시그널섹션
시그널 / MetaTrader 4 / KGSkalping
Oleksandr Skurikhin

KGSkalping

Oleksandr Skurikhin
0 리뷰
안정성
47
0 / 0 USD
다음 이후의 성장 2025 948%
NMarkets-Real-2
1:500
실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
1 814
이익 거래:
1 571 (86.60%)
손실 거래:
243 (13.40%)
최고의 거래:
7 402.20 USD
최악의 거래:
-3 344.44 USD
총 수익:
145 530.56 USD (323 710 530 pips)
총 손실:
-42 403.37 USD (97 289 047 pips)
연속 최대 이익:
58 (11 043.28 USD)
연속 최대 이익:
17 417.43 USD (23)
샤프 비율:
0.11
거래 활동:
95.44%
최대 입금량:
85.26%
최근 거래:
17 분 전
주별 거래 수:
44
평균 유지 시간:
4 일
회복 요인:
9.20
롱(주식매수):
1 213 (66.87%)
숏(주식차입매도):
601 (33.13%)
수익 요인:
3.43
기대수익:
56.85 USD
평균 이익:
92.64 USD
평균 손실:
-174.50 USD
연속 최대 손실:
8 (-3 078.16 USD)
연속 최대 손실:
-6 290.40 USD (5)
월별 성장률:
4.46%
연간 예측:
54.07%
Algo 트레이딩:
49%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
11 208.56 USD (14.90%)
상대적 삭감:
잔고별:
27.16% (11 208.56 USD)
자본금별:
72.16% (24 803.25 USD)

배포

심볼 Sell Buy
XAGUSD 132
GBPAUD 120
GBPNZD 99
CADJPY 93
GBPJPY 90
EURJPY 87
BTCUSD 72
XBRUSD 71
USDJPY 69
CHFJPY 64
USDCHF 56
GBPCAD 56
EURNZD 48
XRPUSD 47
ETHUSD 47
GBPUSD 45
GBPCHF 41
EURAUD 41
USDNOK 38
EURGBP 37
USDCAD 35
NZDJPY 35
AUDJPY 33
XAUUSD 31
AUDUSD 30
NZDUSD 30
DAX30 28
AUDCAD 27
S&P500 26
XTIUSD 25
NASDAQ100 21
NZDCAD 21
AUDCHF 19
CADCHF 18
USDZAR 17
EURCAD 15
TONUSD 15
EURCHF 15
EURUSD 9
NZDCHF 7
AUDNZD 4
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
XAGUSD 9.1K
GBPAUD 8.2K
GBPNZD 2.3K
CADJPY 1.8K
GBPJPY 2K
EURJPY 1.6K
BTCUSD 7.4K
XBRUSD 3.5K
USDJPY 2.1K
CHFJPY 1.2K
USDCHF 1.9K
GBPCAD 512
EURNZD 671
XRPUSD 1.9K
ETHUSD 2.2K
GBPUSD 1K
GBPCHF 1.8K
EURAUD 618
USDNOK 1.5K
EURGBP 1K
USDCAD 560
NZDJPY 435
AUDJPY 310
XAUUSD 4.9K
AUDUSD 574
NZDUSD 468
DAX30 8.6K
AUDCAD 287
S&P500 22K
XTIUSD 1.5K
NASDAQ100 11K
NZDCAD 271
AUDCHF 431
CADCHF 325
USDZAR -1.2K
EURCAD -1.2K
TONUSD 818
EURCHF 121
EURUSD 352
NZDCHF 140
AUDNZD 26
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
XAGUSD 137K
GBPAUD -28K
GBPNZD 27K
CADJPY 20K
GBPJPY 22K
EURJPY 17K
BTCUSD 68M
XBRUSD 3K
USDJPY 25K
CHFJPY 16K
USDCHF 10K
GBPCAD 13K
EURNZD 12K
XRPUSD 181K
ETHUSD 158M
GBPUSD 10K
GBPCHF 11K
EURAUD 9.8K
USDNOK 104K
EURGBP 5.5K
USDCAD 8.3K
NZDJPY 7.4K
AUDJPY 5.1K
XAUUSD 351K
AUDUSD 5.6K
NZDUSD 5.7K
DAX30 33K
AUDCAD 5K
S&P500 12K
XTIUSD 1.2K
NASDAQ100 53K
NZDCAD 4.4K
AUDCHF 3.3K
CADCHF 2.7K
USDZAR 114K
EURCAD -15K
TONUSD 95K
EURCHF 964
EURUSD 1.5K
NZDCHF 803
AUDNZD 524
50M 100M 150M 200M 250M 300M 350M 400M
50M 100M 150M 200M 250M 300M 350M 400M
50M 100M 150M 200M 250M 300M 350M 400M
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +7 402.20 USD
최악의 거래: -3 344 USD
연속 최대 이익: 23
연속 최대 손실: 5
연속 최대 이익: +11 043.28 USD
연속 최대 손실: -3 078.16 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "NMarkets-Real-2"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

데이터 없음

Скальпинг KGtrading.
리뷰 없음
2026.01.07 01:38
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2026.01.06 23:38
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.06 22:35
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2026.01.06 21:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.06 16:29
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2026.01.05 18:09
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.05 17:09
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2026.01.05 16:06
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.03 06:11
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.03 05:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.03 04:02
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.10.31 12:08
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.30 12:47
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.10.30 06:28
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.30 05:28
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.10.26 22:59
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.21 17:22
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.10.21 15:12
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.20 14:33
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.10.20 13:33
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오