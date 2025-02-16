SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / KGSkalping
Oleksandr Skurikhin

KGSkalping

Oleksandr Skurikhin
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
45 Wochen
0 / 0 USD
Wachstum seit 2025 932%
NMarkets-Real-2
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
1 755
Gewinntrades:
1 515 (86.32%)
Verlusttrades:
240 (13.68%)
Bester Trade:
7 402.20 USD
Schlechtester Trade:
-3 344.44 USD
Bruttoprofit:
143 952.24 USD (323 681 822 pips)
Bruttoverlust:
-42 365.35 USD (97 288 608 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
58 (11 043.28 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
17 417.43 USD (23)
Sharpe Ratio:
0.12
Trading-Aktivität:
95.44%
Max deposit load:
85.26%
Letzter Trade:
20 Minuten
Trades pro Woche:
36
Durchschn. Haltezeit:
4 Tage
Erholungsfaktor:
9.06
Long-Positionen:
1 171 (66.72%)
Short-Positionen:
584 (33.28%)
Profit-Faktor:
3.40
Mathematische Gewinnerwartung:
57.88 USD
Durchschnittlicher Profit:
95.02 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-176.52 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
8 (-3 078.16 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-6 290.40 USD (5)
Wachstum pro Monat :
3.39%
Jahresprognose:
41.16%
Algo-Trading:
47%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
11 208.56 USD (14.90%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
27.16% (11 208.56 USD)
Kapital:
72.16% (24 803.25 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
GBPAUD 116
XAGUSD 115
GBPNZD 96
CADJPY 92
GBPJPY 89
EURJPY 85
BTCUSD 72
XBRUSD 70
USDJPY 65
CHFJPY 62
USDCHF 56
GBPCAD 55
XRPUSD 47
ETHUSD 47
GBPUSD 45
EURNZD 43
EURAUD 41
GBPCHF 40
USDNOK 38
EURGBP 36
USDCAD 32
NZDJPY 32
XAUUSD 31
AUDJPY 31
AUDUSD 30
DAX30 28
NZDUSD 27
S&P500 26
AUDCAD 26
XTIUSD 24
NASDAQ100 21
NZDCAD 19
AUDCHF 18
CADCHF 18
USDZAR 17
EURCAD 15
TONUSD 15
EURCHF 15
EURUSD 9
NZDCHF 7
AUDNZD 4
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
GBPAUD 8.1K
XAGUSD 8K
GBPNZD 2.3K
CADJPY 1.8K
GBPJPY 2K
EURJPY 1.6K
BTCUSD 7.4K
XBRUSD 3.5K
USDJPY 2K
CHFJPY 1.2K
USDCHF 1.9K
GBPCAD 502
XRPUSD 1.9K
ETHUSD 2.2K
GBPUSD 1K
EURNZD 631
EURAUD 618
GBPCHF 1.8K
USDNOK 1.5K
EURGBP 1K
USDCAD 508
NZDJPY 412
XAUUSD 4.9K
AUDJPY 293
AUDUSD 574
DAX30 8.6K
NZDUSD 393
S&P500 22K
AUDCAD 277
XTIUSD 1.5K
NASDAQ100 11K
NZDCAD 259
AUDCHF 415
CADCHF 325
USDZAR -1.2K
EURCAD -1.2K
TONUSD 818
EURCHF 121
EURUSD 352
NZDCHF 140
AUDNZD 26
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
GBPAUD -29K
XAGUSD 116K
GBPNZD 27K
CADJPY 20K
GBPJPY 22K
EURJPY 17K
BTCUSD 68M
XBRUSD 3K
USDJPY 24K
CHFJPY 16K
USDCHF 10K
GBPCAD 13K
XRPUSD 181K
ETHUSD 158M
GBPUSD 10K
EURNZD 11K
EURAUD 9.8K
GBPCHF 11K
USDNOK 104K
EURGBP 5.4K
USDCAD 7.6K
NZDJPY 7K
XAUUSD 351K
AUDJPY 4.8K
AUDUSD 5.6K
DAX30 33K
NZDUSD 4.9K
S&P500 12K
AUDCAD 4.9K
XTIUSD 1.1K
NASDAQ100 53K
NZDCAD 4.1K
AUDCHF 3.2K
CADCHF 2.7K
USDZAR 114K
EURCAD -15K
TONUSD 95K
EURCHF 964
EURUSD 1.5K
NZDCHF 803
AUDNZD 524
50M 100M 150M 200M 250M 300M 350M 400M
50M 100M 150M 200M 250M 300M 350M 400M
50M 100M 150M 200M 250M 300M 350M 400M
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +7 402.20 USD
Schlechtester Trade: -3 344 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 23
Max. aufeinandergehende Verluste: 5
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +11 043.28 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -3 078.16 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "NMarkets-Real-2" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

Скальпинг KGtrading.
