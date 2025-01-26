- Growth
- Balance
- Equity
- Drawdown
Trades:
140
Profit Trades:
48 (34.28%)
Loss Trades:
92 (65.71%)
Best trade:
96.86 SGD
Worst trade:
-25.37 SGD
Gross Profit:
620.61 SGD (244 754 pips)
Gross Loss:
-645.61 SGD (226 395 pips)
Maximum consecutive wins:
4 (73.25 SGD)
Maximal consecutive profit:
96.86 SGD (1)
Sharpe Ratio:
-0.01
Trading activity:
30.69%
Max deposit load:
88.64%
Latest trade:
2 hours ago
Trades per week:
2
Avg holding time:
1 day
Recovery Factor:
-0.13
Long Trades:
81 (57.86%)
Short Trades:
59 (42.14%)
Profit Factor:
0.96
Expected Payoff:
-0.18 SGD
Average Profit:
12.93 SGD
Average Loss:
-7.02 SGD
Maximum consecutive losses:
12 (-102.96 SGD)
Maximal consecutive loss:
-102.96 SGD (12)
Monthly growth:
30.92%
Annual Forecast:
375.20%
Algo trading:
0%
Drawdown by balance:
Absolute:
44.29 SGD
Maximal:
187.65 SGD (16.41%)
Relative drawdown:
By Balance:
29.44% (187.65 SGD)
By Equity:
9.53% (6.90 SGD)
Distribution
|XAUUSD
|31
|USDCAD
|9
|GBPJPY
|8
|NZDJPY
|8
|AUDJPY
|7
|CHFJPY
|6
|EURAUD
|6
|WTICOUSD
|5
|NZDCAD
|5
|GBPNZD
|5
|GBPUSD
|5
|EURCHF
|5
|USDJPY
|4
|GBPAUD
|4
|EURGBP
|4
|EURUSD
|4
|GBPCHF
|4
|AUDCHF
|3
|USDCHF
|3
|AUDUSD
|3
|EURNZD
|2
|CADJPY
|2
|GBPCAD
|2
|CADCHF
|2
|AUDNZD
|1
|EURJPY
|1
|NZDUSD
|1
|
|XAUUSD
|15
|USDCAD
|-22
|GBPJPY
|108
|NZDJPY
|20
|AUDJPY
|-8
|CHFJPY
|-12
|EURAUD
|13
|WTICOUSD
|3
|NZDCAD
|-7
|GBPNZD
|-23
|GBPUSD
|-19
|EURCHF
|-12
|USDJPY
|-3
|GBPAUD
|-19
|EURGBP
|22
|EURUSD
|-20
|GBPCHF
|-22
|AUDCHF
|8
|USDCHF
|-24
|AUDUSD
|-8
|EURNZD
|-5
|CADJPY
|10
|GBPCAD
|-5
|CADCHF
|-6
|AUDNZD
|-1
|EURJPY
|-6
|NZDUSD
|2
|
|XAUUSD
|17K
|USDCAD
|-1.3K
|GBPJPY
|12K
|NZDJPY
|956
|AUDJPY
|184
|CHFJPY
|-1.6K
|EURAUD
|2.3K
|WTICOUSD
|664
|NZDCAD
|-489
|GBPNZD
|-2.8K
|GBPUSD
|-1.6K
|EURCHF
|-821
|USDJPY
|651
|GBPAUD
|-2.9K
|EURGBP
|1.6K
|EURUSD
|-1.4K
|GBPCHF
|-1.4K
|AUDCHF
|712
|USDCHF
|-1.6K
|AUDUSD
|-783
|EURNZD
|-828
|CADJPY
|756
|GBPCAD
|-307
|CADCHF
|-496
|AUDNZD
|-25
|EURJPY
|-400
|NZDUSD
|78
|
- Deposit load
- Drawdown
Best trade: +96.86 SGD
Worst trade: -25 SGD
Maximum consecutive wins: 1
Maximum consecutive losses: 12
Maximal consecutive profit: +73.25 SGD
Maximal consecutive loss: -102.96 SGD
The average slippage based on execution statistics on real accounts of various brokers is specified in pips. It depends on the difference between the provider's quotes from "OANDA-v20 Live-4" and the subscriber's quotes, as well as on order execution delays. Lower values mean better quality of copying.
