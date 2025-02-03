- 成長
トレード:
373
利益トレード:
291 (78.01%)
損失トレード:
82 (21.98%)
ベストトレード:
3 808.00 USD
最悪のトレード:
-837.81 USD
総利益:
30 373.19 USD (46 029 pips)
総損失:
-12 257.52 USD (36 496 pips)
最大連続の勝ち:
14 (474.92 USD)
最大連続利益:
4 395.50 USD (6)
シャープレシオ:
0.16
取引アクティビティ:
89.98%
最大入金額:
1.64%
最近のトレード:
5 日前
1週間当たりの取引:
2
平均保有時間:
3 日
リカバリーファクター:
10.42
長いトレード:
189 (50.67%)
短いトレード:
184 (49.33%)
プロフィットファクター:
2.48
期待されたペイオフ:
48.57 USD
平均利益:
104.38 USD
平均損失:
-149.48 USD
最大連続の負け:
4 (-1 738.76 USD)
最大連続損失:
-1 738.76 USD (4)
月間成長:
0.32%
年間予想:
4.21%
アルゴリズム取引:
99%
残高によるドローダウン:
絶対:
694.82 USD
最大の:
1 738.76 USD (1.70%)
比較ドローダウン:
残高による:
1.70% (1 738.76 USD)
エクイティによる:
3.68% (3 687.20 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|AUDUSDr
|373
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|AUDUSDr
|18K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|AUDUSDr
|9.5K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +3 808.00 USD
最悪のトレード: -838 USD
最大連続の勝ち: 6
最大連続の負け: 4
最大連続利益: +474.92 USD
最大連続損失: -1 738.76 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"HFMarketsSV-Live Server"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

