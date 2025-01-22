- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
403
Negociações com lucro:
269 (66.74%)
Negociações com perda:
134 (33.25%)
Melhor negociação:
1 170.01 EUR
Pior negociação:
-376.46 EUR
Lucro bruto:
5 313.28 EUR (4 155 pips)
Perda bruta:
-3 674.49 EUR (4 538 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
9 (286.80 EUR)
Máximo lucro consecutivo:
1 349.31 EUR (2)
Índice de Sharpe:
0.05
Atividade de negociação:
89.28%
Depósito máximo carregado:
259.54%
Último negócio:
4 dias atrás
Negociações por semana:
5
Tempo médio de espera:
2 dias
Fator de recuperação:
1.27
Negociações longas:
212 (52.61%)
Negociações curtas:
191 (47.39%)
Fator de lucro:
1.45
Valor esperado:
4.07 EUR
Lucro médio:
19.75 EUR
Perda média:
-27.42 EUR
Máximo de perdas consecutivas:
6 (-1 289.12 EUR)
Máxima perda consecutiva:
-1 289.12 EUR (6)
Crescimento mensal:
0.14%
Previsão anual:
1.95%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
815.22 EUR
Máximo:
1 289.12 EUR (6.30%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
6.30% (1 289.12 EUR)
Pelo Capital Líquido:
97.81% (21 123.83 EUR)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|NZDCAD
|182
|AUDCAD
|182
|AUDNZD
|39
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|NZDCAD
|874
|AUDCAD
|857
|AUDNZD
|138
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|NZDCAD
|249
|AUDCAD
|-460
|AUDNZD
|-168
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "InstaFinance-USA.com" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Signal of MAT FX Strategist EA using default settings https://www.mql5.com/en/market/product/129232
Sem comentários