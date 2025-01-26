SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 4 / ShoootuP 2025 OD12MT4
Cheang Jia Kang

ShoootuP 2025 OD12MT4

Cheang Jia Kang
0 comentarios
Fiabilidad
50 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2025 10%
OANDA-v20 Live-4
1:20
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
140
Transacciones Rentables:
48 (34.28%)
Transacciones Irrentables:
92 (65.71%)
Mejor transacción:
96.86 SGD
Peor transacción:
-25.37 SGD
Beneficio Bruto:
620.61 SGD (244 754 pips)
Pérdidas Brutas:
-645.61 SGD (226 395 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
4 (73.25 SGD)
Beneficio máximo consecutivo:
96.86 SGD (1)
Ratio de Sharpe:
-0.01
Actividad comercial:
30.69%
Carga máxima del depósito:
88.64%
Último trade:
4 horas
Trades a la semana:
3
Tiempo medio de espera:
1 día
Factor de Recuperación:
-0.13
Transacciones Largas:
81 (57.86%)
Transacciones Cortas:
59 (42.14%)
Factor de Beneficio:
0.96
Beneficio Esperado:
-0.18 SGD
Beneficio medio:
12.93 SGD
Pérdidas medias:
-7.02 SGD
Máximo de pérdidas consecutivas:
12 (-102.96 SGD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-102.96 SGD (12)
Crecimiento al mes:
30.92%
Pronóstico anual:
375.20%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
44.29 SGD
Máxima:
187.65 SGD (16.41%)
Reducción relativa:
De balance:
29.44% (187.65 SGD)
De fondos:
9.53% (6.90 SGD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 31
USDCAD 9
GBPJPY 8
NZDJPY 8
AUDJPY 7
CHFJPY 6
EURAUD 6
WTICOUSD 5
NZDCAD 5
GBPNZD 5
GBPUSD 5
EURCHF 5
USDJPY 4
GBPAUD 4
EURGBP 4
EURUSD 4
GBPCHF 4
AUDCHF 3
USDCHF 3
AUDUSD 3
EURNZD 2
CADJPY 2
GBPCAD 2
CADCHF 2
AUDNZD 1
EURJPY 1
NZDUSD 1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD 15
USDCAD -22
GBPJPY 108
NZDJPY 20
AUDJPY -8
CHFJPY -12
EURAUD 13
WTICOUSD 3
NZDCAD -7
GBPNZD -23
GBPUSD -19
EURCHF -12
USDJPY -3
GBPAUD -19
EURGBP 22
EURUSD -20
GBPCHF -22
AUDCHF 8
USDCHF -24
AUDUSD -8
EURNZD -5
CADJPY 10
GBPCAD -5
CADCHF -6
AUDNZD -1
EURJPY -6
NZDUSD 2
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD 17K
USDCAD -1.3K
GBPJPY 12K
NZDJPY 956
AUDJPY 184
CHFJPY -1.6K
EURAUD 2.3K
WTICOUSD 664
NZDCAD -489
GBPNZD -2.8K
GBPUSD -1.6K
EURCHF -821
USDJPY 651
GBPAUD -2.9K
EURGBP 1.6K
EURUSD -1.4K
GBPCHF -1.4K
AUDCHF 712
USDCHF -1.6K
AUDUSD -783
EURNZD -828
CADJPY 756
GBPCAD -307
CADCHF -496
AUDNZD -25
EURJPY -400
NZDUSD 78
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +96.86 SGD
Peor transacción: -25 SGD
Máximo de ganancias consecutivas: 1
Máximo de pérdidas consecutivas: 12
Beneficio máximo consecutivo: +73.25 SGD
Pérdidas máximas consecutivas: -102.96 SGD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "OANDA-v20 Live-4" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

OANDA-OGM Live-1
0.00 × 3
MonetaMarkets-Live01
0.63 × 67
KohleCapitalMarkets-Live
0.67 × 6
OANDA-v20 Live-2
1.56 × 18
OANDA-v20 Live-1
2.50 × 28
FusionMarkets-Demo
3.00 × 4
2026.01.08 13:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.19 15:29
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.31% of days out of 327 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.18 01:00
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.02 17:21
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.14 07:36
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.07 14:40
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.35% of days out of 285 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.21 02:17
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.17 12:41
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.17 05:15
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.22 13:42
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.18 15:58
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.08 01:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.06 17:57
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.11 06:07
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.09 16:13
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.10 15:06
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.08 12:49
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.05.27 02:15
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.26 09:41
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.16 08:42
No swaps are charged
