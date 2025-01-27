SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 4 / GFA HRT
Yelena Claudia

GFA HRT

Yelena Claudia
0 comentários
Confiabilidade
48 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 100 USD por mês
crescimento desde 2025 53%
HFMarketsSV-Live Server 3
1:500
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
88
Negociações com lucro:
72 (81.81%)
Negociações com perda:
16 (18.18%)
Melhor negociação:
954.18 USD
Pior negociação:
-1 122.52 USD
Lucro bruto:
4 395.52 USD (439 503 pips)
Perda bruta:
-3 935.33 USD (393 528 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
15 (179.68 USD)
Máximo lucro consecutivo:
1 669.74 USD (3)
Índice de Sharpe:
0.10
Atividade de negociação:
96.61%
Depósito máximo carregado:
2.29%
Último negócio:
5 dias atrás
Negociações por semana:
3
Tempo médio de espera:
15 dias
Fator de recuperação:
0.20
Negociações longas:
65 (73.86%)
Negociações curtas:
23 (26.14%)
Fator de lucro:
1.12
Valor esperado:
5.23 USD
Lucro médio:
61.05 USD
Perda média:
-245.96 USD
Máximo de perdas consecutivas:
2 (-2 218.80 USD)
Máxima perda consecutiva:
-2 218.80 USD (2)
Crescimento mensal:
-21.41%
Previsão anual:
-100.00%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
2 314.97 USD (65.21%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
53.93% (2 314.97 USD)
Pelo Capital Líquido:
36.34% (968.70 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSDr 88
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSDr 460
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSDr 46K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +954.18 USD
Pior negociação: -1 123 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 3
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +179.68 USD
Máxima perda consecutiva: -2 218.80 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "HFMarketsSV-Live Server 3" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

Minimum Equity 1,000 USD

Lot 0,01 only

Target Profit 5% - 20% /month

Semi Swing Gold Trade Only

Low Risk Medium Reward


Sem comentários
2025.12.30 06:41
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.24 11:23
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.24 11:23
80% of growth achieved within 9 days. This comprises 2.72% of days out of 331 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.24 11:23
A large drawdown may occur on the account again
2025.11.26 06:12
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.14 04:25
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.13 18:52
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.13 15:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.10 01:45
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.10 01:45
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.03 15:03
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.31 13:08
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.30 23:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.30 19:07
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.29 12:43
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.29 11:06
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.28 08:48
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.27 12:53
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.27 10:13
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.22 17:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
GFA HRT
100 USD por mês
53%
0
0
USD
2.1K
USD
48
0%
88
81%
97%
1.11
5.23
USD
54%
1:500
Copiar

Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 4 .

Se você ainda não tem plataforma instalada, faça o download aqui.