Yelena Claudia

GFA HRT

Yelena Claudia
0 comentarios
Fiabilidad
48 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 100 USD al mes
incremento desde 2025 53%
HFMarketsSV-Live Server 3
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
88
Transacciones Rentables:
72 (81.81%)
Transacciones Irrentables:
16 (18.18%)
Mejor transacción:
954.18 USD
Peor transacción:
-1 122.52 USD
Beneficio Bruto:
4 395.52 USD (439 503 pips)
Pérdidas Brutas:
-3 935.33 USD (393 528 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
15 (179.68 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
1 669.74 USD (3)
Ratio de Sharpe:
0.10
Actividad comercial:
96.61%
Carga máxima del depósito:
2.29%
Último trade:
5 días
Trades a la semana:
3
Tiempo medio de espera:
15 días
Factor de Recuperación:
0.20
Transacciones Largas:
65 (73.86%)
Transacciones Cortas:
23 (26.14%)
Factor de Beneficio:
1.12
Beneficio Esperado:
5.23 USD
Beneficio medio:
61.05 USD
Pérdidas medias:
-245.96 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
2 (-2 218.80 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-2 218.80 USD (2)
Crecimiento al mes:
-21.41%
Pronóstico anual:
-100.00%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
2 314.97 USD (65.21%)
Reducción relativa:
De balance:
53.93% (2 314.97 USD)
De fondos:
36.34% (968.70 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSDr 88
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSDr 460
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSDr 46K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +954.18 USD
Peor transacción: -1 123 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 3
Máximo de pérdidas consecutivas: 2
Beneficio máximo consecutivo: +179.68 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -2 218.80 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "HFMarketsSV-Live Server 3" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

Minimum Equity 1,000 USD

Lot 0,01 only

Target Profit 5% - 20% /month

Semi Swing Gold Trade Only

Low Risk Medium Reward


No hay comentarios
