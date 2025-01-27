信号部分
信号 / MetaTrader 4 / GFA HRT
Yelena Claudia

GFA HRT

Yelena Claudia
0条评论
可靠性
48
0 / 0 USD
每月复制 100 USD per 
增长自 2025 53%
HFMarketsSV-Live Server 3
1:500
查看详细统计，请 登录 或者 注册
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
88
盈利交易:
72 (81.81%)
亏损交易:
16 (18.18%)
最好交易:
954.18 USD
最差交易:
-1 122.52 USD
毛利:
4 395.52 USD (439 503 pips)
毛利亏损:
-3 935.33 USD (393 528 pips)
最大连续赢利:
15 (179.68 USD)
最大连续盈利:
1 669.74 USD (3)
夏普比率:
0.10
交易活动:
96.61%
最大入金加载:
2.29%
最近交易:
5 几天前
每周交易:
3
平均持有时间:
15 天
采收率:
0.20
长期交易:
65 (73.86%)
短期交易:
23 (26.14%)
利润因子:
1.12
预期回报:
5.23 USD
平均利润:
61.05 USD
平均损失:
-245.96 USD
最大连续失误:
2 (-2 218.80 USD)
最大连续亏损:
-2 218.80 USD (2)
每月增长:
-21.41%
年度预测:
-100.00%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
2 314.97 USD (65.21%)
相对跌幅:
结余:
53.93% (2 314.97 USD)
净值:
36.34% (968.70 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSDr 88
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSDr 460
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSDr 46K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +954.18 USD
最差交易: -1 123 USD
最大连续赢利: 3
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +179.68 USD
最大连续亏损: -2 218.80 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 HFMarketsSV-Live Server 3 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

无数据

Minimum Equity 1,000 USD

Lot 0,01 only

Target Profit 5% - 20% /month

Semi Swing Gold Trade Only

Low Risk Medium Reward


没有评论
2025.12.30 06:41
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.24 11:23
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.24 11:23
80% of growth achieved within 9 days. This comprises 2.72% of days out of 331 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.24 11:23
A large drawdown may occur on the account again
2025.11.26 06:12
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.14 04:25
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.13 18:52
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.13 15:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.10 01:45
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.10 01:45
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.03 15:03
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.31 13:08
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.30 23:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.30 19:07
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.29 12:43
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.29 11:06
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.28 08:48
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.27 12:53
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.27 10:13
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.22 17:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
查看详细统计，请 登录 或者 注册
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
GFA HRT
每月100 USD
53%
0
0
USD
2.1K
USD
48
0%
88
81%
97%
1.11
5.23
USD
54%
1:500
复制

在MetaTrader中如何执行复制交易？请看视频教程

信号订阅允许您在一个月内复制提供商的交易。若要进行订阅工作，您应该使用MetaTrader 4交易程序端。

如果您还没有安装平台，您可以在这里下载