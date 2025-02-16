SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / KGSkalping
Oleksandr Skurikhin

KGSkalping

Oleksandr Skurikhin
0 avis
Fiabilité
32 semaines
0 / 0 USD
croissance depuis 2025 451%
NMarkets-Real-2
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
1 082
Bénéfice trades:
928 (85.76%)
Perte trades:
154 (14.23%)
Meilleure transaction:
7 402.20 USD
Pire transaction:
-3 344.44 USD
Bénéfice brut:
101 320.16 USD (249 709 996 pips)
Perte brute:
-32 188.93 USD (53 884 572 pips)
Gains consécutifs maximales:
58 (11 043.28 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
17 417.43 USD (23)
Ratio de Sharpe:
0.12
Activité de trading:
94.44%
Charge de dépôt maximale:
85.26%
Dernier trade:
16 il y a des minutes
Trades par semaine:
54
Temps de détention moyen:
4 jours
Facteur de récupération:
6.17
Longs trades:
778 (71.90%)
Courts trades:
304 (28.10%)
Facteur de profit:
3.15
Rendement attendu:
63.89 USD
Bénéfice moyen:
109.18 USD
Perte moyenne:
-209.02 USD
Pertes consécutives maximales:
8 (-3 078.16 USD)
Perte consécutive maximale:
-6 290.40 USD (5)
Croissance mensuelle:
19.95%
Prévision annuelle:
242.11%
Algo trading:
18%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
11 208.56 USD (14.90%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
27.16% (11 208.56 USD)
Par fonds propres:
72.16% (24 803.25 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
GBPAUD 70
CADJPY 70
XAGUSD 66
GBPJPY 63
BTCUSD 62
EURJPY 57
GBPNZD 55
XBRUSD 55
XRPUSD 47
CHFJPY 42
USDJPY 42
ETHUSD 41
USDNOK 38
USDCHF 36
GBPCHF 34
USDCAD 27
XAUUSD 27
GBPUSD 23
GBPCAD 22
EURGBP 20
USDZAR 17
S&P500 17
EURCAD 15
NZDUSD 15
DAX30 15
AUDUSD 13
TONUSD 13
NASDAQ100 10
XTIUSD 10
EURUSD 9
EURNZD 8
AUDJPY 7
NZDCAD 6
EURAUD 5
CADCHF 5
AUDCAD 5
AUDCHF 4
NZDJPY 4
AUDNZD 4
NZDCHF 2
EURCHF 1
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
GBPAUD 7.6K
CADJPY 1.6K
XAGUSD 5K
GBPJPY 1.4K
BTCUSD 7.1K
EURJPY 1.3K
GBPNZD 2K
XBRUSD 2.8K
XRPUSD 1.9K
CHFJPY 946
USDJPY 1.6K
ETHUSD 2K
USDNOK 1.5K
USDCHF 1.6K
GBPCHF 1.3K
USDCAD 571
XAUUSD 879
GBPUSD 725
GBPCAD 85
EURGBP 764
USDZAR -1.2K
S&P500 16K
EURCAD -1.2K
NZDUSD 283
DAX30 4.2K
AUDUSD 179
TONUSD 2K
NASDAQ100 4.7K
XTIUSD 1K
EURUSD 352
EURNZD 70
AUDJPY 70
NZDCAD 57
EURAUD 46
CADCHF 58
AUDCAD 37
AUDCHF 37
NZDJPY 33
AUDNZD 26
NZDCHF 29
EURCHF 9
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
GBPAUD -38K
CADJPY 16K
XAGUSD 54K
GBPJPY 13K
BTCUSD 62M
EURJPY 12K
GBPNZD 19K
XBRUSD 1.9K
XRPUSD 181K
CHFJPY 11K
USDJPY 18K
ETHUSD 133M
USDNOK 104K
USDCHF 7.8K
GBPCHF 7.9K
USDCAD 5.2K
XAUUSD 210K
GBPUSD 6.9K
GBPCAD 5.8K
EURGBP 3.6K
USDZAR 114K
S&P500 9.4K
EURCAD -15K
NZDUSD 3.2K
DAX30 15K
AUDUSD 1.3K
TONUSD 101K
NASDAQ100 32K
XTIUSD 656
EURUSD 1.5K
EURNZD 1.3K
AUDJPY 1.1K
NZDCAD 973
EURAUD 764
CADCHF 484
AUDCAD 581
AUDCHF 306
NZDJPY 539
AUDNZD 524
NZDCHF 243
EURCHF 76
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M 225M 250M 275M 300M
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M 225M 250M 275M 300M
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M 225M 250M 275M 300M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +7 402.20 USD
Pire transaction: -3 344 USD
Gains consécutifs maximales: 23
Pertes consécutives maximales: 5
Bénéfice consécutif maximal: +11 043.28 USD
Perte consécutive maximale: -3 078.16 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "NMarkets-Real-2" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Скальпинг KGtrading.
Aucun avis
2025.09.25 09:00
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.24 01:45
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 18:21
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 04:17
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 02:17
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.22 14:25
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.22 09:12
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.03 17:50
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.02 08:26
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.01 12:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.28 07:28
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.07.28 06:24
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.25 01:34
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.07.24 23:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.24 22:27
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.07.24 14:06
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.24 09:59
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.07.10 01:34
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.10 00:34
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.07.09 07:49
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire