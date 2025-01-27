SignaleKategorien
Yelena Claudia

GFA HRT

Yelena Claudia
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
48 Wochen
0 / 0 USD
Für 100 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 53%
HFMarketsSV-Live Server 3
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
88
Gewinntrades:
72 (81.81%)
Verlusttrades:
16 (18.18%)
Bester Trade:
954.18 USD
Schlechtester Trade:
-1 122.52 USD
Bruttoprofit:
4 395.52 USD (439 503 pips)
Bruttoverlust:
-3 935.33 USD (393 528 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
15 (179.68 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
1 669.74 USD (3)
Sharpe Ratio:
0.10
Trading-Aktivität:
96.61%
Max deposit load:
2.29%
Letzter Trade:
5 Tage
Trades pro Woche:
3
Durchschn. Haltezeit:
15 Tage
Erholungsfaktor:
0.20
Long-Positionen:
65 (73.86%)
Short-Positionen:
23 (26.14%)
Profit-Faktor:
1.12
Mathematische Gewinnerwartung:
5.23 USD
Durchschnittlicher Profit:
61.05 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-245.96 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
2 (-2 218.80 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-2 218.80 USD (2)
Wachstum pro Monat :
-21.41%
Jahresprognose:
-100.00%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
2 314.97 USD (65.21%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
53.93% (2 314.97 USD)
Kapital:
36.34% (968.70 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSDr 88
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSDr 460
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSDr 46K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +954.18 USD
Schlechtester Trade: -1 123 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 3
Max. aufeinandergehende Verluste: 2
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +179.68 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -2 218.80 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "HFMarketsSV-Live Server 3" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

Minimum Equity 1,000 USD

Lot 0,01 only

Target Profit 5% - 20% /month

Semi Swing Gold Trade Only

Low Risk Medium Reward


Keine Bewertungen
