- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
1 755
Gewinntrades:
1 515 (86.32%)
Verlusttrades:
240 (13.68%)
Bester Trade:
7 402.20 USD
Schlechtester Trade:
-3 344.44 USD
Bruttoprofit:
143 952.24 USD (323 681 822 pips)
Bruttoverlust:
-42 365.35 USD (97 288 608 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
58 (11 043.28 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
17 417.43 USD (23)
Sharpe Ratio:
0.12
Trading-Aktivität:
95.44%
Max deposit load:
85.26%
Letzter Trade:
20 Minuten
Trades pro Woche:
36
Durchschn. Haltezeit:
4 Tage
Erholungsfaktor:
9.06
Long-Positionen:
1 171 (66.72%)
Short-Positionen:
584 (33.28%)
Profit-Faktor:
3.40
Mathematische Gewinnerwartung:
57.88 USD
Durchschnittlicher Profit:
95.02 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-176.52 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
8 (-3 078.16 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-6 290.40 USD (5)
Wachstum pro Monat :
3.39%
Jahresprognose:
41.16%
Algo-Trading:
47%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
11 208.56 USD (14.90%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
27.16% (11 208.56 USD)
Kapital:
72.16% (24 803.25 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|GBPAUD
|116
|XAGUSD
|115
|GBPNZD
|96
|CADJPY
|92
|GBPJPY
|89
|EURJPY
|85
|BTCUSD
|72
|XBRUSD
|70
|USDJPY
|65
|CHFJPY
|62
|USDCHF
|56
|GBPCAD
|55
|XRPUSD
|47
|ETHUSD
|47
|GBPUSD
|45
|EURNZD
|43
|EURAUD
|41
|GBPCHF
|40
|USDNOK
|38
|EURGBP
|36
|USDCAD
|32
|NZDJPY
|32
|XAUUSD
|31
|AUDJPY
|31
|AUDUSD
|30
|DAX30
|28
|NZDUSD
|27
|S&P500
|26
|AUDCAD
|26
|XTIUSD
|24
|NASDAQ100
|21
|NZDCAD
|19
|AUDCHF
|18
|CADCHF
|18
|USDZAR
|17
|EURCAD
|15
|TONUSD
|15
|EURCHF
|15
|EURUSD
|9
|NZDCHF
|7
|AUDNZD
|4
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|GBPAUD
|8.1K
|XAGUSD
|8K
|GBPNZD
|2.3K
|CADJPY
|1.8K
|GBPJPY
|2K
|EURJPY
|1.6K
|BTCUSD
|7.4K
|XBRUSD
|3.5K
|USDJPY
|2K
|CHFJPY
|1.2K
|USDCHF
|1.9K
|GBPCAD
|502
|XRPUSD
|1.9K
|ETHUSD
|2.2K
|GBPUSD
|1K
|EURNZD
|631
|EURAUD
|618
|GBPCHF
|1.8K
|USDNOK
|1.5K
|EURGBP
|1K
|USDCAD
|508
|NZDJPY
|412
|XAUUSD
|4.9K
|AUDJPY
|293
|AUDUSD
|574
|DAX30
|8.6K
|NZDUSD
|393
|S&P500
|22K
|AUDCAD
|277
|XTIUSD
|1.5K
|NASDAQ100
|11K
|NZDCAD
|259
|AUDCHF
|415
|CADCHF
|325
|USDZAR
|-1.2K
|EURCAD
|-1.2K
|TONUSD
|818
|EURCHF
|121
|EURUSD
|352
|NZDCHF
|140
|AUDNZD
|26
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|GBPAUD
|-29K
|XAGUSD
|116K
|GBPNZD
|27K
|CADJPY
|20K
|GBPJPY
|22K
|EURJPY
|17K
|BTCUSD
|68M
|XBRUSD
|3K
|USDJPY
|24K
|CHFJPY
|16K
|USDCHF
|10K
|GBPCAD
|13K
|XRPUSD
|181K
|ETHUSD
|158M
|GBPUSD
|10K
|EURNZD
|11K
|EURAUD
|9.8K
|GBPCHF
|11K
|USDNOK
|104K
|EURGBP
|5.4K
|USDCAD
|7.6K
|NZDJPY
|7K
|XAUUSD
|351K
|AUDJPY
|4.8K
|AUDUSD
|5.6K
|DAX30
|33K
|NZDUSD
|4.9K
|S&P500
|12K
|AUDCAD
|4.9K
|XTIUSD
|1.1K
|NASDAQ100
|53K
|NZDCAD
|4.1K
|AUDCHF
|3.2K
|CADCHF
|2.7K
|USDZAR
|114K
|EURCAD
|-15K
|TONUSD
|95K
|EURCHF
|964
|EURUSD
|1.5K
|NZDCHF
|803
|AUDNZD
|524
|
50M 100M 150M 200M 250M 300M 350M 400M
|
50M 100M 150M 200M 250M 300M 350M 400M
|
50M 100M 150M 200M 250M 300M 350M 400M
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +7 402.20 USD
Schlechtester Trade: -3 344 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 23
Max. aufeinandergehende Verluste: 5
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +11 043.28 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -3 078.16 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "NMarkets-Real-2" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
Keine Angabe
Скальпинг KGtrading.
Keine Bewertungen