- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
140
利益トレード:
48 (34.28%)
損失トレード:
92 (65.71%)
ベストトレード:
96.86 SGD
最悪のトレード:
-25.37 SGD
総利益:
620.61 SGD (244 754 pips)
総損失:
-645.61 SGD (226 395 pips)
最大連続の勝ち:
4 (73.25 SGD)
最大連続利益:
96.86 SGD (1)
シャープレシオ:
-0.01
取引アクティビティ:
30.69%
最大入金額:
88.64%
最近のトレード:
42 分前
1週間当たりの取引:
2
平均保有時間:
1 日
リカバリーファクター:
-0.13
長いトレード:
81 (57.86%)
短いトレード:
59 (42.14%)
プロフィットファクター:
0.96
期待されたペイオフ:
-0.18 SGD
平均利益:
12.93 SGD
平均損失:
-7.02 SGD
最大連続の負け:
12 (-102.96 SGD)
最大連続損失:
-102.96 SGD (12)
月間成長:
30.92%
年間予想:
375.20%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
44.29 SGD
最大の:
187.65 SGD (16.41%)
比較ドローダウン:
残高による:
29.44% (187.65 SGD)
エクイティによる:
9.53% (6.90 SGD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|31
|USDCAD
|9
|GBPJPY
|8
|NZDJPY
|8
|AUDJPY
|7
|CHFJPY
|6
|EURAUD
|6
|WTICOUSD
|5
|NZDCAD
|5
|GBPNZD
|5
|GBPUSD
|5
|EURCHF
|5
|USDJPY
|4
|GBPAUD
|4
|EURGBP
|4
|EURUSD
|4
|GBPCHF
|4
|AUDCHF
|3
|USDCHF
|3
|AUDUSD
|3
|EURNZD
|2
|CADJPY
|2
|GBPCAD
|2
|CADCHF
|2
|AUDNZD
|1
|EURJPY
|1
|NZDUSD
|1
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|15
|USDCAD
|-22
|GBPJPY
|108
|NZDJPY
|20
|AUDJPY
|-8
|CHFJPY
|-12
|EURAUD
|13
|WTICOUSD
|3
|NZDCAD
|-7
|GBPNZD
|-23
|GBPUSD
|-19
|EURCHF
|-12
|USDJPY
|-3
|GBPAUD
|-19
|EURGBP
|22
|EURUSD
|-20
|GBPCHF
|-22
|AUDCHF
|8
|USDCHF
|-24
|AUDUSD
|-8
|EURNZD
|-5
|CADJPY
|10
|GBPCAD
|-5
|CADCHF
|-6
|AUDNZD
|-1
|EURJPY
|-6
|NZDUSD
|2
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|17K
|USDCAD
|-1.3K
|GBPJPY
|12K
|NZDJPY
|956
|AUDJPY
|184
|CHFJPY
|-1.6K
|EURAUD
|2.3K
|WTICOUSD
|664
|NZDCAD
|-489
|GBPNZD
|-2.8K
|GBPUSD
|-1.6K
|EURCHF
|-821
|USDJPY
|651
|GBPAUD
|-2.9K
|EURGBP
|1.6K
|EURUSD
|-1.4K
|GBPCHF
|-1.4K
|AUDCHF
|712
|USDCHF
|-1.6K
|AUDUSD
|-783
|EURNZD
|-828
|CADJPY
|756
|GBPCAD
|-307
|CADCHF
|-496
|AUDNZD
|-25
|EURJPY
|-400
|NZDUSD
|78
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +96.86 SGD
最悪のトレード: -25 SGD
最大連続の勝ち: 1
最大連続の負け: 12
最大連続利益: +73.25 SGD
最大連続損失: -102.96 SGD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"OANDA-v20 Live-4"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
OANDA-OGM Live-1
|0.00 × 3
|
MonetaMarkets-Live01
|0.63 × 67
|
KohleCapitalMarkets-Live
|0.67 × 6
|
OANDA-v20 Live-2
|1.56 × 18
|
OANDA-v20 Live-1
|2.50 × 28
|
FusionMarkets-Demo
|3.00 × 4
