MARC ALBRECHT SCHMID

MAT FX Strategist

MARC ALBRECHT SCHMID
0 отзывов
Надежность
48 недель
0 / 0 USD
прирост с 2025 8%
InstaFinance-USA.com
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
403
Прибыльных трейдов:
269 (66.74%)
Убыточных трейдов:
134 (33.25%)
Лучший трейд:
1 170.01 EUR
Худший трейд:
-376.46 EUR
Общая прибыль:
5 313.28 EUR (4 155 pips)
Общий убыток:
-3 674.49 EUR (4 538 pips)
Макс. серия выигрышей:
9 (286.80 EUR)
Макс. прибыль в серии:
1 349.31 EUR (2)
Коэффициент Шарпа:
0.05
Торговая активность:
89.28%
Макс. загрузка депозита:
259.54%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
5
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
1.27
Длинных трейдов:
212 (52.61%)
Коротких трейдов:
191 (47.39%)
Профит фактор:
1.45
Мат. ожидание:
4.07 EUR
Средняя прибыль:
19.75 EUR
Средний убыток:
-27.42 EUR
Макс. серия проигрышей:
6 (-1 289.12 EUR)
Макс. убыток в серии:
-1 289.12 EUR (6)
Прирост в месяц:
0.15%
Годовой прогноз:
1.95%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
815.22 EUR
Максимальная:
1 289.12 EUR (6.30%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
6.30% (1 289.12 EUR)
По эквити:
97.81% (21 123.83 EUR)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
NZDCAD 182
AUDCAD 182
AUDNZD 39
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
NZDCAD 874
AUDCAD 857
AUDNZD 138
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
NZDCAD 249
AUDCAD -460
AUDNZD -168
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +1 170.01 EUR
Худший трейд: -376 EUR
Макс. серия выигрышей: 2
Макс. серия проигрышей: 6
Макс. прибыль в серии: +286.80 EUR
Макс. убыток в серии: -1 289.12 EUR

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "InstaFinance-USA.com" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Signal of MAT FX Strategist EA using default settings https://www.mql5.com/en/market/product/129232
Нет отзывов
