- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
140
Gewinntrades:
48 (34.28%)
Verlusttrades:
92 (65.71%)
Bester Trade:
96.86 SGD
Schlechtester Trade:
-25.37 SGD
Bruttoprofit:
620.61 SGD (244 754 pips)
Bruttoverlust:
-645.61 SGD (226 395 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
4 (73.25 SGD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
96.86 SGD (1)
Sharpe Ratio:
-0.01
Trading-Aktivität:
30.69%
Max deposit load:
88.64%
Letzter Trade:
60 Minuten
Trades pro Woche:
2
Durchschn. Haltezeit:
1 Tag
Erholungsfaktor:
-0.13
Long-Positionen:
81 (57.86%)
Short-Positionen:
59 (42.14%)
Profit-Faktor:
0.96
Mathematische Gewinnerwartung:
-0.18 SGD
Durchschnittlicher Profit:
12.93 SGD
Durchschnittlicher Verlust:
-7.02 SGD
Max. aufeinandergehende Verluste:
12 (-102.96 SGD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-102.96 SGD (12)
Wachstum pro Monat :
30.92%
Jahresprognose:
375.20%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
44.29 SGD
Maximaler:
187.65 SGD (16.41%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
29.44% (187.65 SGD)
Kapital:
9.53% (6.90 SGD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|31
|USDCAD
|9
|GBPJPY
|8
|NZDJPY
|8
|AUDJPY
|7
|CHFJPY
|6
|EURAUD
|6
|WTICOUSD
|5
|NZDCAD
|5
|GBPNZD
|5
|GBPUSD
|5
|EURCHF
|5
|USDJPY
|4
|GBPAUD
|4
|EURGBP
|4
|EURUSD
|4
|GBPCHF
|4
|AUDCHF
|3
|USDCHF
|3
|AUDUSD
|3
|EURNZD
|2
|CADJPY
|2
|GBPCAD
|2
|CADCHF
|2
|AUDNZD
|1
|EURJPY
|1
|NZDUSD
|1
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|15
|USDCAD
|-22
|GBPJPY
|108
|NZDJPY
|20
|AUDJPY
|-8
|CHFJPY
|-12
|EURAUD
|13
|WTICOUSD
|3
|NZDCAD
|-7
|GBPNZD
|-23
|GBPUSD
|-19
|EURCHF
|-12
|USDJPY
|-3
|GBPAUD
|-19
|EURGBP
|22
|EURUSD
|-20
|GBPCHF
|-22
|AUDCHF
|8
|USDCHF
|-24
|AUDUSD
|-8
|EURNZD
|-5
|CADJPY
|10
|GBPCAD
|-5
|CADCHF
|-6
|AUDNZD
|-1
|EURJPY
|-6
|NZDUSD
|2
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|17K
|USDCAD
|-1.3K
|GBPJPY
|12K
|NZDJPY
|956
|AUDJPY
|184
|CHFJPY
|-1.6K
|EURAUD
|2.3K
|WTICOUSD
|664
|NZDCAD
|-489
|GBPNZD
|-2.8K
|GBPUSD
|-1.6K
|EURCHF
|-821
|USDJPY
|651
|GBPAUD
|-2.9K
|EURGBP
|1.6K
|EURUSD
|-1.4K
|GBPCHF
|-1.4K
|AUDCHF
|712
|USDCHF
|-1.6K
|AUDUSD
|-783
|EURNZD
|-828
|CADJPY
|756
|GBPCAD
|-307
|CADCHF
|-496
|AUDNZD
|-25
|EURJPY
|-400
|NZDUSD
|78
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
Bester Trade: +96.86 SGD
Schlechtester Trade: -25 SGD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 1
Max. aufeinandergehende Verluste: 12
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +73.25 SGD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -102.96 SGD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "OANDA-v20 Live-4" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
OANDA-OGM Live-1
|0.00 × 3
|
MonetaMarkets-Live01
|0.63 × 67
|
KohleCapitalMarkets-Live
|0.67 × 6
|
OANDA-v20 Live-2
|1.56 × 18
|
OANDA-v20 Live-1
|2.50 × 28
|
FusionMarkets-Demo
|3.00 × 4
Keine Bewertungen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
30 USD pro Monat
10%
0
0
USD
USD
70
SGD
SGD
50
0%
140
34%
31%
0.96
-0.18
SGD
SGD
29%
1:20