Signaux / MetaTrader 4 / ShoootuP 2025 OD12MT4
Cheang Jia Kang

ShoootuP 2025 OD12MT4

Cheang Jia Kang
0 avis
Fiabilité
35 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 6%
OANDA-v20 Live-4
1:20
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
102
Bénéfice trades:
36 (35.29%)
Perte trades:
66 (64.71%)
Meilleure transaction:
49.98 SGD
Pire transaction:
-16.78 SGD
Bénéfice brut:
411.46 SGD (97 295 pips)
Perte brute:
-355.18 SGD (46 970 pips)
Gains consécutifs maximales:
4 (43.46 SGD)
Bénéfice consécutif maximal:
86.39 SGD (3)
Ratio de Sharpe:
0.06
Activité de trading:
36.46%
Charge de dépôt maximale:
32.89%
Dernier trade:
10 il y a des heures
Trades par semaine:
9
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
0.65
Longs trades:
54 (52.94%)
Courts trades:
48 (47.06%)
Facteur de profit:
1.16
Rendement attendu:
0.55 SGD
Bénéfice moyen:
11.43 SGD
Perte moyenne:
-5.38 SGD
Pertes consécutives maximales:
10 (-81.22 SGD)
Perte consécutive maximale:
-81.22 SGD (10)
Croissance mensuelle:
-2.75%
Prévision annuelle:
-33.34%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 SGD
Maximal:
87.08 SGD (7.61%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
7.71% (87.08 SGD)
Par fonds propres:
3.10% (33.83 SGD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
USDCAD 9
GBPJPY 8
NZDJPY 8
XAUUSD 7
EURAUD 6
NZDCAD 5
GBPNZD 5
GBPUSD 5
USDJPY 4
GBPAUD 4
CHFJPY 4
EURGBP 4
EURUSD 4
WTICOUSD 3
AUDCHF 3
USDCHF 3
AUDJPY 3
EURCHF 3
EURNZD 2
CADJPY 2
AUDUSD 2
GBPCAD 2
CADCHF 2
AUDNZD 1
EURJPY 1
NZDUSD 1
GBPCHF 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
USDCAD -22
GBPJPY 108
NZDJPY 20
XAUUSD 48
EURAUD 13
NZDCAD -7
GBPNZD -23
GBPUSD -19
USDJPY -3
GBPAUD -19
CHFJPY -10
EURGBP 22
EURUSD -20
WTICOUSD 8
AUDCHF 8
USDCHF -24
AUDJPY -9
EURCHF -4
EURNZD -5
CADJPY 10
AUDUSD -8
GBPCAD -5
CADCHF -6
AUDNZD -1
EURJPY -6
NZDUSD 2
GBPCHF -6
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
USDCAD -1.3K
GBPJPY 12K
NZDJPY 956
XAUUSD 49K
EURAUD 2.3K
NZDCAD -489
GBPNZD -2.8K
GBPUSD -1.6K
USDJPY 651
GBPAUD -2.9K
CHFJPY -1.4K
EURGBP 1.6K
EURUSD -1.4K
WTICOUSD 975
AUDCHF 712
USDCHF -1.6K
AUDJPY -1.2K
EURCHF -215
EURNZD -828
CADJPY 756
AUDUSD -800
GBPCAD -307
CADCHF -496
AUDNZD -25
EURJPY -400
NZDUSD 78
GBPCHF -451
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +49.98 SGD
Pire transaction: -17 SGD
Gains consécutifs maximales: 3
Pertes consécutives maximales: 10
Bénéfice consécutif maximal: +43.46 SGD
Perte consécutive maximale: -81.22 SGD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "OANDA-v20 Live-4" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

OANDA-OGM Live-1
0.00 × 3
MonetaMarkets-Live01
0.63 × 67
KohleCapitalMarkets-Live
0.67 × 6
OANDA-v20 Live-2
1.56 × 18
OANDA-v20 Live-1
2.50 × 28
FusionMarkets-Demo
3.00 × 4
Aucun avis
2025.09.17 12:41
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.17 05:15
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.22 13:42
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.18 15:58
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.08 01:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.06 17:57
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.11 06:07
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.09 16:13
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.10 15:06
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.08 12:49
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.05.27 02:15
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.26 09:41
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.16 08:42
No swaps are charged
2025.05.16 08:42
No swaps are charged
2025.05.16 07:53
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.15 10:23
No swaps are charged on the signal account
2025.05.14 14:34
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.08 12:03
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.04.29 15:30
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.04.25 08:13
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
Copier

