SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 4 / NS 1482091 LP v1 AUDUSD
Wijanarko Putro Santoso

NS 1482091 LP v1 AUDUSD

Wijanarko Putro Santoso
0 comentários
Confiabilidade
71 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2024 19%
HFMarketsSV-Live Server
1:200
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
373
Negociações com lucro:
291 (78.01%)
Negociações com perda:
82 (21.98%)
Melhor negociação:
3 808.00 USD
Pior negociação:
-837.81 USD
Lucro bruto:
30 373.19 USD (46 029 pips)
Perda bruta:
-12 257.52 USD (36 496 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
14 (474.92 USD)
Máximo lucro consecutivo:
4 395.50 USD (6)
Índice de Sharpe:
0.16
Atividade de negociação:
89.98%
Depósito máximo carregado:
1.64%
Último negócio:
4 dias atrás
Negociações por semana:
2
Tempo médio de espera:
3 dias
Fator de recuperação:
10.42
Negociações longas:
189 (50.67%)
Negociações curtas:
184 (49.33%)
Fator de lucro:
2.48
Valor esperado:
48.57 USD
Lucro médio:
104.38 USD
Perda média:
-149.48 USD
Máximo de perdas consecutivas:
4 (-1 738.76 USD)
Máxima perda consecutiva:
-1 738.76 USD (4)
Crescimento mensal:
0.32%
Previsão anual:
4.21%
Algotrading:
99%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
694.82 USD
Máximo:
1 738.76 USD (1.70%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
1.70% (1 738.76 USD)
Pelo Capital Líquido:
3.68% (3 687.20 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
AUDUSDr 373
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
AUDUSDr 18K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
AUDUSDr 9.5K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +3 808.00 USD
Pior negociação: -838 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 6
Máximo de perdas consecutivas: 4
Máximo lucro consecutivo: +474.92 USD
Máxima perda consecutiva: -1 738.76 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "HFMarketsSV-Live Server" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados


Free Channel NS : https://t.me/nsfxid

Sem comentários
2025.12.26 11:11
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.12.25 02:38
No swaps are charged on the signal account
2025.12.18 10:03
No swaps are charged
2025.12.18 10:03
No swaps are charged
2025.12.18 01:00
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.15 18:06
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.03 18:11
No swaps are charged on the signal account
2025.12.03 13:06
No swaps are charged
2025.12.03 13:06
No swaps are charged
2025.11.21 04:41
No swaps are charged on the signal account
2025.11.07 08:30
No swaps are charged
2025.11.07 08:30
No swaps are charged
2025.10.24 14:29
No swaps are charged on the signal account
2025.10.24 13:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.23 14:11
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.08 07:33
No swaps are charged
2025.10.08 07:33
No swaps are charged
2025.10.08 01:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.06 22:14
No swaps are charged on the signal account
2025.10.05 22:04
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
NS 1482091 LP v1 AUDUSD
30 USD por mês
19%
0
0
USD
109K
USD
71
99%
373
78%
90%
2.47
48.57
USD
4%
1:200
Copiar

Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 4 .

Se você ainda não tem plataforma instalada, faça o download aqui.