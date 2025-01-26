- Incremento
Total de Trades:
140
Transacciones Rentables:
48 (34.28%)
Transacciones Irrentables:
92 (65.71%)
Mejor transacción:
96.86 SGD
Peor transacción:
-25.37 SGD
Beneficio Bruto:
620.61 SGD (244 754 pips)
Pérdidas Brutas:
-645.61 SGD (226 395 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
4 (73.25 SGD)
Beneficio máximo consecutivo:
96.86 SGD (1)
Ratio de Sharpe:
-0.01
Actividad comercial:
30.69%
Carga máxima del depósito:
88.64%
Último trade:
4 horas
Trades a la semana:
3
Tiempo medio de espera:
1 día
Factor de Recuperación:
-0.13
Transacciones Largas:
81 (57.86%)
Transacciones Cortas:
59 (42.14%)
Factor de Beneficio:
0.96
Beneficio Esperado:
-0.18 SGD
Beneficio medio:
12.93 SGD
Pérdidas medias:
-7.02 SGD
Máximo de pérdidas consecutivas:
12 (-102.96 SGD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-102.96 SGD (12)
Crecimiento al mes:
30.92%
Pronóstico anual:
375.20%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
44.29 SGD
Máxima:
187.65 SGD (16.41%)
Reducción relativa:
De balance:
29.44% (187.65 SGD)
De fondos:
9.53% (6.90 SGD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|31
|USDCAD
|9
|GBPJPY
|8
|NZDJPY
|8
|AUDJPY
|7
|CHFJPY
|6
|EURAUD
|6
|WTICOUSD
|5
|NZDCAD
|5
|GBPNZD
|5
|GBPUSD
|5
|EURCHF
|5
|USDJPY
|4
|GBPAUD
|4
|EURGBP
|4
|EURUSD
|4
|GBPCHF
|4
|AUDCHF
|3
|USDCHF
|3
|AUDUSD
|3
|EURNZD
|2
|CADJPY
|2
|GBPCAD
|2
|CADCHF
|2
|AUDNZD
|1
|EURJPY
|1
|NZDUSD
|1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|15
|USDCAD
|-22
|GBPJPY
|108
|NZDJPY
|20
|AUDJPY
|-8
|CHFJPY
|-12
|EURAUD
|13
|WTICOUSD
|3
|NZDCAD
|-7
|GBPNZD
|-23
|GBPUSD
|-19
|EURCHF
|-12
|USDJPY
|-3
|GBPAUD
|-19
|EURGBP
|22
|EURUSD
|-20
|GBPCHF
|-22
|AUDCHF
|8
|USDCHF
|-24
|AUDUSD
|-8
|EURNZD
|-5
|CADJPY
|10
|GBPCAD
|-5
|CADCHF
|-6
|AUDNZD
|-1
|EURJPY
|-6
|NZDUSD
|2
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|17K
|USDCAD
|-1.3K
|GBPJPY
|12K
|NZDJPY
|956
|AUDJPY
|184
|CHFJPY
|-1.6K
|EURAUD
|2.3K
|WTICOUSD
|664
|NZDCAD
|-489
|GBPNZD
|-2.8K
|GBPUSD
|-1.6K
|EURCHF
|-821
|USDJPY
|651
|GBPAUD
|-2.9K
|EURGBP
|1.6K
|EURUSD
|-1.4K
|GBPCHF
|-1.4K
|AUDCHF
|712
|USDCHF
|-1.6K
|AUDUSD
|-783
|EURNZD
|-828
|CADJPY
|756
|GBPCAD
|-307
|CADCHF
|-496
|AUDNZD
|-25
|EURJPY
|-400
|NZDUSD
|78
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
Mejor transacción: +96.86 SGD
Peor transacción: -25 SGD
Máximo de ganancias consecutivas: 1
Máximo de pérdidas consecutivas: 12
Beneficio máximo consecutivo: +73.25 SGD
Pérdidas máximas consecutivas: -102.96 SGD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "OANDA-v20 Live-4" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
OANDA-OGM Live-1
|0.00 × 3
MonetaMarkets-Live01
|0.63 × 67
KohleCapitalMarkets-Live
|0.67 × 6
OANDA-v20 Live-2
|1.56 × 18
OANDA-v20 Live-1
|2.50 × 28
FusionMarkets-Demo
|3.00 × 4
