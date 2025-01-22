- 成長
トレード:
403
利益トレード:
269 (66.74%)
損失トレード:
134 (33.25%)
ベストトレード:
1 170.01 EUR
最悪のトレード:
-376.46 EUR
総利益:
5 313.28 EUR (4 155 pips)
総損失:
-3 674.49 EUR (4 538 pips)
最大連続の勝ち:
9 (286.80 EUR)
最大連続利益:
1 349.31 EUR (2)
シャープレシオ:
0.05
取引アクティビティ:
89.28%
最大入金額:
259.54%
最近のトレード:
4 日前
1週間当たりの取引:
5
平均保有時間:
2 日
リカバリーファクター:
1.27
長いトレード:
212 (52.61%)
短いトレード:
191 (47.39%)
プロフィットファクター:
1.45
期待されたペイオフ:
4.07 EUR
平均利益:
19.75 EUR
平均損失:
-27.42 EUR
最大連続の負け:
6 (-1 289.12 EUR)
最大連続損失:
-1 289.12 EUR (6)
月間成長:
0.14%
年間予想:
1.95%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
815.22 EUR
最大の:
1 289.12 EUR (6.30%)
比較ドローダウン:
残高による:
6.30% (1 289.12 EUR)
エクイティによる:
97.81% (21 123.83 EUR)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|NZDCAD
|182
|AUDCAD
|182
|AUDNZD
|39
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|NZDCAD
|874
|AUDCAD
|857
|AUDNZD
|138
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|NZDCAD
|249
|AUDCAD
|-460
|AUDNZD
|-168
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
- ドローダウン
ベストトレード: +1 170.01 EUR
最悪のトレード: -376 EUR
最大連続の勝ち: 2
最大連続の負け: 6
最大連続利益: +286.80 EUR
最大連続損失: -1 289.12 EUR
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"InstaFinance-USA.com"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
Signal of MAT FX Strategist EA using default settings https://www.mql5.com/en/market/product/129232
