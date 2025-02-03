- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
320
Kârla kapanan işlemler:
251 (78.43%)
Zararla kapanan işlemler:
69 (21.56%)
En iyi işlem:
3 808.00 USD
En kötü işlem:
-837.81 USD
Brüt kâr:
27 016.07 USD (39 704 pips)
Brüt zarar:
-10 961.14 USD (32 123 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
14 (474.92 USD)
Maksimum ardışık kâr:
4 395.50 USD (6)
Sharpe oranı:
0.16
Alım-satım etkinliği:
86.98%
Maks. mevduat yükü:
1.64%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
6
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
9.23
Alış işlemleri:
160 (50.00%)
Satış işlemleri:
160 (50.00%)
Kâr faktörü:
2.46
Beklenen getiri:
50.17 USD
Ortalama kâr:
107.63 USD
Ortalama zarar:
-158.86 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-1 738.76 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 738.76 USD (4)
Aylık büyüme:
0.60%
Yıllık tahmin:
9.77%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
694.82 USD
Maksimum:
1 738.76 USD (1.70%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
1.70% (1 738.76 USD)
Varlığa göre:
3.68% (3 687.20 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|AUDUSDr
|320
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|AUDUSDr
|16K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|AUDUSDr
|7.6K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +3 808.00 USD
En kötü işlem: -838 USD
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +474.92 USD
Maksimum ardışık zarar: -1 738.76 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "HFMarketsSV-Live Server" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
Free Channel NS : https://t.me/nsfxid
Our Site : http://nstradeofficial.id/
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
17%
0
0
USD
USD
107K
USD
USD
59
99%
320
78%
87%
2.46
50.17
USD
USD
4%
1:200