トレード:
1 746
利益トレード:
1 506 (86.25%)
損失トレード:
240 (13.75%)
ベストトレード:
7 402.20 USD
最悪のトレード:
-3 344.44 USD
総利益:
143 664.25 USD (323 676 683 pips)
総損失:
-42 365.35 USD (97 288 608 pips)
最大連続の勝ち:
58 (11 043.28 USD)
最大連続利益:
17 417.43 USD (23)
シャープレシオ:
0.12
取引アクティビティ:
95.44%
最大入金額:
85.26%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
28
平均保有時間:
4 日
リカバリーファクター:
9.04
長いトレード:
1 165 (66.72%)
短いトレード:
581 (33.28%)
プロフィットファクター:
3.39
期待されたペイオフ:
58.02 USD
平均利益:
95.39 USD
平均損失:
-176.52 USD
最大連続の負け:
8 (-3 078.16 USD)
最大連続損失:
-6 290.40 USD (5)
月間成長:
3.36%
年間予想:
41.09%
アルゴリズム取引:
47%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
11 208.56 USD (14.90%)
比較ドローダウン:
残高による:
27.16% (11 208.56 USD)
エクイティによる:
72.16% (24 803.25 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|GBPAUD
|116
|XAGUSD
|112
|GBPNZD
|95
|CADJPY
|92
|GBPJPY
|88
|EURJPY
|85
|BTCUSD
|72
|XBRUSD
|69
|USDJPY
|65
|CHFJPY
|62
|USDCHF
|56
|GBPCAD
|55
|XRPUSD
|47
|ETHUSD
|47
|GBPUSD
|45
|EURNZD
|42
|GBPCHF
|40
|EURAUD
|40
|USDNOK
|38
|EURGBP
|36
|USDCAD
|32
|NZDJPY
|32
|XAUUSD
|31
|AUDJPY
|31
|AUDUSD
|30
|DAX30
|28
|NZDUSD
|27
|S&P500
|26
|AUDCAD
|26
|XTIUSD
|23
|NASDAQ100
|21
|NZDCAD
|19
|AUDCHF
|18
|CADCHF
|18
|USDZAR
|17
|EURCAD
|15
|TONUSD
|15
|EURCHF
|15
|EURUSD
|9
|NZDCHF
|7
|AUDNZD
|4
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|GBPAUD
|8.1K
|XAGUSD
|7.8K
|GBPNZD
|2.3K
|CADJPY
|1.8K
|GBPJPY
|2K
|EURJPY
|1.6K
|BTCUSD
|7.4K
|XBRUSD
|3.5K
|USDJPY
|2K
|CHFJPY
|1.2K
|USDCHF
|1.9K
|GBPCAD
|502
|XRPUSD
|1.9K
|ETHUSD
|2.2K
|GBPUSD
|1K
|EURNZD
|622
|GBPCHF
|1.8K
|EURAUD
|610
|USDNOK
|1.5K
|EURGBP
|1K
|USDCAD
|508
|NZDJPY
|412
|XAUUSD
|4.9K
|AUDJPY
|293
|AUDUSD
|574
|DAX30
|8.6K
|NZDUSD
|393
|S&P500
|22K
|AUDCAD
|277
|XTIUSD
|1.4K
|NASDAQ100
|11K
|NZDCAD
|259
|AUDCHF
|415
|CADCHF
|325
|USDZAR
|-1.2K
|EURCAD
|-1.2K
|TONUSD
|818
|EURCHF
|121
|EURUSD
|352
|NZDCHF
|140
|AUDNZD
|26
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|GBPAUD
|-29K
|XAGUSD
|111K
|GBPNZD
|27K
|CADJPY
|20K
|GBPJPY
|22K
|EURJPY
|17K
|BTCUSD
|68M
|XBRUSD
|3K
|USDJPY
|24K
|CHFJPY
|16K
|USDCHF
|10K
|GBPCAD
|13K
|XRPUSD
|181K
|ETHUSD
|158M
|GBPUSD
|10K
|EURNZD
|11K
|GBPCHF
|11K
|EURAUD
|9.7K
|USDNOK
|104K
|EURGBP
|5.4K
|USDCAD
|7.6K
|NZDJPY
|7K
|XAUUSD
|351K
|AUDJPY
|4.8K
|AUDUSD
|5.6K
|DAX30
|33K
|NZDUSD
|4.9K
|S&P500
|12K
|AUDCAD
|4.9K
|XTIUSD
|1.1K
|NASDAQ100
|53K
|NZDCAD
|4.1K
|AUDCHF
|3.2K
|CADCHF
|2.7K
|USDZAR
|114K
|EURCAD
|-15K
|TONUSD
|95K
|EURCHF
|964
|EURUSD
|1.5K
|NZDCHF
|803
|AUDNZD
|524
|
50M 100M 150M 200M 250M 300M 350M 400M
|
50M 100M 150M 200M 250M 300M 350M 400M
|
50M 100M 150M 200M 250M 300M 350M 400M
ベストトレード: +7 402.20 USD
最悪のトレード: -3 344 USD
最大連続の勝ち: 23
最大連続の負け: 5
最大連続利益: +11 043.28 USD
最大連続損失: -3 078.16 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"NMarkets-Real-2"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
Скальпинг KGtrading.
