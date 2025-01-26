SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / ShoootuP 2025 OD12MT4
Cheang Jia Kang

ShoootuP 2025 OD12MT4

Cheang Jia Kang
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
50 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 10%
OANDA-v20 Live-4
1:20
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
140
Gewinntrades:
48 (34.28%)
Verlusttrades:
92 (65.71%)
Bester Trade:
96.86 SGD
Schlechtester Trade:
-25.37 SGD
Bruttoprofit:
620.61 SGD (244 754 pips)
Bruttoverlust:
-645.61 SGD (226 395 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
4 (73.25 SGD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
96.86 SGD (1)
Sharpe Ratio:
-0.01
Trading-Aktivität:
30.69%
Max deposit load:
88.64%
Letzter Trade:
60 Minuten
Trades pro Woche:
2
Durchschn. Haltezeit:
1 Tag
Erholungsfaktor:
-0.13
Long-Positionen:
81 (57.86%)
Short-Positionen:
59 (42.14%)
Profit-Faktor:
0.96
Mathematische Gewinnerwartung:
-0.18 SGD
Durchschnittlicher Profit:
12.93 SGD
Durchschnittlicher Verlust:
-7.02 SGD
Max. aufeinandergehende Verluste:
12 (-102.96 SGD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-102.96 SGD (12)
Wachstum pro Monat :
30.92%
Jahresprognose:
375.20%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
44.29 SGD
Maximaler:
187.65 SGD (16.41%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
29.44% (187.65 SGD)
Kapital:
9.53% (6.90 SGD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 31
USDCAD 9
GBPJPY 8
NZDJPY 8
AUDJPY 7
CHFJPY 6
EURAUD 6
WTICOUSD 5
NZDCAD 5
GBPNZD 5
GBPUSD 5
EURCHF 5
USDJPY 4
GBPAUD 4
EURGBP 4
EURUSD 4
GBPCHF 4
AUDCHF 3
USDCHF 3
AUDUSD 3
EURNZD 2
CADJPY 2
GBPCAD 2
CADCHF 2
AUDNZD 1
EURJPY 1
NZDUSD 1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 15
USDCAD -22
GBPJPY 108
NZDJPY 20
AUDJPY -8
CHFJPY -12
EURAUD 13
WTICOUSD 3
NZDCAD -7
GBPNZD -23
GBPUSD -19
EURCHF -12
USDJPY -3
GBPAUD -19
EURGBP 22
EURUSD -20
GBPCHF -22
AUDCHF 8
USDCHF -24
AUDUSD -8
EURNZD -5
CADJPY 10
GBPCAD -5
CADCHF -6
AUDNZD -1
EURJPY -6
NZDUSD 2
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 17K
USDCAD -1.3K
GBPJPY 12K
NZDJPY 956
AUDJPY 184
CHFJPY -1.6K
EURAUD 2.3K
WTICOUSD 664
NZDCAD -489
GBPNZD -2.8K
GBPUSD -1.6K
EURCHF -821
USDJPY 651
GBPAUD -2.9K
EURGBP 1.6K
EURUSD -1.4K
GBPCHF -1.4K
AUDCHF 712
USDCHF -1.6K
AUDUSD -783
EURNZD -828
CADJPY 756
GBPCAD -307
CADCHF -496
AUDNZD -25
EURJPY -400
NZDUSD 78
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +96.86 SGD
Schlechtester Trade: -25 SGD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 1
Max. aufeinandergehende Verluste: 12
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +73.25 SGD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -102.96 SGD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "OANDA-v20 Live-4" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

OANDA-OGM Live-1
0.00 × 3
MonetaMarkets-Live01
0.63 × 67
KohleCapitalMarkets-Live
0.67 × 6
OANDA-v20 Live-2
1.56 × 18
OANDA-v20 Live-1
2.50 × 28
FusionMarkets-Demo
3.00 × 4
Keine Bewertungen
2026.01.08 13:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.19 15:29
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.31% of days out of 327 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.18 01:00
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.02 17:21
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.14 07:36
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.07 14:40
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.35% of days out of 285 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.21 02:17
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.17 12:41
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.17 05:15
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.22 13:42
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.18 15:58
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.08 01:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.06 17:57
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.11 06:07
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.09 16:13
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.10 15:06
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.08 12:49
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.05.27 02:15
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.26 09:41
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.16 08:42
No swaps are charged
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
ShoootuP 2025 OD12MT4
30 USD pro Monat
10%
0
0
USD
70
SGD
50
0%
140
34%
31%
0.96
-0.18
SGD
29%
1:20
Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 4 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.