SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 4 / MAT FX Strategist
MARC ALBRECHT SCHMID

MAT FX Strategist

MARC ALBRECHT SCHMID
0 comentários
Confiabilidade
48 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2025 8%
InstaFinance-USA.com
1:500
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
403
Negociações com lucro:
269 (66.74%)
Negociações com perda:
134 (33.25%)
Melhor negociação:
1 170.01 EUR
Pior negociação:
-376.46 EUR
Lucro bruto:
5 313.28 EUR (4 155 pips)
Perda bruta:
-3 674.49 EUR (4 538 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
9 (286.80 EUR)
Máximo lucro consecutivo:
1 349.31 EUR (2)
Índice de Sharpe:
0.05
Atividade de negociação:
89.28%
Depósito máximo carregado:
259.54%
Último negócio:
4 dias atrás
Negociações por semana:
5
Tempo médio de espera:
2 dias
Fator de recuperação:
1.27
Negociações longas:
212 (52.61%)
Negociações curtas:
191 (47.39%)
Fator de lucro:
1.45
Valor esperado:
4.07 EUR
Lucro médio:
19.75 EUR
Perda média:
-27.42 EUR
Máximo de perdas consecutivas:
6 (-1 289.12 EUR)
Máxima perda consecutiva:
-1 289.12 EUR (6)
Crescimento mensal:
0.14%
Previsão anual:
1.95%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
815.22 EUR
Máximo:
1 289.12 EUR (6.30%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
6.30% (1 289.12 EUR)
Pelo Capital Líquido:
97.81% (21 123.83 EUR)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
NZDCAD 182
AUDCAD 182
AUDNZD 39
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
NZDCAD 874
AUDCAD 857
AUDNZD 138
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
NZDCAD 249
AUDCAD -460
AUDNZD -168
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +1 170.01 EUR
Pior negociação: -376 EUR
Máximo de vitórias consecutivas: 2
Máximo de perdas consecutivas: 6
Máximo lucro consecutivo: +286.80 EUR
Máxima perda consecutiva: -1 289.12 EUR

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "InstaFinance-USA.com" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

Signal of MAT FX Strategist EA using default settings https://www.mql5.com/en/market/product/129232
Sem comentários
2025.11.04 10:00
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.28 09:48
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.10.28 08:48
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.28 07:38
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.10.28 03:29
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.28 02:29
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.10.27 23:20
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.27 09:13
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.10.16 00:47
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.14 23:27
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.10.14 20:17
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.14 19:07
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.10.14 07:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.14 06:50
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.10.14 05:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.14 05:20
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.10.14 04:20
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.13 00:33
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.10.10 15:34
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.08 01:21
High current drawdown in 47% indicates the absence of risk limitation
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar