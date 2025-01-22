SignaleKategorien
MAT FX Strategist

48 Wochen
0 / 0 USD
Wachstum seit 2025 8%
InstaFinance-USA.com
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
403
Gewinntrades:
269 (66.74%)
Verlusttrades:
134 (33.25%)
Bester Trade:
1 170.01 EUR
Schlechtester Trade:
-376.46 EUR
Bruttoprofit:
5 313.28 EUR (4 155 pips)
Bruttoverlust:
-3 674.49 EUR (4 538 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
9 (286.80 EUR)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
1 349.31 EUR (2)
Sharpe Ratio:
0.05
Trading-Aktivität:
89.28%
Max deposit load:
259.54%
Letzter Trade:
5 Tage
Trades pro Woche:
1
Durchschn. Haltezeit:
2 Tage
Erholungsfaktor:
1.27
Long-Positionen:
212 (52.61%)
Short-Positionen:
191 (47.39%)
Profit-Faktor:
1.45
Mathematische Gewinnerwartung:
4.07 EUR
Durchschnittlicher Profit:
19.75 EUR
Durchschnittlicher Verlust:
-27.42 EUR
Max. aufeinandergehende Verluste:
6 (-1 289.12 EUR)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-1 289.12 EUR (6)
Wachstum pro Monat :
0.14%
Jahresprognose:
1.95%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
815.22 EUR
Maximaler:
1 289.12 EUR (6.30%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
6.30% (1 289.12 EUR)
Kapital:
97.81% (21 123.83 EUR)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
NZDCAD 182
AUDCAD 182
AUDNZD 39
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
NZDCAD 874
AUDCAD 857
AUDNZD 138
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
NZDCAD 249
AUDCAD -460
AUDNZD -168
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +1 170.01 EUR
Schlechtester Trade: -376 EUR
Max. aufeinandergehende Gewinne: 2
Max. aufeinandergehende Verluste: 6
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +286.80 EUR
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -1 289.12 EUR

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "InstaFinance-USA.com" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

Signal of MAT FX Strategist EA using default settings https://www.mql5.com/en/market/product/129232
Keine Bewertungen
2025.11.04 10:00
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.28 09:48
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.10.28 08:48
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.28 07:38
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.10.28 03:29
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.28 02:29
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.10.27 23:20
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.27 09:13
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.10.16 00:47
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.14 23:27
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.10.14 20:17
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.14 19:07
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.10.14 07:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.14 06:50
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.10.14 05:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.14 05:20
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.10.14 04:20
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.13 00:33
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.10.10 15:34
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.08 01:21
High current drawdown in 47% indicates the absence of risk limitation
