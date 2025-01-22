- Прирост
Всего трейдов:
403
Прибыльных трейдов:
269 (66.74%)
Убыточных трейдов:
134 (33.25%)
Лучший трейд:
1 170.01 EUR
Худший трейд:
-376.46 EUR
Общая прибыль:
5 313.28 EUR (4 155 pips)
Общий убыток:
-3 674.49 EUR (4 538 pips)
Макс. серия выигрышей:
9 (286.80 EUR)
Макс. прибыль в серии:
1 349.31 EUR (2)
Коэффициент Шарпа:
0.05
Торговая активность:
89.28%
Макс. загрузка депозита:
259.54%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
5
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
1.27
Длинных трейдов:
212 (52.61%)
Коротких трейдов:
191 (47.39%)
Профит фактор:
1.45
Мат. ожидание:
4.07 EUR
Средняя прибыль:
19.75 EUR
Средний убыток:
-27.42 EUR
Макс. серия проигрышей:
6 (-1 289.12 EUR)
Макс. убыток в серии:
-1 289.12 EUR (6)
Прирост в месяц:
0.15%
Годовой прогноз:
1.95%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
815.22 EUR
Максимальная:
1 289.12 EUR (6.30%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
6.30% (1 289.12 EUR)
По эквити:
97.81% (21 123.83 EUR)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|NZDCAD
|182
|AUDCAD
|182
|AUDNZD
|39
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|NZDCAD
|874
|AUDCAD
|857
|AUDNZD
|138
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|NZDCAD
|249
|AUDCAD
|-460
|AUDNZD
|-168
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Лучший трейд: +1 170.01 EUR
Худший трейд: -376 EUR
Макс. серия выигрышей: 2
Макс. серия проигрышей: 6
Макс. прибыль в серии: +286.80 EUR
Макс. убыток в серии: -1 289.12 EUR
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "InstaFinance-USA.com" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Signal of MAT FX Strategist EA using default settings https://www.mql5.com/en/market/product/129232
