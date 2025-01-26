- Прирост
Всего трейдов:
140
Прибыльных трейдов:
48 (34.28%)
Убыточных трейдов:
92 (65.71%)
Лучший трейд:
96.86 SGD
Худший трейд:
-25.37 SGD
Общая прибыль:
620.61 SGD (244 754 pips)
Общий убыток:
-645.61 SGD (226 395 pips)
Макс. серия выигрышей:
4 (73.25 SGD)
Макс. прибыль в серии:
96.86 SGD (1)
Коэффициент Шарпа:
-0.01
Торговая активность:
30.69%
Макс. загрузка депозита:
88.64%
Последний трейд:
2 часа
Трейдов в неделю:
2
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
-0.13
Длинных трейдов:
81 (57.86%)
Коротких трейдов:
59 (42.14%)
Профит фактор:
0.96
Мат. ожидание:
-0.18 SGD
Средняя прибыль:
12.93 SGD
Средний убыток:
-7.02 SGD
Макс. серия проигрышей:
12 (-102.96 SGD)
Макс. убыток в серии:
-102.96 SGD (12)
Прирост в месяц:
30.92%
Годовой прогноз:
375.20%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
44.29 SGD
Максимальная:
187.65 SGD (16.41%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
29.44% (187.65 SGD)
По эквити:
9.53% (6.90 SGD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|31
|USDCAD
|9
|GBPJPY
|8
|NZDJPY
|8
|AUDJPY
|7
|CHFJPY
|6
|EURAUD
|6
|WTICOUSD
|5
|NZDCAD
|5
|GBPNZD
|5
|GBPUSD
|5
|EURCHF
|5
|USDJPY
|4
|GBPAUD
|4
|EURGBP
|4
|EURUSD
|4
|GBPCHF
|4
|AUDCHF
|3
|USDCHF
|3
|AUDUSD
|3
|EURNZD
|2
|CADJPY
|2
|GBPCAD
|2
|CADCHF
|2
|AUDNZD
|1
|EURJPY
|1
|NZDUSD
|1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|15
|USDCAD
|-22
|GBPJPY
|108
|NZDJPY
|20
|AUDJPY
|-8
|CHFJPY
|-12
|EURAUD
|13
|WTICOUSD
|3
|NZDCAD
|-7
|GBPNZD
|-23
|GBPUSD
|-19
|EURCHF
|-12
|USDJPY
|-3
|GBPAUD
|-19
|EURGBP
|22
|EURUSD
|-20
|GBPCHF
|-22
|AUDCHF
|8
|USDCHF
|-24
|AUDUSD
|-8
|EURNZD
|-5
|CADJPY
|10
|GBPCAD
|-5
|CADCHF
|-6
|AUDNZD
|-1
|EURJPY
|-6
|NZDUSD
|2
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|17K
|USDCAD
|-1.3K
|GBPJPY
|12K
|NZDJPY
|956
|AUDJPY
|184
|CHFJPY
|-1.6K
|EURAUD
|2.3K
|WTICOUSD
|664
|NZDCAD
|-489
|GBPNZD
|-2.8K
|GBPUSD
|-1.6K
|EURCHF
|-821
|USDJPY
|651
|GBPAUD
|-2.9K
|EURGBP
|1.6K
|EURUSD
|-1.4K
|GBPCHF
|-1.4K
|AUDCHF
|712
|USDCHF
|-1.6K
|AUDUSD
|-783
|EURNZD
|-828
|CADJPY
|756
|GBPCAD
|-307
|CADCHF
|-496
|AUDNZD
|-25
|EURJPY
|-400
|NZDUSD
|78
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +96.86 SGD
Худший трейд: -25 SGD
Макс. серия выигрышей: 1
Макс. серия проигрышей: 12
Макс. прибыль в серии: +73.25 SGD
Макс. убыток в серии: -102.96 SGD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "OANDA-v20 Live-4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
OANDA-OGM Live-1
|0.00 × 3
MonetaMarkets-Live01
|0.63 × 67
KohleCapitalMarkets-Live
|0.67 × 6
OANDA-v20 Live-2
|1.56 × 18
OANDA-v20 Live-1
|2.50 × 28
FusionMarkets-Demo
|3.00 × 4
