시그널 / MetaTrader 4 / ShoootuP 2025 OD12MT4
Cheang Jia Kang

ShoootuP 2025 OD12MT4

Cheang Jia Kang
0 리뷰
안정성
50
0 / 0 USD
월별 30 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 10%
OANDA-v20 Live-4
1:20
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
140
이익 거래:
48 (34.28%)
손실 거래:
92 (65.71%)
최고의 거래:
96.86 SGD
최악의 거래:
-25.37 SGD
총 수익:
620.61 SGD (244 754 pips)
총 손실:
-645.61 SGD (226 395 pips)
연속 최대 이익:
4 (73.25 SGD)
연속 최대 이익:
96.86 SGD (1)
샤프 비율:
-0.01
거래 활동:
30.69%
최대 입금량:
88.64%
최근 거래:
27 분 전
주별 거래 수:
2
평균 유지 시간:
1 일
회복 요인:
-0.13
롱(주식매수):
81 (57.86%)
숏(주식차입매도):
59 (42.14%)
수익 요인:
0.96
기대수익:
-0.18 SGD
평균 이익:
12.93 SGD
평균 손실:
-7.02 SGD
연속 최대 손실:
12 (-102.96 SGD)
연속 최대 손실:
-102.96 SGD (12)
월별 성장률:
30.92%
연간 예측:
375.20%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
44.29 SGD
최대한의:
187.65 SGD (16.41%)
상대적 삭감:
잔고별:
29.44% (187.65 SGD)
자본금별:
9.53% (6.90 SGD)

배포

심볼 Sell Buy
XAUUSD 31
USDCAD 9
GBPJPY 8
NZDJPY 8
AUDJPY 7
CHFJPY 6
EURAUD 6
WTICOUSD 5
NZDCAD 5
GBPNZD 5
GBPUSD 5
EURCHF 5
USDJPY 4
GBPAUD 4
EURGBP 4
EURUSD 4
GBPCHF 4
AUDCHF 3
USDCHF 3
AUDUSD 3
EURNZD 2
CADJPY 2
GBPCAD 2
CADCHF 2
AUDNZD 1
EURJPY 1
NZDUSD 1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
XAUUSD 15
USDCAD -22
GBPJPY 108
NZDJPY 20
AUDJPY -8
CHFJPY -12
EURAUD 13
WTICOUSD 3
NZDCAD -7
GBPNZD -23
GBPUSD -19
EURCHF -12
USDJPY -3
GBPAUD -19
EURGBP 22
EURUSD -20
GBPCHF -22
AUDCHF 8
USDCHF -24
AUDUSD -8
EURNZD -5
CADJPY 10
GBPCAD -5
CADCHF -6
AUDNZD -1
EURJPY -6
NZDUSD 2
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
XAUUSD 17K
USDCAD -1.3K
GBPJPY 12K
NZDJPY 956
AUDJPY 184
CHFJPY -1.6K
EURAUD 2.3K
WTICOUSD 664
NZDCAD -489
GBPNZD -2.8K
GBPUSD -1.6K
EURCHF -821
USDJPY 651
GBPAUD -2.9K
EURGBP 1.6K
EURUSD -1.4K
GBPCHF -1.4K
AUDCHF 712
USDCHF -1.6K
AUDUSD -783
EURNZD -828
CADJPY 756
GBPCAD -307
CADCHF -496
AUDNZD -25
EURJPY -400
NZDUSD 78
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +96.86 SGD
최악의 거래: -25 SGD
연속 최대 이익: 1
연속 최대 손실: 12
연속 최대 이익: +73.25 SGD
연속 최대 손실: -102.96 SGD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "OANDA-v20 Live-4"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

OANDA-OGM Live-1
0.00 × 3
MonetaMarkets-Live01
0.63 × 67
KohleCapitalMarkets-Live
0.67 × 6
OANDA-v20 Live-2
1.56 × 18
OANDA-v20 Live-1
2.50 × 28
FusionMarkets-Demo
3.00 × 4
리뷰 없음
2026.01.08 13:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.19 15:29
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.31% of days out of 327 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.18 01:00
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.02 17:21
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.14 07:36
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.07 14:40
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.35% of days out of 285 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.21 02:17
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.17 12:41
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.17 05:15
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.22 13:42
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.18 15:58
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.08 01:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.06 17:57
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.11 06:07
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.09 16:13
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.10 15:06
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.08 12:49
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.05.27 02:15
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.26 09:41
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.16 08:42
No swaps are charged
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
ShoootuP 2025 OD12MT4
월별 30 USD
10%
0
0
USD
70
SGD
50
0%
140
34%
31%
0.96
-0.18
SGD
29%
1:20
복제

MetaTrader에서 거래 복제는 어떻게 수행됩니까? 튜토리얼 영상 시청

시그널에 구독하면 공급업자의 1개월 이내 거래를 복제할 수 있습니다. 구독이 작동하려면 MetaTrader 4 트레이딩 터미널을 사용해야 합니다.

플랫폼을 아직 설치하지 않은 경우, 여기에서 다운로드하실 수 있습니다.