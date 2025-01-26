- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
140
盈利交易:
48 (34.28%)
亏损交易:
92 (65.71%)
最好交易:
96.86 SGD
最差交易:
-25.37 SGD
毛利:
620.61 SGD (244 754 pips)
毛利亏损:
-645.61 SGD (226 395 pips)
最大连续赢利:
4 (73.25 SGD)
最大连续盈利:
96.86 SGD (1)
夏普比率:
-0.01
交易活动:
30.69%
最大入金加载:
88.64%
最近交易:
39 几分钟前
每周交易:
2
平均持有时间:
1 一天
采收率:
-0.13
长期交易:
81 (57.86%)
短期交易:
59 (42.14%)
利润因子:
0.96
预期回报:
-0.18 SGD
平均利润:
12.93 SGD
平均损失:
-7.02 SGD
最大连续失误:
12 (-102.96 SGD)
最大连续亏损:
-102.96 SGD (12)
每月增长:
30.92%
年度预测:
375.20%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
44.29 SGD
最大值:
187.65 SGD (16.41%)
相对跌幅:
结余:
29.44% (187.65 SGD)
净值:
9.53% (6.90 SGD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|31
|USDCAD
|9
|GBPJPY
|8
|NZDJPY
|8
|AUDJPY
|7
|CHFJPY
|6
|EURAUD
|6
|WTICOUSD
|5
|NZDCAD
|5
|GBPNZD
|5
|GBPUSD
|5
|EURCHF
|5
|USDJPY
|4
|GBPAUD
|4
|EURGBP
|4
|EURUSD
|4
|GBPCHF
|4
|AUDCHF
|3
|USDCHF
|3
|AUDUSD
|3
|EURNZD
|2
|CADJPY
|2
|GBPCAD
|2
|CADCHF
|2
|AUDNZD
|1
|EURJPY
|1
|NZDUSD
|1
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|15
|USDCAD
|-22
|GBPJPY
|108
|NZDJPY
|20
|AUDJPY
|-8
|CHFJPY
|-12
|EURAUD
|13
|WTICOUSD
|3
|NZDCAD
|-7
|GBPNZD
|-23
|GBPUSD
|-19
|EURCHF
|-12
|USDJPY
|-3
|GBPAUD
|-19
|EURGBP
|22
|EURUSD
|-20
|GBPCHF
|-22
|AUDCHF
|8
|USDCHF
|-24
|AUDUSD
|-8
|EURNZD
|-5
|CADJPY
|10
|GBPCAD
|-5
|CADCHF
|-6
|AUDNZD
|-1
|EURJPY
|-6
|NZDUSD
|2
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|17K
|USDCAD
|-1.3K
|GBPJPY
|12K
|NZDJPY
|956
|AUDJPY
|184
|CHFJPY
|-1.6K
|EURAUD
|2.3K
|WTICOUSD
|664
|NZDCAD
|-489
|GBPNZD
|-2.8K
|GBPUSD
|-1.6K
|EURCHF
|-821
|USDJPY
|651
|GBPAUD
|-2.9K
|EURGBP
|1.6K
|EURUSD
|-1.4K
|GBPCHF
|-1.4K
|AUDCHF
|712
|USDCHF
|-1.6K
|AUDUSD
|-783
|EURNZD
|-828
|CADJPY
|756
|GBPCAD
|-307
|CADCHF
|-496
|AUDNZD
|-25
|EURJPY
|-400
|NZDUSD
|78
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
最好交易: +96.86 SGD
最差交易: -25 SGD
最大连续赢利: 1
最大连续失误: 12
最大连续盈利: +73.25 SGD
最大连续亏损: -102.96 SGD
