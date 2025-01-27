- 자본
트레이드:
90
이익 거래:
72 (80.00%)
손실 거래:
18 (20.00%)
최고의 거래:
954.18 USD
최악의 거래:
-1 122.52 USD
총 수익:
4 395.52 USD (439 503 pips)
총 손실:
-3 957.68 USD (395 761 pips)
연속 최대 이익:
15 (179.68 USD)
연속 최대 이익:
1 669.74 USD (3)
샤프 비율:
0.10
거래 활동:
96.61%
최대 입금량:
2.29%
최근 거래:
2 일 전
주별 거래 수:
2
평균 유지 시간:
15 일
회복 요인:
0.19
롱(주식매수):
67 (74.44%)
숏(주식차입매도):
23 (25.56%)
수익 요인:
1.11
기대수익:
4.86 USD
평균 이익:
61.05 USD
평균 손실:
-219.87 USD
연속 최대 손실:
2 (-2 218.80 USD)
연속 최대 손실:
-2 218.80 USD (2)
월별 성장률:
-22.26%
연간 예측:
-100.00%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
2 314.97 USD (65.21%)
상대적 삭감:
잔고별:
53.93% (2 314.97 USD)
자본금별:
36.34% (968.70 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSDr
|90
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSDr
|438
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSDr
|44K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
최고의 거래: +954.18 USD
최악의 거래: -1 123 USD
연속 최대 이익: 3
연속 최대 손실: 2
연속 최대 이익: +179.68 USD
연속 최대 손실: -2 218.80 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "HFMarketsSV-Live Server 3"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
Minimum Equity 1,000 USD
Lot 0,01 only
Target Profit 5% - 20% /month
Semi Swing Gold Trade Only
Low Risk Medium Reward
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 100 USD
51%
0
0
USD
USD
2K
USD
USD
49
0%
90
80%
97%
1.11
4.86
USD
USD
54%
1:500