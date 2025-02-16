SegnaliSezioni
Oleksandr Skurikhin

KGSkalping

0 recensioni
Affidabilità
32 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 451%
NMarkets-Real-2
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 082
Profit Trade:
928 (85.76%)
Loss Trade:
154 (14.23%)
Best Trade:
7 402.20 USD
Worst Trade:
-3 344.44 USD
Profitto lordo:
101 320.16 USD (249 709 996 pips)
Perdita lorda:
-32 188.93 USD (53 884 572 pips)
Vincite massime consecutive:
58 (11 043.28 USD)
Massimo profitto consecutivo:
17 417.43 USD (23)
Indice di Sharpe:
0.12
Attività di trading:
94.44%
Massimo carico di deposito:
85.26%
Ultimo trade:
16 ore fa
Trade a settimana:
42
Tempo di attesa medio:
4 giorni
Fattore di recupero:
6.17
Long Trade:
778 (71.90%)
Short Trade:
304 (28.10%)
Fattore di profitto:
3.15
Profitto previsto:
63.89 USD
Profitto medio:
109.18 USD
Perdita media:
-209.02 USD
Massime perdite consecutive:
8 (-3 078.16 USD)
Massima perdita consecutiva:
-6 290.40 USD (5)
Crescita mensile:
18.18%
Previsione annuale:
220.60%
Algo trading:
18%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
11 208.56 USD (14.90%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
27.16% (11 208.56 USD)
Per equità:
72.16% (24 803.25 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GBPAUD 70
CADJPY 70
XAGUSD 66
GBPJPY 63
BTCUSD 62
EURJPY 57
GBPNZD 55
XBRUSD 55
XRPUSD 47
CHFJPY 42
USDJPY 42
ETHUSD 41
USDNOK 38
USDCHF 36
GBPCHF 34
USDCAD 27
XAUUSD 27
GBPUSD 23
GBPCAD 22
EURGBP 20
USDZAR 17
S&P500 17
EURCAD 15
NZDUSD 15
DAX30 15
AUDUSD 13
TONUSD 13
NASDAQ100 10
XTIUSD 10
EURUSD 9
EURNZD 8
AUDJPY 7
NZDCAD 6
EURAUD 5
CADCHF 5
AUDCAD 5
AUDCHF 4
NZDJPY 4
AUDNZD 4
NZDCHF 2
EURCHF 1
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GBPAUD 7.6K
CADJPY 1.6K
XAGUSD 5K
GBPJPY 1.4K
BTCUSD 7.1K
EURJPY 1.3K
GBPNZD 2K
XBRUSD 2.8K
XRPUSD 1.9K
CHFJPY 946
USDJPY 1.6K
ETHUSD 2K
USDNOK 1.5K
USDCHF 1.6K
GBPCHF 1.3K
USDCAD 571
XAUUSD 879
GBPUSD 725
GBPCAD 85
EURGBP 764
USDZAR -1.2K
S&P500 16K
EURCAD -1.2K
NZDUSD 283
DAX30 4.2K
AUDUSD 179
TONUSD 2K
NASDAQ100 4.7K
XTIUSD 1K
EURUSD 352
EURNZD 70
AUDJPY 70
NZDCAD 57
EURAUD 46
CADCHF 58
AUDCAD 37
AUDCHF 37
NZDJPY 33
AUDNZD 26
NZDCHF 29
EURCHF 9
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GBPAUD -38K
CADJPY 16K
XAGUSD 54K
GBPJPY 13K
BTCUSD 62M
EURJPY 12K
GBPNZD 19K
XBRUSD 1.9K
XRPUSD 181K
CHFJPY 11K
USDJPY 18K
ETHUSD 133M
USDNOK 104K
USDCHF 7.8K
GBPCHF 7.9K
USDCAD 5.2K
XAUUSD 210K
GBPUSD 6.9K
GBPCAD 5.8K
EURGBP 3.6K
USDZAR 114K
S&P500 9.4K
EURCAD -15K
NZDUSD 3.2K
DAX30 15K
AUDUSD 1.3K
TONUSD 101K
NASDAQ100 32K
XTIUSD 656
EURUSD 1.5K
EURNZD 1.3K
AUDJPY 1.1K
NZDCAD 973
EURAUD 764
CADCHF 484
AUDCAD 581
AUDCHF 306
NZDJPY 539
AUDNZD 524
NZDCHF 243
EURCHF 76
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M 225M 250M 275M 300M
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M 225M 250M 275M 300M
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M 225M 250M 275M 300M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +7 402.20 USD
Worst Trade: -3 344 USD
Vincite massime consecutive: 23
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +11 043.28 USD
Massima perdita consecutiva: -3 078.16 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "NMarkets-Real-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Скальпинг KGtrading.
Non ci sono recensioni
