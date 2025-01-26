- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
102
Profit Trade:
36 (35.29%)
Loss Trade:
66 (64.71%)
Best Trade:
49.98 SGD
Worst Trade:
-16.78 SGD
Profitto lordo:
411.46 SGD (97 295 pips)
Perdita lorda:
-355.18 SGD (46 970 pips)
Vincite massime consecutive:
4 (43.46 SGD)
Massimo profitto consecutivo:
86.39 SGD (3)
Indice di Sharpe:
0.06
Attività di trading:
36.46%
Massimo carico di deposito:
32.89%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
9
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
0.65
Long Trade:
54 (52.94%)
Short Trade:
48 (47.06%)
Fattore di profitto:
1.16
Profitto previsto:
0.55 SGD
Profitto medio:
11.43 SGD
Perdita media:
-5.38 SGD
Massime perdite consecutive:
10 (-81.22 SGD)
Massima perdita consecutiva:
-81.22 SGD (10)
Crescita mensile:
-2.75%
Previsione annuale:
-33.34%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 SGD
Massimale:
87.08 SGD (7.61%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
7.71% (87.08 SGD)
Per equità:
3.10% (33.83 SGD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|USDCAD
|9
|GBPJPY
|8
|NZDJPY
|8
|XAUUSD
|7
|EURAUD
|6
|NZDCAD
|5
|GBPNZD
|5
|GBPUSD
|5
|USDJPY
|4
|GBPAUD
|4
|CHFJPY
|4
|EURGBP
|4
|EURUSD
|4
|WTICOUSD
|3
|AUDCHF
|3
|USDCHF
|3
|AUDJPY
|3
|EURCHF
|3
|EURNZD
|2
|CADJPY
|2
|AUDUSD
|2
|GBPCAD
|2
|CADCHF
|2
|AUDNZD
|1
|EURJPY
|1
|NZDUSD
|1
|GBPCHF
|1
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|USDCAD
|-22
|GBPJPY
|108
|NZDJPY
|20
|XAUUSD
|48
|EURAUD
|13
|NZDCAD
|-7
|GBPNZD
|-23
|GBPUSD
|-19
|USDJPY
|-3
|GBPAUD
|-19
|CHFJPY
|-10
|EURGBP
|22
|EURUSD
|-20
|WTICOUSD
|8
|AUDCHF
|8
|USDCHF
|-24
|AUDJPY
|-9
|EURCHF
|-4
|EURNZD
|-5
|CADJPY
|10
|AUDUSD
|-8
|GBPCAD
|-5
|CADCHF
|-6
|AUDNZD
|-1
|EURJPY
|-6
|NZDUSD
|2
|GBPCHF
|-6
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|USDCAD
|-1.3K
|GBPJPY
|12K
|NZDJPY
|956
|XAUUSD
|49K
|EURAUD
|2.3K
|NZDCAD
|-489
|GBPNZD
|-2.8K
|GBPUSD
|-1.6K
|USDJPY
|651
|GBPAUD
|-2.9K
|CHFJPY
|-1.4K
|EURGBP
|1.6K
|EURUSD
|-1.4K
|WTICOUSD
|975
|AUDCHF
|712
|USDCHF
|-1.6K
|AUDJPY
|-1.2K
|EURCHF
|-215
|EURNZD
|-828
|CADJPY
|756
|AUDUSD
|-800
|GBPCAD
|-307
|CADCHF
|-496
|AUDNZD
|-25
|EURJPY
|-400
|NZDUSD
|78
|GBPCHF
|-451
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +49.98 SGD
Worst Trade: -17 SGD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 10
Massimo profitto consecutivo: +43.46 SGD
Massima perdita consecutiva: -81.22 SGD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "OANDA-v20 Live-4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
OANDA-OGM Live-1
|0.00 × 3
|
MonetaMarkets-Live01
|0.63 × 67
|
KohleCapitalMarkets-Live
|0.67 × 6
|
OANDA-v20 Live-2
|1.56 × 18
|
OANDA-v20 Live-1
|2.50 × 28
|
FusionMarkets-Demo
|3.00 × 4
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
6%
0
0
USD
USD
1K
SGD
SGD
35
0%
102
35%
36%
1.15
0.55
SGD
SGD
8%
1:20