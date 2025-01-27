- Crescimento
Negociações:
88
Negociações com lucro:
72 (81.81%)
Negociações com perda:
16 (18.18%)
Melhor negociação:
954.18 USD
Pior negociação:
-1 122.52 USD
Lucro bruto:
4 395.52 USD (439 503 pips)
Perda bruta:
-3 935.33 USD (393 528 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
15 (179.68 USD)
Máximo lucro consecutivo:
1 669.74 USD (3)
Índice de Sharpe:
0.10
Atividade de negociação:
96.61%
Depósito máximo carregado:
2.29%
Último negócio:
5 dias atrás
Negociações por semana:
3
Tempo médio de espera:
15 dias
Fator de recuperação:
0.20
Negociações longas:
65 (73.86%)
Negociações curtas:
23 (26.14%)
Fator de lucro:
1.12
Valor esperado:
5.23 USD
Lucro médio:
61.05 USD
Perda média:
-245.96 USD
Máximo de perdas consecutivas:
2 (-2 218.80 USD)
Máxima perda consecutiva:
-2 218.80 USD (2)
Crescimento mensal:
-21.41%
Previsão anual:
-100.00%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
2 314.97 USD (65.21%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
53.93% (2 314.97 USD)
Pelo Capital Líquido:
36.34% (968.70 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSDr
|88
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSDr
|460
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSDr
|46K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +954.18 USD
Pior negociação: -1 123 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 3
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +179.68 USD
Máxima perda consecutiva: -2 218.80 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "HFMarketsSV-Live Server 3" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Minimum Equity 1,000 USD
Lot 0,01 only
Target Profit 5% - 20% /month
Semi Swing Gold Trade Only
Low Risk Medium Reward
