Cheang Jia Kang

ShoootuP 2025 OD12MT4

Cheang Jia Kang
0 inceleme
Güvenilirlik
35 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 6%
OANDA-v20 Live-4
1:20
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
102
Kârla kapanan işlemler:
36 (35.29%)
Zararla kapanan işlemler:
66 (64.71%)
En iyi işlem:
49.98 SGD
En kötü işlem:
-16.78 SGD
Brüt kâr:
411.46 SGD (97 295 pips)
Brüt zarar:
-355.18 SGD (46 970 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
4 (43.46 SGD)
Maksimum ardışık kâr:
86.39 SGD (3)
Sharpe oranı:
0.06
Alım-satım etkinliği:
36.46%
Maks. mevduat yükü:
32.89%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
9
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
0.65
Alış işlemleri:
54 (52.94%)
Satış işlemleri:
48 (47.06%)
Kâr faktörü:
1.16
Beklenen getiri:
0.55 SGD
Ortalama kâr:
11.43 SGD
Ortalama zarar:
-5.38 SGD
Maksimum ardışık kayıp:
10 (-81.22 SGD)
Maksimum ardışık zarar:
-81.22 SGD (10)
Aylık büyüme:
-2.75%
Yıllık tahmin:
-33.34%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 SGD
Maksimum:
87.08 SGD (7.61%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
7.71% (87.08 SGD)
Varlığa göre:
3.10% (33.83 SGD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
USDCAD 9
GBPJPY 8
NZDJPY 8
XAUUSD 7
EURAUD 6
NZDCAD 5
GBPNZD 5
GBPUSD 5
USDJPY 4
GBPAUD 4
CHFJPY 4
EURGBP 4
EURUSD 4
WTICOUSD 3
AUDCHF 3
USDCHF 3
AUDJPY 3
EURCHF 3
EURNZD 2
CADJPY 2
AUDUSD 2
GBPCAD 2
CADCHF 2
AUDNZD 1
EURJPY 1
NZDUSD 1
GBPCHF 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
USDCAD -22
GBPJPY 108
NZDJPY 20
XAUUSD 48
EURAUD 13
NZDCAD -7
GBPNZD -23
GBPUSD -19
USDJPY -3
GBPAUD -19
CHFJPY -10
EURGBP 22
EURUSD -20
WTICOUSD 8
AUDCHF 8
USDCHF -24
AUDJPY -9
EURCHF -4
EURNZD -5
CADJPY 10
AUDUSD -8
GBPCAD -5
CADCHF -6
AUDNZD -1
EURJPY -6
NZDUSD 2
GBPCHF -6
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
USDCAD -1.3K
GBPJPY 12K
NZDJPY 956
XAUUSD 49K
EURAUD 2.3K
NZDCAD -489
GBPNZD -2.8K
GBPUSD -1.6K
USDJPY 651
GBPAUD -2.9K
CHFJPY -1.4K
EURGBP 1.6K
EURUSD -1.4K
WTICOUSD 975
AUDCHF 712
USDCHF -1.6K
AUDJPY -1.2K
EURCHF -215
EURNZD -828
CADJPY 756
AUDUSD -800
GBPCAD -307
CADCHF -496
AUDNZD -25
EURJPY -400
NZDUSD 78
GBPCHF -451
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +49.98 SGD
En kötü işlem: -17 SGD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 10
Maksimum ardışık kâr: +43.46 SGD
Maksimum ardışık zarar: -81.22 SGD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "OANDA-v20 Live-4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

OANDA-OGM Live-1
0.00 × 3
MonetaMarkets-Live01
0.63 × 67
KohleCapitalMarkets-Live
0.67 × 6
OANDA-v20 Live-2
1.56 × 18
OANDA-v20 Live-1
2.50 × 28
FusionMarkets-Demo
3.00 × 4
İnceleme yok
2025.09.17 12:41
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.17 05:15
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.22 13:42
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.18 15:58
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.08 01:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.06 17:57
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.11 06:07
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.09 16:13
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.10 15:06
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.08 12:49
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.05.27 02:15
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.26 09:41
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.16 08:42
No swaps are charged
2025.05.16 08:42
No swaps are charged
2025.05.16 07:53
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.15 10:23
No swaps are charged on the signal account
2025.05.14 14:34
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.08 12:03
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.04.29 15:30
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.04.25 08:13
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.