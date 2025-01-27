SinyallerBölümler
Yelena Claudia

GFA HRT

Yelena Claudia
0 inceleme
Güvenilirlik
34 hafta
0 / 0 USD
Ayda 100 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 80%
HFMarketsSV-Live Server 3
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
73
Kârla kapanan işlemler:
61 (83.56%)
Zararla kapanan işlemler:
12 (16.44%)
En iyi işlem:
460.60 USD
En kötü işlem:
-603.67 USD
Brüt kâr:
1 476.43 USD (147 603 pips)
Brüt zarar:
-664.29 USD (66 427 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
15 (179.68 USD)
Maksimum ardışık kâr:
460.77 USD (2)
Sharpe oranı:
0.23
Alım-satım etkinliği:
95.61%
Maks. mevduat yükü:
2.29%
En son işlem:
10 gün önce
Hafta başına işlemler:
0
Ort. tutma süresi:
9 gün
Düzelme faktörü:
1.35
Alış işlemleri:
54 (73.97%)
Satış işlemleri:
19 (26.03%)
Kâr faktörü:
2.22
Beklenen getiri:
11.13 USD
Ortalama kâr:
24.20 USD
Ortalama zarar:
-55.36 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-24.13 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-603.67 USD (1)
Aylık büyüme:
0.46%
Yıllık tahmin:
7.83%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
603.67 USD (26.68%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
29.67% (603.67 USD)
Varlığa göre:
34.54% (568.68 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSDr 73
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSDr 812
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSDr 81K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +460.60 USD
En kötü işlem: -604 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +179.68 USD
Maksimum ardışık zarar: -24.13 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "HFMarketsSV-Live Server 3" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

Minimum Equity 1,000 USD

Lot 0,01 only

Target Profit 5% - 20% /month

Semi Swing Gold Trade Only

Low Risk Medium Reward


İnceleme yok
2025.09.17 02:03
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.03 23:08
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.03 21:00
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.02 20:59
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.30 09:55
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.08.07 20:16
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.07 19:16
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.21 15:31
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.06 18:43
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.06.05 03:10
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.04 16:52
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.15 08:30
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.15 05:01
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.04.24 00:16
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.04.14 03:30
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.03.25 05:06
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.03.25 04:02
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.03.21 05:58
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.03.13 14:43
Share of trading days is too low
2025.03.11 14:38
Share of days for 80% of growth is too low
