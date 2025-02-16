シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / KGSkalping
Oleksandr Skurikhin

KGSkalping

レビュー0件
信頼性
45週間
0 / 0 USD
成長(開始日): 2025 929%
NMarkets-Real-2
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
1 746
利益トレード:
1 506 (86.25%)
損失トレード:
240 (13.75%)
ベストトレード:
7 402.20 USD
最悪のトレード:
-3 344.44 USD
総利益:
143 664.25 USD (323 676 683 pips)
総損失:
-42 365.35 USD (97 288 608 pips)
最大連続の勝ち:
58 (11 043.28 USD)
最大連続利益:
17 417.43 USD (23)
シャープレシオ:
0.12
取引アクティビティ:
95.44%
最大入金額:
85.26%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
28
平均保有時間:
4 日
リカバリーファクター:
9.04
長いトレード:
1 165 (66.72%)
短いトレード:
581 (33.28%)
プロフィットファクター:
3.39
期待されたペイオフ:
58.02 USD
平均利益:
95.39 USD
平均損失:
-176.52 USD
最大連続の負け:
8 (-3 078.16 USD)
最大連続損失:
-6 290.40 USD (5)
月間成長:
3.36%
年間予想:
41.09%
アルゴリズム取引:
47%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
11 208.56 USD (14.90%)
比較ドローダウン:
残高による:
27.16% (11 208.56 USD)
エクイティによる:
72.16% (24 803.25 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
GBPAUD 116
XAGUSD 112
GBPNZD 95
CADJPY 92
GBPJPY 88
EURJPY 85
BTCUSD 72
XBRUSD 69
USDJPY 65
CHFJPY 62
USDCHF 56
GBPCAD 55
XRPUSD 47
ETHUSD 47
GBPUSD 45
EURNZD 42
GBPCHF 40
EURAUD 40
USDNOK 38
EURGBP 36
USDCAD 32
NZDJPY 32
XAUUSD 31
AUDJPY 31
AUDUSD 30
DAX30 28
NZDUSD 27
S&P500 26
AUDCAD 26
XTIUSD 23
NASDAQ100 21
NZDCAD 19
AUDCHF 18
CADCHF 18
USDZAR 17
EURCAD 15
TONUSD 15
EURCHF 15
EURUSD 9
NZDCHF 7
AUDNZD 4
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
GBPAUD 8.1K
XAGUSD 7.8K
GBPNZD 2.3K
CADJPY 1.8K
GBPJPY 2K
EURJPY 1.6K
BTCUSD 7.4K
XBRUSD 3.5K
USDJPY 2K
CHFJPY 1.2K
USDCHF 1.9K
GBPCAD 502
XRPUSD 1.9K
ETHUSD 2.2K
GBPUSD 1K
EURNZD 622
GBPCHF 1.8K
EURAUD 610
USDNOK 1.5K
EURGBP 1K
USDCAD 508
NZDJPY 412
XAUUSD 4.9K
AUDJPY 293
AUDUSD 574
DAX30 8.6K
NZDUSD 393
S&P500 22K
AUDCAD 277
XTIUSD 1.4K
NASDAQ100 11K
NZDCAD 259
AUDCHF 415
CADCHF 325
USDZAR -1.2K
EURCAD -1.2K
TONUSD 818
EURCHF 121
EURUSD 352
NZDCHF 140
AUDNZD 26
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
GBPAUD -29K
XAGUSD 111K
GBPNZD 27K
CADJPY 20K
GBPJPY 22K
EURJPY 17K
BTCUSD 68M
XBRUSD 3K
USDJPY 24K
CHFJPY 16K
USDCHF 10K
GBPCAD 13K
XRPUSD 181K
ETHUSD 158M
GBPUSD 10K
EURNZD 11K
GBPCHF 11K
EURAUD 9.7K
USDNOK 104K
EURGBP 5.4K
USDCAD 7.6K
NZDJPY 7K
XAUUSD 351K
AUDJPY 4.8K
AUDUSD 5.6K
DAX30 33K
NZDUSD 4.9K
S&P500 12K
AUDCAD 4.9K
XTIUSD 1.1K
NASDAQ100 53K
NZDCAD 4.1K
AUDCHF 3.2K
CADCHF 2.7K
USDZAR 114K
EURCAD -15K
TONUSD 95K
EURCHF 964
EURUSD 1.5K
NZDCHF 803
AUDNZD 524
50M 100M 150M 200M 250M 300M 350M 400M
50M 100M 150M 200M 250M 300M 350M 400M
50M 100M 150M 200M 250M 300M 350M 400M
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +7 402.20 USD
最悪のトレード: -3 344 USD
最大連続の勝ち: 23
最大連続の負け: 5
最大連続利益: +11 043.28 USD
最大連続損失: -3 078.16 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"NMarkets-Real-2"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

データがありません

Скальпинг KGtrading.
レビューなし
2025.11.03 06:11
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.03 05:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.03 04:02
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.10.31 12:08
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.30 12:47
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.10.30 06:28
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.30 05:28
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.10.26 22:59
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.21 17:22
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.10.21 15:12
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.20 14:33
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.10.20 13:33
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.14 18:07
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.10.14 15:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.14 03:20
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.10.13 17:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.10 20:52
High current drawdown in 37% indicates the absence of risk limitation
2025.09.29 14:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.29 13:14
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 16:08
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
