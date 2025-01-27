シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / GFA HRT
Yelena Claudia

GFA HRT

Yelena Claudia
レビュー0件
信頼性
48週間
0 / 0 USD
月額  100  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 53%
HFMarketsSV-Live Server 3
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
88
利益トレード:
72 (81.81%)
損失トレード:
16 (18.18%)
ベストトレード:
954.18 USD
最悪のトレード:
-1 122.52 USD
総利益:
4 395.52 USD (439 503 pips)
総損失:
-3 935.33 USD (393 528 pips)
最大連続の勝ち:
15 (179.68 USD)
最大連続利益:
1 669.74 USD (3)
シャープレシオ:
0.10
取引アクティビティ:
96.61%
最大入金額:
2.29%
最近のトレード:
5 日前
1週間当たりの取引:
3
平均保有時間:
15 日
リカバリーファクター:
0.20
長いトレード:
65 (73.86%)
短いトレード:
23 (26.14%)
プロフィットファクター:
1.12
期待されたペイオフ:
5.23 USD
平均利益:
61.05 USD
平均損失:
-245.96 USD
最大連続の負け:
2 (-2 218.80 USD)
最大連続損失:
-2 218.80 USD (2)
月間成長:
-21.41%
年間予想:
-100.00%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
2 314.97 USD (65.21%)
比較ドローダウン:
残高による:
53.93% (2 314.97 USD)
エクイティによる:
36.34% (968.70 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSDr 88
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSDr 460
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSDr 46K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +954.18 USD
最悪のトレード: -1 123 USD
最大連続の勝ち: 3
最大連続の負け: 2
最大連続利益: +179.68 USD
最大連続損失: -2 218.80 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"HFMarketsSV-Live Server 3"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

データがありません

Minimum Equity 1,000 USD

Lot 0,01 only

Target Profit 5% - 20% /month

Semi Swing Gold Trade Only

Low Risk Medium Reward


レビューなし
2025.12.30 06:41
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.24 11:23
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.24 11:23
80% of growth achieved within 9 days. This comprises 2.72% of days out of 331 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.24 11:23
A large drawdown may occur on the account again
2025.11.26 06:12
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.14 04:25
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.13 18:52
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.13 15:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.10 01:45
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.10 01:45
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.03 15:03
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.31 13:08
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.30 23:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.30 19:07
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.29 12:43
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.29 11:06
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.28 08:48
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.27 12:53
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.27 10:13
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.22 17:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
