信号部分
信号 / MetaTrader 4 / ShoootuP 2025 OD12MT4
Cheang Jia Kang

ShoootuP 2025 OD12MT4

Cheang Jia Kang
0条评论
可靠性
50
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2025 10%
OANDA-v20 Live-4
1:20
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
140
盈利交易:
48 (34.28%)
亏损交易:
92 (65.71%)
最好交易:
96.86 SGD
最差交易:
-25.37 SGD
毛利:
620.61 SGD (244 754 pips)
毛利亏损:
-645.61 SGD (226 395 pips)
最大连续赢利:
4 (73.25 SGD)
最大连续盈利:
96.86 SGD (1)
夏普比率:
-0.01
交易活动:
30.69%
最大入金加载:
88.64%
最近交易:
39 几分钟前
每周交易:
2
平均持有时间:
1 一天
采收率:
-0.13
长期交易:
81 (57.86%)
短期交易:
59 (42.14%)
利润因子:
0.96
预期回报:
-0.18 SGD
平均利润:
12.93 SGD
平均损失:
-7.02 SGD
最大连续失误:
12 (-102.96 SGD)
最大连续亏损:
-102.96 SGD (12)
每月增长:
30.92%
年度预测:
375.20%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
44.29 SGD
最大值:
187.65 SGD (16.41%)
相对跌幅:
结余:
29.44% (187.65 SGD)
净值:
9.53% (6.90 SGD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD 31
USDCAD 9
GBPJPY 8
NZDJPY 8
AUDJPY 7
CHFJPY 6
EURAUD 6
WTICOUSD 5
NZDCAD 5
GBPNZD 5
GBPUSD 5
EURCHF 5
USDJPY 4
GBPAUD 4
EURGBP 4
EURUSD 4
GBPCHF 4
AUDCHF 3
USDCHF 3
AUDUSD 3
EURNZD 2
CADJPY 2
GBPCAD 2
CADCHF 2
AUDNZD 1
EURJPY 1
NZDUSD 1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD 15
USDCAD -22
GBPJPY 108
NZDJPY 20
AUDJPY -8
CHFJPY -12
EURAUD 13
WTICOUSD 3
NZDCAD -7
GBPNZD -23
GBPUSD -19
EURCHF -12
USDJPY -3
GBPAUD -19
EURGBP 22
EURUSD -20
GBPCHF -22
AUDCHF 8
USDCHF -24
AUDUSD -8
EURNZD -5
CADJPY 10
GBPCAD -5
CADCHF -6
AUDNZD -1
EURJPY -6
NZDUSD 2
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD 17K
USDCAD -1.3K
GBPJPY 12K
NZDJPY 956
AUDJPY 184
CHFJPY -1.6K
EURAUD 2.3K
WTICOUSD 664
NZDCAD -489
GBPNZD -2.8K
GBPUSD -1.6K
EURCHF -821
USDJPY 651
GBPAUD -2.9K
EURGBP 1.6K
EURUSD -1.4K
GBPCHF -1.4K
AUDCHF 712
USDCHF -1.6K
AUDUSD -783
EURNZD -828
CADJPY 756
GBPCAD -307
CADCHF -496
AUDNZD -25
EURJPY -400
NZDUSD 78
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +96.86 SGD
最差交易: -25 SGD
最大连续赢利: 1
最大连续失误: 12
最大连续盈利: +73.25 SGD
最大连续亏损: -102.96 SGD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 OANDA-v20 Live-4 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

OANDA-OGM Live-1
0.00 × 3
MonetaMarkets-Live01
0.63 × 67
KohleCapitalMarkets-Live
0.67 × 6
OANDA-v20 Live-2
1.56 × 18
OANDA-v20 Live-1
2.50 × 28
FusionMarkets-Demo
3.00 × 4
没有评论
2026.01.08 13:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.19 15:29
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.31% of days out of 327 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.18 01:00
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.02 17:21
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.14 07:36
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.07 14:40
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.35% of days out of 285 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.21 02:17
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.17 12:41
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.17 05:15
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.22 13:42
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.18 15:58
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.08 01:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.06 17:57
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.11 06:07
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.09 16:13
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.10 15:06
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.08 12:49
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.05.27 02:15
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.26 09:41
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.16 08:42
No swaps are charged
