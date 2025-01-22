- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
403
盈利交易:
269 (66.74%)
亏损交易:
134 (33.25%)
最好交易:
1 170.01 EUR
最差交易:
-376.46 EUR
毛利:
5 313.28 EUR (4 155 pips)
毛利亏损:
-3 674.49 EUR (4 538 pips)
最大连续赢利:
9 (286.80 EUR)
最大连续盈利:
1 349.31 EUR (2)
夏普比率:
0.05
交易活动:
89.28%
最大入金加载:
259.54%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
5
平均持有时间:
2 天
采收率:
1.27
长期交易:
212 (52.61%)
短期交易:
191 (47.39%)
利润因子:
1.45
预期回报:
4.07 EUR
平均利润:
19.75 EUR
平均损失:
-27.42 EUR
最大连续失误:
6 (-1 289.12 EUR)
最大连续亏损:
-1 289.12 EUR (6)
每月增长:
0.14%
年度预测:
1.95%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
815.22 EUR
最大值:
1 289.12 EUR (6.30%)
相对跌幅:
结余:
6.30% (1 289.12 EUR)
净值:
97.81% (21 123.83 EUR)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|NZDCAD
|182
|AUDCAD
|182
|AUDNZD
|39
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|NZDCAD
|874
|AUDCAD
|857
|AUDNZD
|138
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|NZDCAD
|249
|AUDCAD
|-460
|AUDNZD
|-168
- 入金加载
- 提取
最好交易: +1 170.01 EUR
最差交易: -376 EUR
最大连续赢利: 2
最大连续失误: 6
最大连续盈利: +286.80 EUR
最大连续亏损: -1 289.12 EUR
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 InstaFinance-USA.com 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
Signal of MAT FX Strategist EA using default settings https://www.mql5.com/en/market/product/129232
