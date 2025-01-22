- Incremento
Total de Trades:
403
Transacciones Rentables:
269 (66.74%)
Transacciones Irrentables:
134 (33.25%)
Mejor transacción:
1 170.01 EUR
Peor transacción:
-376.46 EUR
Beneficio Bruto:
5 313.28 EUR (4 155 pips)
Pérdidas Brutas:
-3 674.49 EUR (4 538 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
9 (286.80 EUR)
Beneficio máximo consecutivo:
1 349.31 EUR (2)
Ratio de Sharpe:
0.05
Actividad comercial:
89.28%
Carga máxima del depósito:
259.54%
Último trade:
3 días
Trades a la semana:
5
Tiempo medio de espera:
2 días
Factor de Recuperación:
1.27
Transacciones Largas:
212 (52.61%)
Transacciones Cortas:
191 (47.39%)
Factor de Beneficio:
1.45
Beneficio Esperado:
4.07 EUR
Beneficio medio:
19.75 EUR
Pérdidas medias:
-27.42 EUR
Máximo de pérdidas consecutivas:
6 (-1 289.12 EUR)
Pérdidas máximas consecutivas:
-1 289.12 EUR (6)
Crecimiento al mes:
0.14%
Pronóstico anual:
1.95%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
815.22 EUR
Máxima:
1 289.12 EUR (6.30%)
Reducción relativa:
De balance:
6.30% (1 289.12 EUR)
De fondos:
97.81% (21 123.83 EUR)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|NZDCAD
|182
|AUDCAD
|182
|AUDNZD
|39
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|NZDCAD
|874
|AUDCAD
|857
|AUDNZD
|138
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|NZDCAD
|249
|AUDCAD
|-460
|AUDNZD
|-168
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
Mejor transacción: +1 170.01 EUR
Peor transacción: -376 EUR
Máximo de ganancias consecutivas: 2
Máximo de pérdidas consecutivas: 6
Beneficio máximo consecutivo: +286.80 EUR
Pérdidas máximas consecutivas: -1 289.12 EUR
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "InstaFinance-USA.com" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
