 USD
Худший трейд:
-3 344.44 USD
Общая прибыль:
143 639.79 USD (323 676 256 pips)
Общий убыток:
-42 365.35 USD (97 288 608 pips)
Макс. серия выигрышей:
58 (11 043.28 USD)
Макс. прибыль в серии:
17 417.43 USD (23)
Коэффициент Шарпа:
0.12
Торговая активность:
95.44%
Макс. загрузка депозита:
85.26%
Последний трейд:
14 часов
Трейдов в неделю:
34
Ср. время удержания:
4 дня
Фактор восстановления:
9.04
Длинных трейдов:
1 164 (66.78%)
Коротких трейдов:
579 (33.22%)
Профит фактор:
3.39
Мат. ожидание:
58.10 USD
Средняя прибыль:
95.57 USD
Средний убыток:
-176.52 USD
Макс. серия проигрышей:
8 (-3 078.16 USD)
Макс. убыток в серии:
-6 290.40 USD (5)
Прирост в месяц:
6.95%
Годовой прогноз:
84.80%
Алготрейдинг:
47%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
11 208.56 USD (14.90%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
27.16% (11 208.56 USD)
По эквити:
72.16% (24 803.25 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|GBPAUD
|116
|XAGUSD
|112
|GBPNZD
|94
|CADJPY
|92
|GBPJPY
|88
|EURJPY
|85
|BTCUSD
|72
|XBRUSD
|69
|USDJPY
|64
|CHFJPY
|62
|USDCHF
|56
|GBPCAD
|55
|XRPUSD
|47
|ETHUSD
|47
|GBPUSD
|45
|EURNZD
|41
|GBPCHF
|40
|EURAUD
|40
|USDNOK
|38
|EURGBP
|36
|USDCAD
|32
|NZDJPY
|32
|XAUUSD
|31
|AUDJPY
|31
|AUDUSD
|30
|DAX30
|28
|NZDUSD
|27
|S&P500
|26
|AUDCAD
|26
|XTIUSD
|23
|NASDAQ100
|21
|NZDCAD
|19
|AUDCHF
|18
|CADCHF
|18
|USDZAR
|17
|EURCAD
|15
|TONUSD
|15
|EURCHF
|15
|EURUSD
|9
|NZDCHF
|7
|AUDNZD
|4
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|GBPAUD
|8.1K
|XAGUSD
|7.8K
|GBPNZD
|2.3K
|CADJPY
|1.8K
|GBPJPY
|2K
|EURJPY
|1.6K
|BTCUSD
|7.4K
|XBRUSD
|3.5K
|USDJPY
|2K
|CHFJPY
|1.2K
|USDCHF
|1.9K
|GBPCAD
|502
|XRPUSD
|1.9K
|ETHUSD
|2.2K
|GBPUSD
|1K
|EURNZD
|615
|GBPCHF
|1.8K
|EURAUD
|610
|USDNOK
|1.5K
|EURGBP
|1K
|USDCAD
|508
|NZDJPY
|412
|XAUUSD
|4.9K
|AUDJPY
|293
|AUDUSD
|574
|DAX30
|8.6K
|NZDUSD
|393
|S&P500
|22K
|AUDCAD
|277
|XTIUSD
|1.4K
|NASDAQ100
|11K
|NZDCAD
|259
|AUDCHF
|415
|CADCHF
|325
|USDZAR
|-1.2K
|EURCAD
|-1.2K
|TONUSD
|818
|EURCHF
|121
|EURUSD
|352
|NZDCHF
|140
|AUDNZD
|26
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|GBPAUD
|-29K
|XAGUSD
|111K
|GBPNZD
|27K
|CADJPY
|20K
|GBPJPY
|22K
|EURJPY
|17K
|BTCUSD
|68M
|XBRUSD
|3K
|USDJPY
|24K
|CHFJPY
|16K
|USDCHF
|10K
|GBPCAD
|13K
|XRPUSD
|181K
|ETHUSD
|158M
|GBPUSD
|10K
|EURNZD
|11K
|GBPCHF
|11K
|EURAUD
|9.7K
|USDNOK
|104K
|EURGBP
|5.4K
|USDCAD
|7.6K
|NZDJPY
|7K
|XAUUSD
|351K
|AUDJPY
|4.8K
|AUDUSD
|5.6K
|DAX30
|33K
|NZDUSD
|4.9K
|S&P500
|12K
|AUDCAD
|4.9K
|XTIUSD
|1.1K
|NASDAQ100
|53K
|NZDCAD
|4.1K
|AUDCHF
|3.2K
|CADCHF
|2.7K
|USDZAR
|114K
|EURCAD
|-15K
|TONUSD
|95K
|EURCHF
|964
|EURUSD
|1.5K
|NZDCHF
|803
|AUDNZD
|524
|
50M 100M 150M 200M 250M 300M 350M 400M
|
50M 100M 150M 200M 250M 300M 350M 400M
|
50M 100M 150M 200M 250M 300M 350M 400M
Лучший трейд: +7 402.20 USD
Худший трейд: -3 344 USD
Макс. серия выигрышей: 23
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +11 043.28 USD
Макс. убыток в серии: -3 078.16 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "NMarkets-Real-2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Скальпинг KGtrading.
