Cheang Jia Kang

ShoootuP 2025 OD12MT4

Cheang Jia Kang
0 comentários
Confiabilidade
50 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 10%
OANDA-v20 Live-4
1:20
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
140
Negociações com lucro:
48 (34.28%)
Negociações com perda:
92 (65.71%)
Melhor negociação:
96.86 SGD
Pior negociação:
-25.37 SGD
Lucro bruto:
620.61 SGD (244 754 pips)
Perda bruta:
-645.61 SGD (226 395 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
4 (73.25 SGD)
Máximo lucro consecutivo:
96.86 SGD (1)
Índice de Sharpe:
-0.01
Atividade de negociação:
30.69%
Depósito máximo carregado:
88.64%
Último negócio:
38 minutos atrás
Negociações por semana:
2
Tempo médio de espera:
1 dia
Fator de recuperação:
-0.13
Negociações longas:
81 (57.86%)
Negociações curtas:
59 (42.14%)
Fator de lucro:
0.96
Valor esperado:
-0.18 SGD
Lucro médio:
12.93 SGD
Perda média:
-7.02 SGD
Máximo de perdas consecutivas:
12 (-102.96 SGD)
Máxima perda consecutiva:
-102.96 SGD (12)
Crescimento mensal:
30.92%
Previsão anual:
375.20%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
44.29 SGD
Máximo:
187.65 SGD (16.41%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
29.44% (187.65 SGD)
Pelo Capital Líquido:
9.53% (6.90 SGD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 31
USDCAD 9
GBPJPY 8
NZDJPY 8
AUDJPY 7
CHFJPY 6
EURAUD 6
WTICOUSD 5
NZDCAD 5
GBPNZD 5
GBPUSD 5
EURCHF 5
USDJPY 4
GBPAUD 4
EURGBP 4
EURUSD 4
GBPCHF 4
AUDCHF 3
USDCHF 3
AUDUSD 3
EURNZD 2
CADJPY 2
GBPCAD 2
CADCHF 2
AUDNZD 1
EURJPY 1
NZDUSD 1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 15
USDCAD -22
GBPJPY 108
NZDJPY 20
AUDJPY -8
CHFJPY -12
EURAUD 13
WTICOUSD 3
NZDCAD -7
GBPNZD -23
GBPUSD -19
EURCHF -12
USDJPY -3
GBPAUD -19
EURGBP 22
EURUSD -20
GBPCHF -22
AUDCHF 8
USDCHF -24
AUDUSD -8
EURNZD -5
CADJPY 10
GBPCAD -5
CADCHF -6
AUDNZD -1
EURJPY -6
NZDUSD 2
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD 17K
USDCAD -1.3K
GBPJPY 12K
NZDJPY 956
AUDJPY 184
CHFJPY -1.6K
EURAUD 2.3K
WTICOUSD 664
NZDCAD -489
GBPNZD -2.8K
GBPUSD -1.6K
EURCHF -821
USDJPY 651
GBPAUD -2.9K
EURGBP 1.6K
EURUSD -1.4K
GBPCHF -1.4K
AUDCHF 712
USDCHF -1.6K
AUDUSD -783
EURNZD -828
CADJPY 756
GBPCAD -307
CADCHF -496
AUDNZD -25
EURJPY -400
NZDUSD 78
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +96.86 SGD
Pior negociação: -25 SGD
Máximo de vitórias consecutivas: 1
Máximo de perdas consecutivas: 12
Máximo lucro consecutivo: +73.25 SGD
Máxima perda consecutiva: -102.96 SGD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "OANDA-v20 Live-4" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

OANDA-OGM Live-1
0.00 × 3
MonetaMarkets-Live01
0.63 × 67
KohleCapitalMarkets-Live
0.67 × 6
OANDA-v20 Live-2
1.56 × 18
OANDA-v20 Live-1
2.50 × 28
FusionMarkets-Demo
3.00 × 4
Sem comentários
2026.01.08 13:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.19 15:29
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.31% of days out of 327 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.18 01:00
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.02 17:21
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.14 07:36
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.07 14:40
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.35% of days out of 285 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.21 02:17
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.17 12:41
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.17 05:15
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.22 13:42
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.18 15:58
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.08 01:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.06 17:57
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.11 06:07
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.09 16:13
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.10 15:06
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.08 12:49
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.05.27 02:15
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.26 09:41
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.16 08:42
No swaps are charged
