Wijanarko Putro Santoso

NS 1482091 LP v1 AUDUSD

Wijanarko Putro Santoso
0 comentarios
Fiabilidad
71 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2024 19%
HFMarketsSV-Live Server
1:200
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
373
Transacciones Rentables:
291 (78.01%)
Transacciones Irrentables:
82 (21.98%)
Mejor transacción:
3 808.00 USD
Peor transacción:
-837.81 USD
Beneficio Bruto:
30 373.19 USD (46 029 pips)
Pérdidas Brutas:
-12 257.52 USD (36 496 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
14 (474.92 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
4 395.50 USD (6)
Ratio de Sharpe:
0.16
Actividad comercial:
89.98%
Carga máxima del depósito:
1.64%
Último trade:
4 días
Trades a la semana:
2
Tiempo medio de espera:
3 días
Factor de Recuperación:
10.42
Transacciones Largas:
189 (50.67%)
Transacciones Cortas:
184 (49.33%)
Factor de Beneficio:
2.48
Beneficio Esperado:
48.57 USD
Beneficio medio:
104.38 USD
Pérdidas medias:
-149.48 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
4 (-1 738.76 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-1 738.76 USD (4)
Crecimiento al mes:
0.32%
Pronóstico anual:
4.21%
Trading algorítmico:
99%
Reducción de balance:
Absoluto:
694.82 USD
Máxima:
1 738.76 USD (1.70%)
Reducción relativa:
De balance:
1.70% (1 738.76 USD)
De fondos:
3.68% (3 687.20 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
AUDUSDr 373
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
AUDUSDr 18K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
AUDUSDr 9.5K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +3 808.00 USD
Peor transacción: -838 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 6
Máximo de pérdidas consecutivas: 4
Beneficio máximo consecutivo: +474.92 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -1 738.76 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "HFMarketsSV-Live Server" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos


