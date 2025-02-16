СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / KGSkalping
Oleksandr Skurikhin

KGSkalping

Oleksandr Skurikhin
0 отзывов
Надежность
45 недель
0 / 0 USD
прирост с 2025 928%
NMarkets-Real-2
1:500
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
1 743
Прибыльных трейдов:
1 503 (86.23%)
Убыточных трейдов:
240 (13.77%)
Лучший трейд:
7 402.20 USD
Худший трейд:
-3 344.44 USD
Общая прибыль:
143 639.79 USD (323 676 256 pips)
Общий убыток:
-42 365.35 USD (97 288 608 pips)
Макс. серия выигрышей:
58 (11 043.28 USD)
Макс. прибыль в серии:
17 417.43 USD (23)
Коэффициент Шарпа:
0.12
Торговая активность:
95.44%
Макс. загрузка депозита:
85.26%
Последний трейд:
14 часов
Трейдов в неделю:
34
Ср. время удержания:
4 дня
Фактор восстановления:
9.04
Длинных трейдов:
1 164 (66.78%)
Коротких трейдов:
579 (33.22%)
Профит фактор:
3.39
Мат. ожидание:
58.10 USD
Средняя прибыль:
95.57 USD
Средний убыток:
-176.52 USD
Макс. серия проигрышей:
8 (-3 078.16 USD)
Макс. убыток в серии:
-6 290.40 USD (5)
Прирост в месяц:
6.95%
Годовой прогноз:
84.80%
Алготрейдинг:
47%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
11 208.56 USD (14.90%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
27.16% (11 208.56 USD)
По эквити:
72.16% (24 803.25 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
GBPAUD 116
XAGUSD 112
GBPNZD 94
CADJPY 92
GBPJPY 88
EURJPY 85
BTCUSD 72
XBRUSD 69
USDJPY 64
CHFJPY 62
USDCHF 56
GBPCAD 55
XRPUSD 47
ETHUSD 47
GBPUSD 45
EURNZD 41
GBPCHF 40
EURAUD 40
USDNOK 38
EURGBP 36
USDCAD 32
NZDJPY 32
XAUUSD 31
AUDJPY 31
AUDUSD 30
DAX30 28
NZDUSD 27
S&P500 26
AUDCAD 26
XTIUSD 23
NASDAQ100 21
NZDCAD 19
AUDCHF 18
CADCHF 18
USDZAR 17
EURCAD 15
TONUSD 15
EURCHF 15
EURUSD 9
NZDCHF 7
AUDNZD 4
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
GBPAUD 8.1K
XAGUSD 7.8K
GBPNZD 2.3K
CADJPY 1.8K
GBPJPY 2K
EURJPY 1.6K
BTCUSD 7.4K
XBRUSD 3.5K
USDJPY 2K
CHFJPY 1.2K
USDCHF 1.9K
GBPCAD 502
XRPUSD 1.9K
ETHUSD 2.2K
GBPUSD 1K
EURNZD 615
GBPCHF 1.8K
EURAUD 610
USDNOK 1.5K
EURGBP 1K
USDCAD 508
NZDJPY 412
XAUUSD 4.9K
AUDJPY 293
AUDUSD 574
DAX30 8.6K
NZDUSD 393
S&P500 22K
AUDCAD 277
XTIUSD 1.4K
NASDAQ100 11K
NZDCAD 259
AUDCHF 415
CADCHF 325
USDZAR -1.2K
EURCAD -1.2K
TONUSD 818
EURCHF 121
EURUSD 352
NZDCHF 140
AUDNZD 26
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
GBPAUD -29K
XAGUSD 111K
GBPNZD 27K
CADJPY 20K
GBPJPY 22K
EURJPY 17K
BTCUSD 68M
XBRUSD 3K
USDJPY 24K
CHFJPY 16K
USDCHF 10K
GBPCAD 13K
XRPUSD 181K
ETHUSD 158M
GBPUSD 10K
EURNZD 11K
GBPCHF 11K
EURAUD 9.7K
USDNOK 104K
EURGBP 5.4K
USDCAD 7.6K
NZDJPY 7K
XAUUSD 351K
AUDJPY 4.8K
AUDUSD 5.6K
DAX30 33K
NZDUSD 4.9K
S&P500 12K
AUDCAD 4.9K
XTIUSD 1.1K
NASDAQ100 53K
NZDCAD 4.1K
AUDCHF 3.2K
CADCHF 2.7K
USDZAR 114K
EURCAD -15K
TONUSD 95K
EURCHF 964
EURUSD 1.5K
NZDCHF 803
AUDNZD 524
50M 100M 150M 200M 250M 300M 350M 400M
50M 100M 150M 200M 250M 300M 350M 400M
50M 100M 150M 200M 250M 300M 350M 400M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +7 402.20 USD
Худший трейд: -3 344 USD
Макс. серия выигрышей: 23
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +11 043.28 USD
Макс. убыток в серии: -3 078.16 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "NMarkets-Real-2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Скальпинг KGtrading.
Нет отзывов
2025.11.03 06:11
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.03 05:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.03 04:02
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.10.31 12:08
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.30 12:47
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.10.30 06:28
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.30 05:28
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.10.26 22:59
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.21 17:22
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.10.21 15:12
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.20 14:33
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.10.20 13:33
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.14 18:07
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.10.14 15:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.14 03:20
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.10.13 17:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.10 20:52
High current drawdown in 37% indicates the absence of risk limitation
2025.09.29 14:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.29 13:14
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 16:08
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика