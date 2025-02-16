- 자본
- 축소
트레이드:
1 814
이익 거래:
1 571 (86.60%)
손실 거래:
243 (13.40%)
최고의 거래:
7 402.20 USD
최악의 거래:
-3 344.44 USD
총 수익:
145 530.56 USD (323 710 530 pips)
총 손실:
-42 403.37 USD (97 289 047 pips)
연속 최대 이익:
58 (11 043.28 USD)
연속 최대 이익:
17 417.43 USD (23)
샤프 비율:
0.11
거래 활동:
95.44%
최대 입금량:
85.26%
최근 거래:
17 분 전
주별 거래 수:
44
평균 유지 시간:
4 일
회복 요인:
9.20
롱(주식매수):
1 213 (66.87%)
숏(주식차입매도):
601 (33.13%)
수익 요인:
3.43
기대수익:
56.85 USD
평균 이익:
92.64 USD
평균 손실:
-174.50 USD
연속 최대 손실:
8 (-3 078.16 USD)
연속 최대 손실:
-6 290.40 USD (5)
월별 성장률:
4.46%
연간 예측:
54.07%
Algo 트레이딩:
49%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
11 208.56 USD (14.90%)
상대적 삭감:
잔고별:
27.16% (11 208.56 USD)
자본금별:
72.16% (24 803.25 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAGUSD
|132
|GBPAUD
|120
|GBPNZD
|99
|CADJPY
|93
|GBPJPY
|90
|EURJPY
|87
|BTCUSD
|72
|XBRUSD
|71
|USDJPY
|69
|CHFJPY
|64
|USDCHF
|56
|GBPCAD
|56
|EURNZD
|48
|XRPUSD
|47
|ETHUSD
|47
|GBPUSD
|45
|GBPCHF
|41
|EURAUD
|41
|USDNOK
|38
|EURGBP
|37
|USDCAD
|35
|NZDJPY
|35
|AUDJPY
|33
|XAUUSD
|31
|AUDUSD
|30
|NZDUSD
|30
|DAX30
|28
|AUDCAD
|27
|S&P500
|26
|XTIUSD
|25
|NASDAQ100
|21
|NZDCAD
|21
|AUDCHF
|19
|CADCHF
|18
|USDZAR
|17
|EURCAD
|15
|TONUSD
|15
|EURCHF
|15
|EURUSD
|9
|NZDCHF
|7
|AUDNZD
|4
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAGUSD
|9.1K
|GBPAUD
|8.2K
|GBPNZD
|2.3K
|CADJPY
|1.8K
|GBPJPY
|2K
|EURJPY
|1.6K
|BTCUSD
|7.4K
|XBRUSD
|3.5K
|USDJPY
|2.1K
|CHFJPY
|1.2K
|USDCHF
|1.9K
|GBPCAD
|512
|EURNZD
|671
|XRPUSD
|1.9K
|ETHUSD
|2.2K
|GBPUSD
|1K
|GBPCHF
|1.8K
|EURAUD
|618
|USDNOK
|1.5K
|EURGBP
|1K
|USDCAD
|560
|NZDJPY
|435
|AUDJPY
|310
|XAUUSD
|4.9K
|AUDUSD
|574
|NZDUSD
|468
|DAX30
|8.6K
|AUDCAD
|287
|S&P500
|22K
|XTIUSD
|1.5K
|NASDAQ100
|11K
|NZDCAD
|271
|AUDCHF
|431
|CADCHF
|325
|USDZAR
|-1.2K
|EURCAD
|-1.2K
|TONUSD
|818
|EURCHF
|121
|EURUSD
|352
|NZDCHF
|140
|AUDNZD
|26
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAGUSD
|137K
|GBPAUD
|-28K
|GBPNZD
|27K
|CADJPY
|20K
|GBPJPY
|22K
|EURJPY
|17K
|BTCUSD
|68M
|XBRUSD
|3K
|USDJPY
|25K
|CHFJPY
|16K
|USDCHF
|10K
|GBPCAD
|13K
|EURNZD
|12K
|XRPUSD
|181K
|ETHUSD
|158M
|GBPUSD
|10K
|GBPCHF
|11K
|EURAUD
|9.8K
|USDNOK
|104K
|EURGBP
|5.5K
|USDCAD
|8.3K
|NZDJPY
|7.4K
|AUDJPY
|5.1K
|XAUUSD
|351K
|AUDUSD
|5.6K
|NZDUSD
|5.7K
|DAX30
|33K
|AUDCAD
|5K
|S&P500
|12K
|XTIUSD
|1.2K
|NASDAQ100
|53K
|NZDCAD
|4.4K
|AUDCHF
|3.3K
|CADCHF
|2.7K
|USDZAR
|114K
|EURCAD
|-15K
|TONUSD
|95K
|EURCHF
|964
|EURUSD
|1.5K
|NZDCHF
|803
|AUDNZD
|524
|
50M 100M 150M 200M 250M 300M 350M 400M
|
50M 100M 150M 200M 250M 300M 350M 400M
|
50M 100M 150M 200M 250M 300M 350M 400M
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +7 402.20 USD
최악의 거래: -3 344 USD
연속 최대 이익: 23
연속 최대 손실: 5
연속 최대 이익: +11 043.28 USD
연속 최대 손실: -3 078.16 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "NMarkets-Real-2"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
Скальпинг KGtrading.
리뷰 없음