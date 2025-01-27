- 成长
交易:
88
盈利交易:
72 (81.81%)
亏损交易:
16 (18.18%)
最好交易:
954.18 USD
最差交易:
-1 122.52 USD
毛利:
4 395.52 USD (439 503 pips)
毛利亏损:
-3 935.33 USD (393 528 pips)
最大连续赢利:
15 (179.68 USD)
最大连续盈利:
1 669.74 USD (3)
夏普比率:
0.10
交易活动:
96.61%
最大入金加载:
2.29%
最近交易:
5 几天前
每周交易:
3
平均持有时间:
15 天
采收率:
0.20
长期交易:
65 (73.86%)
短期交易:
23 (26.14%)
利润因子:
1.12
预期回报:
5.23 USD
平均利润:
61.05 USD
平均损失:
-245.96 USD
最大连续失误:
2 (-2 218.80 USD)
最大连续亏损:
-2 218.80 USD (2)
每月增长:
-21.41%
年度预测:
-100.00%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
2 314.97 USD (65.21%)
相对跌幅:
结余:
53.93% (2 314.97 USD)
净值:
36.34% (968.70 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSDr
|88
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSDr
|460
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSDr
|46K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
最好交易: +954.18 USD
最差交易: -1 123 USD
最大连续赢利: 3
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +179.68 USD
最大连续亏损: -2 218.80 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 HFMarketsSV-Live Server 3 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
Minimum Equity 1,000 USD
Lot 0,01 only
Target Profit 5% - 20% /month
Semi Swing Gold Trade Only
Low Risk Medium Reward
没有评论
