SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / ShoootuP 2025 OD12MT4
Cheang Jia Kang

ShoootuP 2025 OD12MT4

Cheang Jia Kang
0 recensioni
Affidabilità
35 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 6%
OANDA-v20 Live-4
1:20
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
102
Profit Trade:
36 (35.29%)
Loss Trade:
66 (64.71%)
Best Trade:
49.98 SGD
Worst Trade:
-16.78 SGD
Profitto lordo:
411.46 SGD (97 295 pips)
Perdita lorda:
-355.18 SGD (46 970 pips)
Vincite massime consecutive:
4 (43.46 SGD)
Massimo profitto consecutivo:
86.39 SGD (3)
Indice di Sharpe:
0.06
Attività di trading:
36.46%
Massimo carico di deposito:
32.89%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
9
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
0.65
Long Trade:
54 (52.94%)
Short Trade:
48 (47.06%)
Fattore di profitto:
1.16
Profitto previsto:
0.55 SGD
Profitto medio:
11.43 SGD
Perdita media:
-5.38 SGD
Massime perdite consecutive:
10 (-81.22 SGD)
Massima perdita consecutiva:
-81.22 SGD (10)
Crescita mensile:
-2.75%
Previsione annuale:
-33.34%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 SGD
Massimale:
87.08 SGD (7.61%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
7.71% (87.08 SGD)
Per equità:
3.10% (33.83 SGD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
USDCAD 9
GBPJPY 8
NZDJPY 8
XAUUSD 7
EURAUD 6
NZDCAD 5
GBPNZD 5
GBPUSD 5
USDJPY 4
GBPAUD 4
CHFJPY 4
EURGBP 4
EURUSD 4
WTICOUSD 3
AUDCHF 3
USDCHF 3
AUDJPY 3
EURCHF 3
EURNZD 2
CADJPY 2
AUDUSD 2
GBPCAD 2
CADCHF 2
AUDNZD 1
EURJPY 1
NZDUSD 1
GBPCHF 1
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
USDCAD -22
GBPJPY 108
NZDJPY 20
XAUUSD 48
EURAUD 13
NZDCAD -7
GBPNZD -23
GBPUSD -19
USDJPY -3
GBPAUD -19
CHFJPY -10
EURGBP 22
EURUSD -20
WTICOUSD 8
AUDCHF 8
USDCHF -24
AUDJPY -9
EURCHF -4
EURNZD -5
CADJPY 10
AUDUSD -8
GBPCAD -5
CADCHF -6
AUDNZD -1
EURJPY -6
NZDUSD 2
GBPCHF -6
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
USDCAD -1.3K
GBPJPY 12K
NZDJPY 956
XAUUSD 49K
EURAUD 2.3K
NZDCAD -489
GBPNZD -2.8K
GBPUSD -1.6K
USDJPY 651
GBPAUD -2.9K
CHFJPY -1.4K
EURGBP 1.6K
EURUSD -1.4K
WTICOUSD 975
AUDCHF 712
USDCHF -1.6K
AUDJPY -1.2K
EURCHF -215
EURNZD -828
CADJPY 756
AUDUSD -800
GBPCAD -307
CADCHF -496
AUDNZD -25
EURJPY -400
NZDUSD 78
GBPCHF -451
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +49.98 SGD
Worst Trade: -17 SGD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 10
Massimo profitto consecutivo: +43.46 SGD
Massima perdita consecutiva: -81.22 SGD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "OANDA-v20 Live-4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

OANDA-OGM Live-1
0.00 × 3
MonetaMarkets-Live01
0.63 × 67
KohleCapitalMarkets-Live
0.67 × 6
OANDA-v20 Live-2
1.56 × 18
OANDA-v20 Live-1
2.50 × 28
FusionMarkets-Demo
3.00 × 4
2025.09.17 12:41
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.17 05:15
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.22 13:42
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.18 15:58
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.08 01:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.06 17:57
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.11 06:07
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.09 16:13
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.10 15:06
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.08 12:49
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.05.27 02:15
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.26 09:41
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.16 08:42
No swaps are charged
2025.05.16 08:42
No swaps are charged
2025.05.16 07:53
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.15 10:23
No swaps are charged on the signal account
2025.05.14 14:34
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.08 12:03
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.04.29 15:30
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.04.25 08:13
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
ShoootuP 2025 OD12MT4
30USD al mese
6%
0
0
USD
1K
SGD
35
0%
102
35%
36%
1.15
0.55
SGD
8%
1:20
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.