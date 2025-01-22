SeñalesSecciones
MARC ALBRECHT SCHMID

MAT FX Strategist

MARC ALBRECHT SCHMID
0 comentarios
Fiabilidad
48 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 8%
InstaFinance-USA.com
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
403
Transacciones Rentables:
269 (66.74%)
Transacciones Irrentables:
134 (33.25%)
Mejor transacción:
1 170.01 EUR
Peor transacción:
-376.46 EUR
Beneficio Bruto:
5 313.28 EUR (4 155 pips)
Pérdidas Brutas:
-3 674.49 EUR (4 538 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
9 (286.80 EUR)
Beneficio máximo consecutivo:
1 349.31 EUR (2)
Ratio de Sharpe:
0.05
Actividad comercial:
89.28%
Carga máxima del depósito:
259.54%
Último trade:
3 días
Trades a la semana:
5
Tiempo medio de espera:
2 días
Factor de Recuperación:
1.27
Transacciones Largas:
212 (52.61%)
Transacciones Cortas:
191 (47.39%)
Factor de Beneficio:
1.45
Beneficio Esperado:
4.07 EUR
Beneficio medio:
19.75 EUR
Pérdidas medias:
-27.42 EUR
Máximo de pérdidas consecutivas:
6 (-1 289.12 EUR)
Pérdidas máximas consecutivas:
-1 289.12 EUR (6)
Crecimiento al mes:
0.14%
Pronóstico anual:
1.95%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
815.22 EUR
Máxima:
1 289.12 EUR (6.30%)
Reducción relativa:
De balance:
6.30% (1 289.12 EUR)
De fondos:
97.81% (21 123.83 EUR)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
NZDCAD 182
AUDCAD 182
AUDNZD 39
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
NZDCAD 874
AUDCAD 857
AUDNZD 138
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
NZDCAD 249
AUDCAD -460
AUDNZD -168
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
  • Deposit load
  • Reducción
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "InstaFinance-USA.com" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

Signal of MAT FX Strategist EA using default settings https://www.mql5.com/en/market/product/129232
No hay comentarios
2025.11.04 10:00
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.28 09:48
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.10.28 08:48
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.28 07:38
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.10.28 03:29
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.28 02:29
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.10.27 23:20
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.27 09:13
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.10.16 00:47
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.14 23:27
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.10.14 20:17
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.14 19:07
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.10.14 07:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.14 06:50
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.10.14 05:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.14 05:20
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.10.14 04:20
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.13 00:33
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.10.10 15:34
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.08 01:21
High current drawdown in 47% indicates the absence of risk limitation
