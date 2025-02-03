SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / NS 1482091 LP v1 AUDUSD
Wijanarko Putro Santoso

NS 1482091 LP v1 AUDUSD

Wijanarko Putro Santoso
0 inceleme
Güvenilirlik
59 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 17%
HFMarketsSV-Live Server
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
320
Kârla kapanan işlemler:
251 (78.43%)
Zararla kapanan işlemler:
69 (21.56%)
En iyi işlem:
3 808.00 USD
En kötü işlem:
-837.81 USD
Brüt kâr:
27 016.07 USD (39 704 pips)
Brüt zarar:
-10 961.14 USD (32 123 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
14 (474.92 USD)
Maksimum ardışık kâr:
4 395.50 USD (6)
Sharpe oranı:
0.16
Alım-satım etkinliği:
86.98%
Maks. mevduat yükü:
1.64%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
6
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
9.23
Alış işlemleri:
160 (50.00%)
Satış işlemleri:
160 (50.00%)
Kâr faktörü:
2.46
Beklenen getiri:
50.17 USD
Ortalama kâr:
107.63 USD
Ortalama zarar:
-158.86 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-1 738.76 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 738.76 USD (4)
Aylık büyüme:
0.60%
Yıllık tahmin:
9.77%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
694.82 USD
Maksimum:
1 738.76 USD (1.70%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
1.70% (1 738.76 USD)
Varlığa göre:
3.68% (3 687.20 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
AUDUSDr 320
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
AUDUSDr 16K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
AUDUSDr 7.6K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +3 808.00 USD
En kötü işlem: -838 USD
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +474.92 USD
Maksimum ardışık zarar: -1 738.76 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "HFMarketsSV-Live Server" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok


