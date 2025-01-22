信号部分
MARC ALBRECHT SCHMID

MAT FX Strategist

MARC ALBRECHT SCHMID
可靠性
48
0 / 0 USD
增长自 2025 8%
InstaFinance-USA.com
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
403
盈利交易:
269 (66.74%)
亏损交易:
134 (33.25%)
最好交易:
1 170.01 EUR
最差交易:
-376.46 EUR
毛利:
5 313.28 EUR (4 155 pips)
毛利亏损:
-3 674.49 EUR (4 538 pips)
最大连续赢利:
9 (286.80 EUR)
最大连续盈利:
1 349.31 EUR (2)
夏普比率:
0.05
交易活动:
89.28%
最大入金加载:
259.54%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
5
平均持有时间:
2 天
采收率:
1.27
长期交易:
212 (52.61%)
短期交易:
191 (47.39%)
利润因子:
1.45
预期回报:
4.07 EUR
平均利润:
19.75 EUR
平均损失:
-27.42 EUR
最大连续失误:
6 (-1 289.12 EUR)
最大连续亏损:
-1 289.12 EUR (6)
每月增长:
0.14%
年度预测:
1.95%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
815.22 EUR
最大值:
1 289.12 EUR (6.30%)
相对跌幅:
结余:
6.30% (1 289.12 EUR)
净值:
97.81% (21 123.83 EUR)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
NZDCAD 182
AUDCAD 182
AUDNZD 39
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
NZDCAD 874
AUDCAD 857
AUDNZD 138
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
NZDCAD 249
AUDCAD -460
AUDNZD -168
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +1 170.01 EUR
最差交易: -376 EUR
最大连续赢利: 2
最大连续失误: 6
最大连续盈利: +286.80 EUR
最大连续亏损: -1 289.12 EUR

Signal of MAT FX Strategist EA using default settings https://www.mql5.com/en/market/product/129232
2025.11.04 10:00
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.28 09:48
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.10.28 08:48
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.28 07:38
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.10.28 03:29
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.28 02:29
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.10.27 23:20
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.27 09:13
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.10.16 00:47
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.14 23:27
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.10.14 20:17
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.14 19:07
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.10.14 07:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.14 06:50
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.10.14 05:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.14 05:20
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.10.14 04:20
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.13 00:33
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.10.10 15:34
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.08 01:21
High current drawdown in 47% indicates the absence of risk limitation
