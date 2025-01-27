- 成長
トレード:
88
利益トレード:
72 (81.81%)
損失トレード:
16 (18.18%)
ベストトレード:
954.18 USD
最悪のトレード:
-1 122.52 USD
総利益:
4 395.52 USD (439 503 pips)
総損失:
-3 935.33 USD (393 528 pips)
最大連続の勝ち:
15 (179.68 USD)
最大連続利益:
1 669.74 USD (3)
シャープレシオ:
0.10
取引アクティビティ:
96.61%
最大入金額:
2.29%
最近のトレード:
5 日前
1週間当たりの取引:
3
平均保有時間:
15 日
リカバリーファクター:
0.20
長いトレード:
65 (73.86%)
短いトレード:
23 (26.14%)
プロフィットファクター:
1.12
期待されたペイオフ:
5.23 USD
平均利益:
61.05 USD
平均損失:
-245.96 USD
最大連続の負け:
2 (-2 218.80 USD)
最大連続損失:
-2 218.80 USD (2)
月間成長:
-21.41%
年間予想:
-100.00%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
2 314.97 USD (65.21%)
比較ドローダウン:
残高による:
53.93% (2 314.97 USD)
エクイティによる:
36.34% (968.70 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSDr
|88
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSDr
|460
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSDr
|46K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +954.18 USD
最悪のトレード: -1 123 USD
最大連続の勝ち: 3
最大連続の負け: 2
最大連続利益: +179.68 USD
最大連続損失: -2 218.80 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"HFMarketsSV-Live Server 3"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
Minimum Equity 1,000 USD
Lot 0,01 only
Target Profit 5% - 20% /month
Semi Swing Gold Trade Only
Low Risk Medium Reward
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
100 USD/月
53%
0
0
USD
USD
2.1K
USD
USD
48
0%
88
81%
97%
1.11
5.23
USD
USD
54%
1:500