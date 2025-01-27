СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / GFA HRT
Yelena Claudia

GFA HRT

Yelena Claudia
0 отзывов
Надежность
48 недель
0 / 0 USD
Копировать за 100 USD в месяц
прирост с 2025 46%
HFMarketsSV-Live Server 3
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
86
Прибыльных трейдов:
70 (81.39%)
Убыточных трейдов:
16 (18.60%)
Лучший трейд:
954.18 USD
Худший трейд:
-1 122.52 USD
Общая прибыль:
4 311.45 USD (431 097 pips)
Общий убыток:
-3 935.33 USD (393 528 pips)
Макс. серия выигрышей:
15 (179.68 USD)
Макс. прибыль в серии:
1 669.74 USD (3)
Коэффициент Шарпа:
0.10
Торговая активность:
96.61%
Макс. загрузка депозита:
2.29%
Последний трейд:
15 часов
Трейдов в неделю:
7
Ср. время удержания:
16 дней
Фактор восстановления:
0.16
Длинных трейдов:
63 (73.26%)
Коротких трейдов:
23 (26.74%)
Профит фактор:
1.10
Мат. ожидание:
4.37 USD
Средняя прибыль:
61.59 USD
Средний убыток:
-245.96 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-2 218.80 USD)
Макс. убыток в серии:
-2 218.80 USD (2)
Прирост в месяц:
-24.67%
Годовой прогноз:
-100.00%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
2 314.97 USD (65.21%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
53.93% (2 314.97 USD)
По эквити:
36.34% (968.70 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSDr 86
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSDr 376
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSDr 38K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +954.18 USD
Худший трейд: -1 123 USD
Макс. серия выигрышей: 3
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +179.68 USD
Макс. убыток в серии: -2 218.80 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "HFMarketsSV-Live Server 3" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Minimum Equity 1,000 USD

Lot 0,01 only

Target Profit 5% - 20% /month

Semi Swing Gold Trade Only

Low Risk Medium Reward


Нет отзывов
