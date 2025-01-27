- Прирост
Всего трейдов:
86
Прибыльных трейдов:
70 (81.39%)
Убыточных трейдов:
16 (18.60%)
Лучший трейд:
954.18 USD
Худший трейд:
-1 122.52 USD
Общая прибыль:
4 311.45 USD (431 097 pips)
Общий убыток:
-3 935.33 USD (393 528 pips)
Макс. серия выигрышей:
15 (179.68 USD)
Макс. прибыль в серии:
1 669.74 USD (3)
Коэффициент Шарпа:
0.10
Торговая активность:
96.61%
Макс. загрузка депозита:
2.29%
Последний трейд:
15 часов
Трейдов в неделю:
7
Ср. время удержания:
16 дней
Фактор восстановления:
0.16
Длинных трейдов:
63 (73.26%)
Коротких трейдов:
23 (26.74%)
Профит фактор:
1.10
Мат. ожидание:
4.37 USD
Средняя прибыль:
61.59 USD
Средний убыток:
-245.96 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-2 218.80 USD)
Макс. убыток в серии:
-2 218.80 USD (2)
Прирост в месяц:
-24.67%
Годовой прогноз:
-100.00%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
2 314.97 USD (65.21%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
53.93% (2 314.97 USD)
По эквити:
36.34% (968.70 USD)
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSDr
|86
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSDr
|376
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSDr
|38K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
Лучший трейд: +954.18 USD
Худший трейд: -1 123 USD
Макс. серия выигрышей: 3
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +179.68 USD
Макс. убыток в серии: -2 218.80 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "HFMarketsSV-Live Server 3" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Minimum Equity 1,000 USD
Lot 0,01 only
Target Profit 5% - 20% /month
Semi Swing Gold Trade Only
Low Risk Medium Reward
Нет отзывов
