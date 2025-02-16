信号部分
信号 / MetaTrader 4 / KGSkalping
Oleksandr Skurikhin

KGSkalping

Oleksandr Skurikhin
0条评论
可靠性
45
0 / 0 USD
增长自 2025 928%
NMarkets-Real-2
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
1 743
盈利交易:
1 503 (86.23%)
亏损交易:
240 (13.77%)
最好交易:
7 402.20 USD
最差交易:
-3 344.44 USD
毛利:
143 639.79 USD (323 676 256 pips)
毛利亏损:
-42 365.35 USD (97 288 608 pips)
最大连续赢利:
58 (11 043.28 USD)
最大连续盈利:
17 417.43 USD (23)
夏普比率:
0.12
交易活动:
95.44%
最大入金加载:
85.26%
最近交易:
1 几天前
每周交易:
24
平均持有时间:
4 天
采收率:
9.04
长期交易:
1 164 (66.78%)
短期交易:
579 (33.22%)
利润因子:
3.39
预期回报:
58.10 USD
平均利润:
95.57 USD
平均损失:
-176.52 USD
最大连续失误:
8 (-3 078.16 USD)
最大连续亏损:
-6 290.40 USD (5)
每月增长:
3.74%
年度预测:
45.41%
算法交易:
47%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
11 208.56 USD (14.90%)
相对跌幅:
结余:
27.16% (11 208.56 USD)
净值:
72.16% (24 803.25 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
GBPAUD 116
XAGUSD 112
GBPNZD 94
CADJPY 92
GBPJPY 88
EURJPY 85
BTCUSD 72
XBRUSD 69
USDJPY 64
CHFJPY 62
USDCHF 56
GBPCAD 55
XRPUSD 47
ETHUSD 47
GBPUSD 45
EURNZD 41
GBPCHF 40
EURAUD 40
USDNOK 38
EURGBP 36
USDCAD 32
NZDJPY 32
XAUUSD 31
AUDJPY 31
AUDUSD 30
DAX30 28
NZDUSD 27
S&P500 26
AUDCAD 26
XTIUSD 23
NASDAQ100 21
NZDCAD 19
AUDCHF 18
CADCHF 18
USDZAR 17
EURCAD 15
TONUSD 15
EURCHF 15
EURUSD 9
NZDCHF 7
AUDNZD 4
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
GBPAUD 8.1K
XAGUSD 7.8K
GBPNZD 2.3K
CADJPY 1.8K
GBPJPY 2K
EURJPY 1.6K
BTCUSD 7.4K
XBRUSD 3.5K
USDJPY 2K
CHFJPY 1.2K
USDCHF 1.9K
GBPCAD 502
XRPUSD 1.9K
ETHUSD 2.2K
GBPUSD 1K
EURNZD 615
GBPCHF 1.8K
EURAUD 610
USDNOK 1.5K
EURGBP 1K
USDCAD 508
NZDJPY 412
XAUUSD 4.9K
AUDJPY 293
AUDUSD 574
DAX30 8.6K
NZDUSD 393
S&P500 22K
AUDCAD 277
XTIUSD 1.4K
NASDAQ100 11K
NZDCAD 259
AUDCHF 415
CADCHF 325
USDZAR -1.2K
EURCAD -1.2K
TONUSD 818
EURCHF 121
EURUSD 352
NZDCHF 140
AUDNZD 26
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
GBPAUD -29K
XAGUSD 111K
GBPNZD 27K
CADJPY 20K
GBPJPY 22K
EURJPY 17K
BTCUSD 68M
XBRUSD 3K
USDJPY 24K
CHFJPY 16K
USDCHF 10K
GBPCAD 13K
XRPUSD 181K
ETHUSD 158M
GBPUSD 10K
EURNZD 11K
GBPCHF 11K
EURAUD 9.7K
USDNOK 104K
EURGBP 5.4K
USDCAD 7.6K
NZDJPY 7K
XAUUSD 351K
AUDJPY 4.8K
AUDUSD 5.6K
DAX30 33K
NZDUSD 4.9K
S&P500 12K
AUDCAD 4.9K
XTIUSD 1.1K
NASDAQ100 53K
NZDCAD 4.1K
AUDCHF 3.2K
CADCHF 2.7K
USDZAR 114K
EURCAD -15K
TONUSD 95K
EURCHF 964
EURUSD 1.5K
NZDCHF 803
AUDNZD 524
50M 100M 150M 200M 250M 300M 350M 400M
50M 100M 150M 200M 250M 300M 350M 400M
50M 100M 150M 200M 250M 300M 350M 400M
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +7 402.20 USD
最差交易: -3 344 USD
最大连续赢利: 23
最大连续失误: 5
最大连续盈利: +11 043.28 USD
最大连续亏损: -3 078.16 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 NMarkets-Real-2 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

无数据

Скальпинг KGtrading.
没有评论
2025.11.03 06:11
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.03 05:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.03 04:02
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.10.31 12:08
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.30 12:47
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.10.30 06:28
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.30 05:28
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.10.26 22:59
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.21 17:22
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.10.21 15:12
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.20 14:33
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.10.20 13:33
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.14 18:07
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.10.14 15:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.14 03:20
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.10.13 17:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.10 20:52
High current drawdown in 37% indicates the absence of risk limitation
2025.09.29 14:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.29 13:14
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 16:08
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
