Chandra Liedodo

SadeLi

Chandra Liedodo
0 inceleme
Güvenilirlik
36 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 197%
Exness-Real
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
617
Kârla kapanan işlemler:
577 (93.51%)
Zararla kapanan işlemler:
40 (6.48%)
En iyi işlem:
1 807.67 USD
En kötü işlem:
-1 336.63 USD
Brüt kâr:
88 324.41 USD (5 395 337 pips)
Brüt zarar:
-14 585.79 USD (1 083 958 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
99 (3 346.97 USD)
Maksimum ardışık kâr:
24 805.51 USD (71)
Sharpe oranı:
0.41
Alım-satım etkinliği:
97.96%
Maks. mevduat yükü:
3.98%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
31
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
26.94
Alış işlemleri:
612 (99.19%)
Satış işlemleri:
5 (0.81%)
Kâr faktörü:
6.06
Beklenen getiri:
119.51 USD
Ortalama kâr:
153.08 USD
Ortalama zarar:
-364.64 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-2 737.27 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-2 737.27 USD (3)
Aylık büyüme:
36.71%
Yıllık tahmin:
445.42%
Algo alım-satım:
96%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
2 737.27 USD (4.54%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
5.18% (2 672.96 USD)
Varlığa göre:
32.11% (16 593.93 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 617
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 74K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 4.3M
2M 4M 6M
2M 4M 6M
2M 4M 6M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +1 807.67 USD
En kötü işlem: -1 337 USD
Maksimum ardışık kazanç: 71
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +3 346.97 USD
Maksimum ardışık zarar: -2 737.27 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Pepperstone-Edge02
0.00 × 17
TitanFX-Demo01
0.00 × 7
Axi-US09-Live
0.00 × 2
LiteFinanceVC-Live-04
0.00 × 2
Axi-US16-Live
0.00 × 1
LiteFinanceVC-Live-03
0.00 × 1
ExnessKE-Real20
0.00 × 1
Exness-Real24
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 1
Pepperstone-Edge11
0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live19
0.00 × 1
XMTrading-Real 45
0.00 × 1
Alpari-Standard1
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live07
0.00 × 7
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 1
FBS-Real-5
0.00 × 2
ForexTime-Standard
0.00 × 3
ForexTimeFXTM-Standard
0.00 × 1
ICMarkets-Live04
0.00 × 2
Pepperstone-Edge05
0.00 × 3
VantageInternational-Live 3
0.00 × 1
Pepperstone-01
0.00 × 1
ICMarkets-Live02
0.00 × 3
ICMarkets-Live01
0.00 × 3
50 daha fazla...
MULAI TRADING 22 JAN 2025

MODAL AWAL USD 37.000

BOT : EUROSCALPER DNN, LOT 0.1 

WD USD 500 PER WEEK


21 apr  2025

lot = 0.12


13 juni 2025

lot = 0.13


4 agt  2025

lot = 0.20


23 agt  2025

lot = 0.30


5 sep 2025

lot : 0.35


İnceleme yok
2025.08.28 11:57
No swaps are charged
2025.08.28 11:57
No swaps are charged
2025.08.14 23:36
No swaps are charged on the signal account
2025.08.07 11:02
No swaps are charged
2025.08.07 11:02
No swaps are charged
2025.07.29 17:21
No swaps are charged on the signal account
2025.07.28 10:20
No swaps are charged
2025.07.28 10:20
No swaps are charged
2025.07.22 13:30
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.22 13:30
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.06 02:13
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.20 03:03
No swaps are charged on the signal account
2025.06.02 11:03
No swaps are charged
2025.06.02 11:03
No swaps are charged
2025.05.22 02:11
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.21 01:19
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.15 07:07
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.15 06:01
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.05.13 20:37
No swaps are charged on the signal account
2025.05.06 10:17
No swaps are charged
