Trades insgesamt:
403
Gewinntrades:
269 (66.74%)
Verlusttrades:
134 (33.25%)
Bester Trade:
1 170.01 EUR
Schlechtester Trade:
-376.46 EUR
Bruttoprofit:
5 313.28 EUR (4 155 pips)
Bruttoverlust:
-3 674.49 EUR (4 538 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
9 (286.80 EUR)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
1 349.31 EUR (2)
Sharpe Ratio:
0.05
Trading-Aktivität:
89.28%
Max deposit load:
259.54%
Letzter Trade:
5 Tage
Trades pro Woche:
1
Durchschn. Haltezeit:
2 Tage
Erholungsfaktor:
1.27
Long-Positionen:
212 (52.61%)
Short-Positionen:
191 (47.39%)
Profit-Faktor:
1.45
Mathematische Gewinnerwartung:
4.07 EUR
Durchschnittlicher Profit:
19.75 EUR
Durchschnittlicher Verlust:
-27.42 EUR
Max. aufeinandergehende Verluste:
6 (-1 289.12 EUR)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-1 289.12 EUR (6)
Wachstum pro Monat :
0.14%
Jahresprognose:
1.95%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
815.22 EUR
Maximaler:
1 289.12 EUR (6.30%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
6.30% (1 289.12 EUR)
Kapital:
97.81% (21 123.83 EUR)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|NZDCAD
|182
|AUDCAD
|182
|AUDNZD
|39
|
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|NZDCAD
|874
|AUDCAD
|857
|AUDNZD
|138
|
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|NZDCAD
|249
|AUDCAD
|-460
|AUDNZD
|-168
|
Bester Trade: +1 170.01 EUR
Schlechtester Trade: -376 EUR
Max. aufeinandergehende Gewinne: 2
Max. aufeinandergehende Verluste: 6
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +286.80 EUR
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -1 289.12 EUR
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "InstaFinance-USA.com" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
Signal of MAT FX Strategist EA using default settings https://www.mql5.com/en/market/product/129232
