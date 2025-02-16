- Growth
- Balance
- Equity
- Drawdown
Trades:
1 740
Profit Trades:
1 501 (86.26%)
Loss Trades:
239 (13.74%)
Best trade:
7 402.20 USD
Worst trade:
-3 344.44 USD
Gross Profit:
143 589.13 USD (323 675 804 pips)
Gross Loss:
-42 355.80 USD (97 288 504 pips)
Maximum consecutive wins:
58 (11 043.28 USD)
Maximal consecutive profit:
17 417.43 USD (23)
Sharpe Ratio:
0.12
Trading activity:
95.44%
Max deposit load:
85.26%
Latest trade:
55 minutes ago
Trades per week:
47
Avg holding time:
4 days
Recovery Factor:
9.03
Long Trades:
1 162 (66.78%)
Short Trades:
578 (33.22%)
Profit Factor:
3.39
Expected Payoff:
58.18 USD
Average Profit:
95.66 USD
Average Loss:
-177.22 USD
Maximum consecutive losses:
8 (-3 078.16 USD)
Maximal consecutive loss:
-6 290.40 USD (5)
Monthly growth:
7.03%
Annual Forecast:
85.32%
Algo trading:
47%
Drawdown by balance:
Absolute:
0.00 USD
Maximal:
11 208.56 USD (14.90%)
Relative drawdown:
By Balance:
27.16% (11 208.56 USD)
By Equity:
72.16% (24 803.25 USD)
Distribution
|Symbol
|Deals
|Sell
|Buy
|GBPAUD
|116
|XAGUSD
|112
|GBPNZD
|94
|CADJPY
|92
|GBPJPY
|88
|EURJPY
|85
|BTCUSD
|72
|XBRUSD
|69
|USDJPY
|64
|CHFJPY
|62
|USDCHF
|56
|GBPCAD
|55
|XRPUSD
|47
|ETHUSD
|47
|GBPUSD
|45
|EURNZD
|41
|GBPCHF
|40
|EURAUD
|40
|USDNOK
|38
|EURGBP
|36
|USDCAD
|32
|NZDJPY
|32
|XAUUSD
|31
|AUDJPY
|31
|AUDUSD
|30
|DAX30
|28
|NZDUSD
|27
|S&P500
|26
|AUDCAD
|26
|XTIUSD
|23
|NASDAQ100
|21
|CADCHF
|18
|NZDCAD
|18
|USDZAR
|17
|AUDCHF
|16
|EURCAD
|15
|TONUSD
|15
|EURCHF
|15
|EURUSD
|9
|NZDCHF
|7
|AUDNZD
|4
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Symbol
|Gross Profit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|GBPAUD
|8.1K
|XAGUSD
|7.8K
|GBPNZD
|2.3K
|CADJPY
|1.8K
|GBPJPY
|2K
|EURJPY
|1.6K
|BTCUSD
|7.4K
|XBRUSD
|3.5K
|USDJPY
|2K
|CHFJPY
|1.2K
|USDCHF
|1.9K
|GBPCAD
|502
|XRPUSD
|1.9K
|ETHUSD
|2.2K
|GBPUSD
|1K
|EURNZD
|615
|GBPCHF
|1.8K
|EURAUD
|610
|USDNOK
|1.5K
|EURGBP
|1K
|USDCAD
|508
|NZDJPY
|412
|XAUUSD
|4.9K
|AUDJPY
|293
|AUDUSD
|574
|DAX30
|8.6K
|NZDUSD
|393
|S&P500
|22K
|AUDCAD
|277
|XTIUSD
|1.4K
|NASDAQ100
|11K
|CADCHF
|325
|NZDCAD
|249
|USDZAR
|-1.2K
|AUDCHF
|383
|EURCAD
|-1.2K
|TONUSD
|818
|EURCHF
|121
|EURUSD
|352
|NZDCHF
|140
|AUDNZD
|26
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Symbol
|Gross Profit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|GBPAUD
|-29K
|XAGUSD
|111K
|GBPNZD
|27K
|CADJPY
|20K
|GBPJPY
|22K
|EURJPY
|17K
|BTCUSD
|68M
|XBRUSD
|3K
|USDJPY
|24K
|CHFJPY
|16K
|USDCHF
|10K
|GBPCAD
|13K
|XRPUSD
|181K
|ETHUSD
|158M
|GBPUSD
|10K
|EURNZD
|11K
|GBPCHF
|11K
|EURAUD
|9.7K
|USDNOK
|104K
|EURGBP
|5.4K
|USDCAD
|7.6K
|NZDJPY
|7K
|XAUUSD
|351K
|AUDJPY
|4.8K
|AUDUSD
|5.6K
|DAX30
|33K
|NZDUSD
|4.9K
|S&P500
|12K
|AUDCAD
|4.9K
|XTIUSD
|1.1K
|NASDAQ100
|53K
|CADCHF
|2.7K
|NZDCAD
|4K
|USDZAR
|114K
|AUDCHF
|3K
|EURCAD
|-15K
|TONUSD
|95K
|EURCHF
|964
|EURUSD
|1.5K
|NZDCHF
|803
|AUDNZD
|524
|
50M 100M 150M 200M 250M 300M 350M 400M
|
50M 100M 150M 200M 250M 300M 350M 400M
|
50M 100M 150M 200M 250M 300M 350M 400M
- Deposit load
- Drawdown
Best trade: +7 402.20 USD
Worst trade: -3 344 USD
Maximum consecutive wins: 23
Maximum consecutive losses: 5
Maximal consecutive profit: +11 043.28 USD
Maximal consecutive loss: -3 078.16 USD
