Negociações:
140
Negociações com lucro:
48 (34.28%)
Negociações com perda:
92 (65.71%)
Melhor negociação:
96.86 SGD
Pior negociação:
-25.37 SGD
Lucro bruto:
620.61 SGD (244 754 pips)
Perda bruta:
-645.61 SGD (226 395 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
4 (73.25 SGD)
Máximo lucro consecutivo:
96.86 SGD (1)
Índice de Sharpe:
-0.01
Atividade de negociação:
30.69%
Depósito máximo carregado:
88.64%
Último negócio:
38 minutos atrás
Negociações por semana:
2
Tempo médio de espera:
1 dia
Fator de recuperação:
-0.13
Negociações longas:
81 (57.86%)
Negociações curtas:
59 (42.14%)
Fator de lucro:
0.96
Valor esperado:
-0.18 SGD
Lucro médio:
12.93 SGD
Perda média:
-7.02 SGD
Máximo de perdas consecutivas:
12 (-102.96 SGD)
Máxima perda consecutiva:
-102.96 SGD (12)
Crescimento mensal:
30.92%
Previsão anual:
375.20%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
44.29 SGD
Máximo:
187.65 SGD (16.41%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
29.44% (187.65 SGD)
Pelo Capital Líquido:
9.53% (6.90 SGD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|31
|USDCAD
|9
|GBPJPY
|8
|NZDJPY
|8
|AUDJPY
|7
|CHFJPY
|6
|EURAUD
|6
|WTICOUSD
|5
|NZDCAD
|5
|GBPNZD
|5
|GBPUSD
|5
|EURCHF
|5
|USDJPY
|4
|GBPAUD
|4
|EURGBP
|4
|EURUSD
|4
|GBPCHF
|4
|AUDCHF
|3
|USDCHF
|3
|AUDUSD
|3
|EURNZD
|2
|CADJPY
|2
|GBPCAD
|2
|CADCHF
|2
|AUDNZD
|1
|EURJPY
|1
|NZDUSD
|1
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|15
|USDCAD
|-22
|GBPJPY
|108
|NZDJPY
|20
|AUDJPY
|-8
|CHFJPY
|-12
|EURAUD
|13
|WTICOUSD
|3
|NZDCAD
|-7
|GBPNZD
|-23
|GBPUSD
|-19
|EURCHF
|-12
|USDJPY
|-3
|GBPAUD
|-19
|EURGBP
|22
|EURUSD
|-20
|GBPCHF
|-22
|AUDCHF
|8
|USDCHF
|-24
|AUDUSD
|-8
|EURNZD
|-5
|CADJPY
|10
|GBPCAD
|-5
|CADCHF
|-6
|AUDNZD
|-1
|EURJPY
|-6
|NZDUSD
|2
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|17K
|USDCAD
|-1.3K
|GBPJPY
|12K
|NZDJPY
|956
|AUDJPY
|184
|CHFJPY
|-1.6K
|EURAUD
|2.3K
|WTICOUSD
|664
|NZDCAD
|-489
|GBPNZD
|-2.8K
|GBPUSD
|-1.6K
|EURCHF
|-821
|USDJPY
|651
|GBPAUD
|-2.9K
|EURGBP
|1.6K
|EURUSD
|-1.4K
|GBPCHF
|-1.4K
|AUDCHF
|712
|USDCHF
|-1.6K
|AUDUSD
|-783
|EURNZD
|-828
|CADJPY
|756
|GBPCAD
|-307
|CADCHF
|-496
|AUDNZD
|-25
|EURJPY
|-400
|NZDUSD
|78
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +96.86 SGD
Pior negociação: -25 SGD
Máximo de vitórias consecutivas: 1
Máximo de perdas consecutivas: 12
Máximo lucro consecutivo: +73.25 SGD
Máxima perda consecutiva: -102.96 SGD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "OANDA-v20 Live-4" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
OANDA-OGM Live-1
|0.00 × 3
MonetaMarkets-Live01
|0.63 × 67
KohleCapitalMarkets-Live
|0.67 × 6
OANDA-v20 Live-2
|1.56 × 18
OANDA-v20 Live-1
|2.50 × 28
FusionMarkets-Demo
|3.00 × 4
