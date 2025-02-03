- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
373
Transacciones Rentables:
291 (78.01%)
Transacciones Irrentables:
82 (21.98%)
Mejor transacción:
3 808.00 USD
Peor transacción:
-837.81 USD
Beneficio Bruto:
30 373.19 USD (46 029 pips)
Pérdidas Brutas:
-12 257.52 USD (36 496 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
14 (474.92 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
4 395.50 USD (6)
Ratio de Sharpe:
0.16
Actividad comercial:
89.98%
Carga máxima del depósito:
1.64%
Último trade:
4 días
Trades a la semana:
2
Tiempo medio de espera:
3 días
Factor de Recuperación:
10.42
Transacciones Largas:
189 (50.67%)
Transacciones Cortas:
184 (49.33%)
Factor de Beneficio:
2.48
Beneficio Esperado:
48.57 USD
Beneficio medio:
104.38 USD
Pérdidas medias:
-149.48 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
4 (-1 738.76 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-1 738.76 USD (4)
Crecimiento al mes:
0.32%
Pronóstico anual:
4.21%
Trading algorítmico:
99%
Reducción de balance:
Absoluto:
694.82 USD
Máxima:
1 738.76 USD (1.70%)
Reducción relativa:
De balance:
1.70% (1 738.76 USD)
De fondos:
3.68% (3 687.20 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|AUDUSDr
|373
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|AUDUSDr
|18K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|AUDUSDr
|9.5K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +3 808.00 USD
Peor transacción: -838 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 6
Máximo de pérdidas consecutivas: 4
Beneficio máximo consecutivo: +474.92 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -1 738.76 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "HFMarketsSV-Live Server" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
