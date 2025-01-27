시그널섹션
Yelena Claudia

GFA HRT

Yelena Claudia
0 리뷰
안정성
49
0 / 0 USD
월별 100 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 51%
HFMarketsSV-Live Server 3
1:500
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
90
이익 거래:
72 (80.00%)
손실 거래:
18 (20.00%)
최고의 거래:
954.18 USD
최악의 거래:
-1 122.52 USD
총 수익:
4 395.52 USD (439 503 pips)
총 손실:
-3 957.68 USD (395 761 pips)
연속 최대 이익:
15 (179.68 USD)
연속 최대 이익:
1 669.74 USD (3)
샤프 비율:
0.10
거래 활동:
96.61%
최대 입금량:
2.29%
최근 거래:
2 일 전
주별 거래 수:
2
평균 유지 시간:
15 일
회복 요인:
0.19
롱(주식매수):
67 (74.44%)
숏(주식차입매도):
23 (25.56%)
수익 요인:
1.11
기대수익:
4.86 USD
평균 이익:
61.05 USD
평균 손실:
-219.87 USD
연속 최대 손실:
2 (-2 218.80 USD)
연속 최대 손실:
-2 218.80 USD (2)
월별 성장률:
-22.26%
연간 예측:
-100.00%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
2 314.97 USD (65.21%)
상대적 삭감:
잔고별:
53.93% (2 314.97 USD)
자본금별:
36.34% (968.70 USD)

배포

심볼 Sell Buy
XAUUSDr 90
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
XAUUSDr 438
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
XAUUSDr 44K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +954.18 USD
최악의 거래: -1 123 USD
연속 최대 이익: 3
연속 최대 손실: 2
연속 최대 이익: +179.68 USD
연속 최대 손실: -2 218.80 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "HFMarketsSV-Live Server 3"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

데이터 없음

Minimum Equity 1,000 USD

Lot 0,01 only

Target Profit 5% - 20% /month

Semi Swing Gold Trade Only

Low Risk Medium Reward


리뷰 없음
2025.12.30 06:41
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.24 11:23
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.24 11:23
80% of growth achieved within 9 days. This comprises 2.72% of days out of 331 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.24 11:23
A large drawdown may occur on the account again
2025.11.26 06:12
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.14 04:25
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.13 18:52
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.13 15:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.10 01:45
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.10 01:45
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.03 15:03
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.31 13:08
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.30 23:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.30 19:07
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.29 12:43
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.29 11:06
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.28 08:48
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.27 12:53
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.27 10:13
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.22 17:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
