SignalsSections
Signals / MetaTrader 4 / KGSkalping
Oleksandr Skurikhin

KGSkalping

Oleksandr Skurikhin
0 reviews
Reliability
45 weeks
0 / 0 USD
growth since 2025 928%
NMarkets-Real-2
1:500
To see trades in realtime, please log in or register
  • Growth
  • Balance
  • Equity
  • Drawdown
Trades:
1 740
Profit Trades:
1 501 (86.26%)
Loss Trades:
239 (13.74%)
Best trade:
7 402.20 USD
Worst trade:
-3 344.44 USD
Gross Profit:
143 589.13 USD (323 675 804 pips)
Gross Loss:
-42 355.80 USD (97 288 504 pips)
Maximum consecutive wins:
58 (11 043.28 USD)
Maximal consecutive profit:
17 417.43 USD (23)
Sharpe Ratio:
0.12
Trading activity:
95.44%
Max deposit load:
85.26%
Latest trade:
55 minutes ago
Trades per week:
47
Avg holding time:
4 days
Recovery Factor:
9.03
Long Trades:
1 162 (66.78%)
Short Trades:
578 (33.22%)
Profit Factor:
3.39
Expected Payoff:
58.18 USD
Average Profit:
95.66 USD
Average Loss:
-177.22 USD
Maximum consecutive losses:
8 (-3 078.16 USD)
Maximal consecutive loss:
-6 290.40 USD (5)
Monthly growth:
7.03%
Annual Forecast:
85.32%
Algo trading:
47%
Drawdown by balance:
Absolute:
0.00 USD
Maximal:
11 208.56 USD (14.90%)
Relative drawdown:
By Balance:
27.16% (11 208.56 USD)
By Equity:
72.16% (24 803.25 USD)

Distribution

Symbol Deals Sell Buy
GBPAUD 116
XAGUSD 112
GBPNZD 94
CADJPY 92
GBPJPY 88
EURJPY 85
BTCUSD 72
XBRUSD 69
USDJPY 64
CHFJPY 62
USDCHF 56
GBPCAD 55
XRPUSD 47
ETHUSD 47
GBPUSD 45
EURNZD 41
GBPCHF 40
EURAUD 40
USDNOK 38
EURGBP 36
USDCAD 32
NZDJPY 32
XAUUSD 31
AUDJPY 31
AUDUSD 30
DAX30 28
NZDUSD 27
S&P500 26
AUDCAD 26
XTIUSD 23
NASDAQ100 21
CADCHF 18
NZDCAD 18
USDZAR 17
AUDCHF 16
EURCAD 15
TONUSD 15
EURCHF 15
EURUSD 9
NZDCHF 7
AUDNZD 4
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbol Gross Profit, USD Loss, USD Profit, USD
GBPAUD 8.1K
XAGUSD 7.8K
GBPNZD 2.3K
CADJPY 1.8K
GBPJPY 2K
EURJPY 1.6K
BTCUSD 7.4K
XBRUSD 3.5K
USDJPY 2K
CHFJPY 1.2K
USDCHF 1.9K
GBPCAD 502
XRPUSD 1.9K
ETHUSD 2.2K
GBPUSD 1K
EURNZD 615
GBPCHF 1.8K
EURAUD 610
USDNOK 1.5K
EURGBP 1K
USDCAD 508
NZDJPY 412
XAUUSD 4.9K
AUDJPY 293
AUDUSD 574
DAX30 8.6K
NZDUSD 393
S&P500 22K
AUDCAD 277
XTIUSD 1.4K
NASDAQ100 11K
CADCHF 325
NZDCAD 249
USDZAR -1.2K
AUDCHF 383
EURCAD -1.2K
TONUSD 818
EURCHF 121
EURUSD 352
NZDCHF 140
AUDNZD 26
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Symbol Gross Profit, pips Loss, pips Profit, pips
GBPAUD -29K
XAGUSD 111K
GBPNZD 27K
CADJPY 20K
GBPJPY 22K
EURJPY 17K
BTCUSD 68M
XBRUSD 3K
USDJPY 24K
CHFJPY 16K
USDCHF 10K
GBPCAD 13K
XRPUSD 181K
ETHUSD 158M
GBPUSD 10K
EURNZD 11K
GBPCHF 11K
EURAUD 9.7K
USDNOK 104K
EURGBP 5.4K
USDCAD 7.6K
NZDJPY 7K
XAUUSD 351K
AUDJPY 4.8K
AUDUSD 5.6K
DAX30 33K
NZDUSD 4.9K
S&P500 12K
AUDCAD 4.9K
XTIUSD 1.1K
NASDAQ100 53K
CADCHF 2.7K
NZDCAD 4K
USDZAR 114K
AUDCHF 3K
EURCAD -15K
TONUSD 95K
EURCHF 964
EURUSD 1.5K
NZDCHF 803
AUDNZD 524
50M 100M 150M 200M 250M 300M 350M 400M
50M 100M 150M 200M 250M 300M 350M 400M
50M 100M 150M 200M 250M 300M 350M 400M
  • Deposit load
  • Drawdown
Best trade: +7 402.20 USD
Worst trade: -3 344 USD
Maximum consecutive wins: 23
Maximum consecutive losses: 5
Maximal consecutive profit: +11 043.28 USD
Maximal consecutive loss: -3 078.16 USD

The average slippage based on execution statistics on real accounts of various brokers is specified in pips. It depends on the difference between the provider's quotes from "NMarkets-Real-2" and the subscriber's quotes, as well as on order execution delays. Lower values mean better quality of copying.

No data

Скальпинг KGtrading.
No reviews
2025.11.03 06:11
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.03 05:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.03 04:02
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.10.31 12:08
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.30 12:47
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.10.30 06:28
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.30 05:28
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.10.26 22:59
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.21 17:22
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.10.21 15:12
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.20 14:33
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.10.20 13:33
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.14 18:07
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.10.14 15:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.14 03:20
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.10.13 17:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.10 20:52
High current drawdown in 37% indicates the absence of risk limitation
2025.09.29 14:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.29 13:14
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 16:08
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
To see trades in realtime, please log in or register