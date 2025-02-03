- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
373
Negociações com lucro:
291 (78.01%)
Negociações com perda:
82 (21.98%)
Melhor negociação:
3 808.00 USD
Pior negociação:
-837.81 USD
Lucro bruto:
30 373.19 USD (46 029 pips)
Perda bruta:
-12 257.52 USD (36 496 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
14 (474.92 USD)
Máximo lucro consecutivo:
4 395.50 USD (6)
Índice de Sharpe:
0.16
Atividade de negociação:
89.98%
Depósito máximo carregado:
1.64%
Último negócio:
4 dias atrás
Negociações por semana:
2
Tempo médio de espera:
3 dias
Fator de recuperação:
10.42
Negociações longas:
189 (50.67%)
Negociações curtas:
184 (49.33%)
Fator de lucro:
2.48
Valor esperado:
48.57 USD
Lucro médio:
104.38 USD
Perda média:
-149.48 USD
Máximo de perdas consecutivas:
4 (-1 738.76 USD)
Máxima perda consecutiva:
-1 738.76 USD (4)
Crescimento mensal:
0.32%
Previsão anual:
4.21%
Algotrading:
99%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
694.82 USD
Máximo:
1 738.76 USD (1.70%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
1.70% (1 738.76 USD)
Pelo Capital Líquido:
3.68% (3 687.20 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|AUDUSDr
|373
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|AUDUSDr
|18K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|AUDUSDr
|9.5K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +3 808.00 USD
Pior negociação: -838 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 6
Máximo de perdas consecutivas: 4
Máximo lucro consecutivo: +474.92 USD
Máxima perda consecutiva: -1 738.76 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "HFMarketsSV-Live Server" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sem dados
Free Channel NS : https://t.me/nsfxid
Our Site : http://nstradeofficial.id/
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
19%
0
0
USD
USD
109K
USD
USD
71
99%
373
78%
90%
2.47
48.57
USD
USD
4%
1:200