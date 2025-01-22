- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
617
Kârla kapanan işlemler:
577 (93.51%)
Zararla kapanan işlemler:
40 (6.48%)
En iyi işlem:
1 807.67 USD
En kötü işlem:
-1 336.63 USD
Brüt kâr:
88 324.41 USD (5 395 337 pips)
Brüt zarar:
-14 585.79 USD (1 083 958 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
99 (3 346.97 USD)
Maksimum ardışık kâr:
24 805.51 USD (71)
Sharpe oranı:
0.41
Alım-satım etkinliği:
97.96%
Maks. mevduat yükü:
3.98%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
31
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
26.94
Alış işlemleri:
612 (99.19%)
Satış işlemleri:
5 (0.81%)
Kâr faktörü:
6.06
Beklenen getiri:
119.51 USD
Ortalama kâr:
153.08 USD
Ortalama zarar:
-364.64 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-2 737.27 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-2 737.27 USD (3)
Aylık büyüme:
36.71%
Yıllık tahmin:
445.42%
Algo alım-satım:
96%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
2 737.27 USD (4.54%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
5.18% (2 672.96 USD)
Varlığa göre:
32.11% (16 593.93 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|617
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|74K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|4.3M
|
2M 4M 6M
|
2M 4M 6M
|
2M 4M 6M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +1 807.67 USD
En kötü işlem: -1 337 USD
Maksimum ardışık kazanç: 71
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +3 346.97 USD
Maksimum ardışık zarar: -2 737.27 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Pepperstone-Edge02
|0.00 × 17
|
TitanFX-Demo01
|0.00 × 7
|
Axi-US09-Live
|0.00 × 2
|
LiteFinanceVC-Live-04
|0.00 × 2
|
Axi-US16-Live
|0.00 × 1
|
LiteFinanceVC-Live-03
|0.00 × 1
|
ExnessKE-Real20
|0.00 × 1
|
Exness-Real24
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge11
|0.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 1
|
XMTrading-Real 45
|0.00 × 1
|
Alpari-Standard1
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live07
|0.00 × 7
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
FBS-Real-5
|0.00 × 2
|
ForexTime-Standard
|0.00 × 3
|
ForexTimeFXTM-Standard
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live04
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 3
|
VantageInternational-Live 3
|0.00 × 1
|
Pepperstone-01
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live02
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live01
|0.00 × 3
MULAI TRADING 22 JAN 2025
MODAL AWAL USD 37.000
BOT : EUROSCALPER DNN, LOT 0.1
WD USD 500 PER WEEK
21 apr 2025
lot = 0.12
13 juni 2025
lot = 0.13
4 agt 2025
lot = 0.20
23 agt 2025
lot = 0.30
5 sep 2025
lot : 0.35
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
197%
0
0
USD
USD
116K
USD
USD
36
96%
617
93%
98%
6.05
119.51
USD
USD
32%
1:200