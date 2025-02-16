SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 4 / KGSkalping
Oleksandr Skurikhin

KGSkalping

Oleksandr Skurikhin
0 comentarios
Fiabilidad
45 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 929%
NMarkets-Real-2
1:500
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
1 746
Transacciones Rentables:
1 506 (86.25%)
Transacciones Irrentables:
240 (13.75%)
Mejor transacción:
7 402.20 USD
Peor transacción:
-3 344.44 USD
Beneficio Bruto:
143 664.25 USD (323 676 683 pips)
Pérdidas Brutas:
-42 365.35 USD (97 288 608 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
58 (11 043.28 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
17 417.43 USD (23)
Ratio de Sharpe:
0.12
Actividad comercial:
95.44%
Carga máxima del depósito:
85.26%
Último trade:
6 horas
Trades a la semana:
28
Tiempo medio de espera:
4 días
Factor de Recuperación:
9.04
Transacciones Largas:
1 165 (66.72%)
Transacciones Cortas:
581 (33.28%)
Factor de Beneficio:
3.39
Beneficio Esperado:
58.02 USD
Beneficio medio:
95.39 USD
Pérdidas medias:
-176.52 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
8 (-3 078.16 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-6 290.40 USD (5)
Crecimiento al mes:
3.39%
Pronóstico anual:
41.09%
Trading algorítmico:
47%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
11 208.56 USD (14.90%)
Reducción relativa:
De balance:
27.16% (11 208.56 USD)
De fondos:
72.16% (24 803.25 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
GBPAUD 116
XAGUSD 112
GBPNZD 95
CADJPY 92
GBPJPY 88
EURJPY 85
BTCUSD 72
XBRUSD 69
USDJPY 65
CHFJPY 62
USDCHF 56
GBPCAD 55
XRPUSD 47
ETHUSD 47
GBPUSD 45
EURNZD 42
GBPCHF 40
EURAUD 40
USDNOK 38
EURGBP 36
USDCAD 32
NZDJPY 32
XAUUSD 31
AUDJPY 31
AUDUSD 30
DAX30 28
NZDUSD 27
S&P500 26
AUDCAD 26
XTIUSD 23
NASDAQ100 21
NZDCAD 19
AUDCHF 18
CADCHF 18
USDZAR 17
EURCAD 15
TONUSD 15
EURCHF 15
EURUSD 9
NZDCHF 7
AUDNZD 4
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
GBPAUD 8.1K
XAGUSD 7.8K
GBPNZD 2.3K
CADJPY 1.8K
GBPJPY 2K
EURJPY 1.6K
BTCUSD 7.4K
XBRUSD 3.5K
USDJPY 2K
CHFJPY 1.2K
USDCHF 1.9K
GBPCAD 502
XRPUSD 1.9K
ETHUSD 2.2K
GBPUSD 1K
EURNZD 622
GBPCHF 1.8K
EURAUD 610
USDNOK 1.5K
EURGBP 1K
USDCAD 508
NZDJPY 412
XAUUSD 4.9K
AUDJPY 293
AUDUSD 574
DAX30 8.6K
NZDUSD 393
S&P500 22K
AUDCAD 277
XTIUSD 1.4K
NASDAQ100 11K
NZDCAD 259
AUDCHF 415
CADCHF 325
USDZAR -1.2K
EURCAD -1.2K
TONUSD 818
EURCHF 121
EURUSD 352
NZDCHF 140
AUDNZD 26
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
GBPAUD -29K
XAGUSD 111K
GBPNZD 27K
CADJPY 20K
GBPJPY 22K
EURJPY 17K
BTCUSD 68M
XBRUSD 3K
USDJPY 24K
CHFJPY 16K
USDCHF 10K
GBPCAD 13K
XRPUSD 181K
ETHUSD 158M
GBPUSD 10K
EURNZD 11K
GBPCHF 11K
EURAUD 9.7K
USDNOK 104K
EURGBP 5.4K
USDCAD 7.6K
NZDJPY 7K
XAUUSD 351K
AUDJPY 4.8K
AUDUSD 5.6K
DAX30 33K
NZDUSD 4.9K
S&P500 12K
AUDCAD 4.9K
XTIUSD 1.1K
NASDAQ100 53K
NZDCAD 4.1K
AUDCHF 3.2K
CADCHF 2.7K
USDZAR 114K
EURCAD -15K
TONUSD 95K
EURCHF 964
EURUSD 1.5K
NZDCHF 803
AUDNZD 524
50M 100M 150M 200M 250M 300M 350M 400M
50M 100M 150M 200M 250M 300M 350M 400M
50M 100M 150M 200M 250M 300M 350M 400M
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +7 402.20 USD
Peor transacción: -3 344 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 23
Máximo de pérdidas consecutivas: 5
Beneficio máximo consecutivo: +11 043.28 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -3 078.16 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "NMarkets-Real-2" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

Скальпинг KGtrading.
No hay comentarios
2025.11.03 06:11
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.03 05:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.03 04:02
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.10.31 12:08
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.30 12:47
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.10.30 06:28
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.30 05:28
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.10.26 22:59
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.21 17:22
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.10.21 15:12
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.20 14:33
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.10.20 13:33
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.14 18:07
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.10.14 15:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.14 03:20
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.10.13 17:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.10 20:52
High current drawdown in 37% indicates the absence of risk limitation
2025.09.29 14:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.29 13:14
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 16:08
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada