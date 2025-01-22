シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / MAT FX Strategist
MARC ALBRECHT SCHMID

MAT FX Strategist

MARC ALBRECHT SCHMID
レビュー0件
信頼性
48週間
0 / 0 USD
成長(開始日): 2025 8%
InstaFinance-USA.com
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
403
利益トレード:
269 (66.74%)
損失トレード:
134 (33.25%)
ベストトレード:
1 170.01 EUR
最悪のトレード:
-376.46 EUR
総利益:
5 313.28 EUR (4 155 pips)
総損失:
-3 674.49 EUR (4 538 pips)
最大連続の勝ち:
9 (286.80 EUR)
最大連続利益:
1 349.31 EUR (2)
シャープレシオ:
0.05
取引アクティビティ:
89.28%
最大入金額:
259.54%
最近のトレード:
4 日前
1週間当たりの取引:
5
平均保有時間:
2 日
リカバリーファクター:
1.27
長いトレード:
212 (52.61%)
短いトレード:
191 (47.39%)
プロフィットファクター:
1.45
期待されたペイオフ:
4.07 EUR
平均利益:
19.75 EUR
平均損失:
-27.42 EUR
最大連続の負け:
6 (-1 289.12 EUR)
最大連続損失:
-1 289.12 EUR (6)
月間成長:
0.14%
年間予想:
1.95%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
815.22 EUR
最大の:
1 289.12 EUR (6.30%)
比較ドローダウン:
残高による:
6.30% (1 289.12 EUR)
エクイティによる:
97.81% (21 123.83 EUR)

配布

シンボル ディール Sell Buy
NZDCAD 182
AUDCAD 182
AUDNZD 39
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
NZDCAD 874
AUDCAD 857
AUDNZD 138
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
NZDCAD 249
AUDCAD -460
AUDNZD -168
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +1 170.01 EUR
最悪のトレード: -376 EUR
最大連続の勝ち: 2
最大連続の負け: 6
最大連続利益: +286.80 EUR
最大連続損失: -1 289.12 EUR

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"InstaFinance-USA.com"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

データがありません

Signal of MAT FX Strategist EA using default settings https://www.mql5.com/en/market/product/129232
レビューなし
2025.11.04 10:00
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.28 09:48
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
